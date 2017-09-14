RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15627156281562915630
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:38

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:
Я внимательно слушал ее рассказ, полностью погрузился в атмосферу , но все это время я думал о том, что окажись я в числе узников, приехавших в вагонах на последнюю путь, что бы я сделал, пока доктор Менгеле не качнул рукой вправо или влево?
Пришел к выводу что нихрена :(
........
Читайте Библию. Эта смешная книжка содержит ряд универсальных советов на все случаи жизни.
"Ищите-и обрящете. Стучите-и отворят вам"
.....

Противоречия не замечаете?

Нет там противоречия, пан Лад.
Вы человек прямого логического мышления, вам моих иезуитских вывертов не понять, к сожалению.
А там не противоречие,а прямая корреляция,сознательная.
Но "имеющий уши да услышит ".
И кто бы вам отворил в Аушвице?
Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37131
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 00:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И кто бы вам отворил в Аушвице?
Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.


господар намекает что уже достукался
что таки открыли ворота из одного места горя в другое, уже музейное
кто умеет стучать и тогда бы увильнул
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4689
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15627156281562915630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 144032
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335354
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1022816
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10009)
31.10.2025 01:04
Таскомбанк (4404)
31.10.2025 00:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.