Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 22:55

  Letusrock написав:
  Shaman написав:у побрехеньках Letusrock?

чомусь побрехеньки Letusrock зазвичай стають новою нормальністю за півроку, вже 4-й рік поспіль
- спочатку заперечували сам факт планів мобілізації - а потім хтось злив нараду житомирських воєнкомів про "добові поставки"
- потім заперечували "бусифікацію" коли я про неї начав писати в лютому 2023
- далі побрехеньками була тотальна корупція в ТЦК, "ТЦК як злочинні угруповування для вибивання грошей" поки про це не почали кричати з кожної праски
- Хотаб гигикав про "стрибають з потяга" і "100тис СЗЧ", а тепер ловіть 300тис СЗЧ і навіть телемарафонні штурмовики визнають що з 10 бусифікованих до в/ч доходять 1-2, а втекти з навч. центру стає мейнстримом
- смерть в тцк була іпсо і "епілепсією", а зараз через день-два і це тільки розкручені в медіа чи адвокатами випадки
- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).
Кому що ще наворожити на 26-27 рік?

вигадуй далі - щось нічого з твоїх побрехеньок не бачив реального - а в ретроспективі ти звісно такий провідець.

наворожи собі все це розповісти з власного досвіду - а не чиїсь перебріхування з інету...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10251
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 22:58

  Letusrock написав:
  Shaman написав:у побрехеньках Letusrock?

чомусь побрехеньки Letusrock зазвичай стають новою нормальністю за півроку, вже 4-й рік поспіль
- спочатку заперечували сам факт планів мобілізації - а потім хтось злив нараду житомирських воєнкомів про "добові поставки"
- потім заперечували "бусифікацію" коли я про неї начав писати в лютому 2023
- далі побрехеньками була тотальна корупція в ТЦК, "ТЦК як злочинні угруповування для вибивання грошей" поки про це не почали кричати з кожної праски
- Хотаб гигикав про "стрибають з потяга" і "100тис СЗЧ", а тепер ловіть 300тис СЗЧ і навіть телемарафонні штурмовики визнають що з 10 бусифікованих до в/ч доходять 1-2, а втекти з навч. центру стає мейнстримом
- смерть в тцк була іпсо і "епілепсією", а зараз через день-два і це тільки розкручені в медіа чи адвокатами випадки
- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).
Кому що ще наворожити на 26-27 рік?


про тцк вони спочатку взагалі писали що бусифікації нема і це все фейки рф.
тепер вони навіть не заперечують и пишуть - так це нормально, а як ти хотів.
а завтра, коли їх самих вкладуть мордой в асфальт, писати не буде кому
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5634
З нами з: 17.12.22
Подякував: 201 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 22:58

  Letusrock написав:чомусь побрехеньки Letusrock зазвичай стають новою нормальністю за півроку, вже 4-й рік поспіль
- спочатку заперечували сам факт планів мобілізації - а потім хтось злив нараду житомирських воєнкомів про "добові поставки"
- потім заперечували "бусифікацію" коли я про неї начав писати в лютому 2023
- далі побрехеньками була тотальна корупція в ТЦК, "ТЦК як злочинні угруповування для вибивання грошей" поки про це не почали кричати з кожної праски
- Хотаб гигикав про "стрибають з потяга" і "100тис СЗЧ", а тепер ловіть 300тис СЗЧ і навіть телемарафонні штурмовики визнають що з 10 бусифікованих до в/ч доходять 1-2, а втекти з навч. центру стає мейнстримом
- смерть в тцк була іпсо і "епілепсією", а зараз через день-два і це тільки розкручені в медіа чи адвокатами випадки
- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).
Кому що ще наворожити на 26-27 рік?


Неужели вы думаете, что кто-то может быть настолько тупым, что этого не понимает?
Их это устраивает просто.
Ну вот типа выбор- или так или пид москалями.
Они делают свой выбор, благоразумно не попадая в самый лютый звиздец- кто-то ухилянт в законе, кто то служит в тылу и так далее.
Вы же делате акцент на этом, потому что, к сожалению, попали в самый низ пищевой цепочки- жертва.
Данности это не изменит. И никто не увидит другого в ближайшие десятилетия.
Эта ситуация показала способность личности приспосабливаться к лютым обстоятельствам.
Поверьте,может быть много хуже. Я посещал в этом году Аушвиц-Биркенау..Часами ходил по камерам,казармам,улицам,в наушниках, в составе (каюсь) русскоязычной экскурсии во главе с талантливешей и любящей своей дело экскурсоводом - полькой.
Я внимательно слушал ее рассказ, полностью погрузился в атмосферу , но все это время я думал о том, что окажись я в числе узников, приехавших в вагонах на последнюю путь, что бы я сделал, пока доктор Менгеле не качнул рукой вправо или влево?
Пришел к выводу что нихрена :(
У нас ситуация куда веселее. Это вот то, с чем я оттуда вышел.
И то, что пытаюсь донести до вас.
Читайте Библию. Эта смешная книжка содержит ряд универсальных советов на все случаи жизни.
"Ищите-и обрящете. Стучите-и отворят вам"
Зображення
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 935
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 23:06

Осб що треба читати мурзики мої
Гегеля з Платоном ви вже не осилите

Сура 6 аят 129
Так Ми одних з нечестивих
Ставимо панувати над іншими[1],
(Щоб, борючись у гріху,
Вони потім перед Богом відповідали)[2]
За все, що випередили для себе.

(1 Царів 12:11)
Мій батько поклав на вас тяжке ярмо;
Я зроблю його ще важчим.
Батько бив вас батогами;
Я буду бичувати вас cкорпіонами
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4687
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 23:10


потому что, к сожалению, попали в самый низ пищевой цепочки- жертва.


Ногою з розмаху в штангу.
Як і госпідар, Летусрок самий що не є броньований і почуває себе абсолютно впевнено. Просто чкурнути за кордон нема можливості, але за хребтом як у Бога за пазухою
Hotab
 
Повідомлень: 16972
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тому шо не жбурнули цеглиною в першого хто заверещав "Україна понадусе"
хто вважав в вас за лохів жмучи руку пройдисвітам і робив героїв з підвальних нюхоклеїв
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4687
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 23:25

трансформатори на задньому парадному?

Флер, як з трансформатори на задньому парадному?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41344
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
