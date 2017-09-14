И кто бы вам отворил в Аушвице?Господар Вельзевула написав:ЛАД написав:Господар Вельзевула написав:
Я внимательно слушал ее рассказ, полностью погрузился в атмосферу , но все это время я думал о том, что окажись я в числе узников, приехавших в вагонах на последнюю путь, что бы я сделал, пока доктор Менгеле не качнул рукой вправо или влево?
Пришел к выводу что нихрена
Читайте Библию. Эта смешная книжка содержит ряд универсальных советов на все случаи жизни.
"Ищите-и обрящете. Стучите-и отворят вам"
Противоречия не замечаете?
Нет там противоречия, пан Лад.
Вы человек прямого логического мышления, вам моих иезуитских вывертов не понять, к сожалению.
А там не противоречие,а прямая корреляция,сознательная.
Но "имеющий уши да услышит ".
Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.