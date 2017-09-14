Господар Вельзевула написав: Я внимательно слушал ее рассказ, полностью погрузился в атмосферу , но все это время я думал о том, что окажись я в числе узников, приехавших в вагонах на последнюю путь, что бы я сделал, пока доктор Менгеле не качнул рукой вправо или влево? Пришел к выводу что нихрена ........ Читайте Библию. Эта смешная книжка содержит ряд универсальных советов на все случаи жизни. "Ищите-и обрящете. Стучите-и отворят вам" .....
Противоречия не замечаете?
Нет там противоречия, пан Лад. Вы человек прямого логического мышления, вам моих иезуитских вывертов не понять, к сожалению. А там не противоречие,а прямая корреляция,сознательная. Но "имеющий уши да услышит ".
И кто бы вам отворил в Аушвице? Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.
чомусь побрехеньки Letusrock зазвичай стають новою нормальністю за півроку, вже 4-й рік поспіль - спочатку заперечували сам факт планів мобілізації - а потім хтось злив нараду житомирських воєнкомів про "добові поставки"
Брехня,
Letusrock написав:- потім заперечували "бусифікацію" коли я про неї начав писати в лютому 2023
Брехня, але ти значно поширював оці всі відео. А це і є ІПСО
Letusrock написав:- далі побрехеньками була тотальна корупція в ТЦК, "ТЦК як злочинні угруповування для вибивання грошей" поки про це не почали кричати з кожної праски
Де твої заяви в поліцію і ДБР ?
Letusrock написав:- Хотаб гигикав про "стрибають з потяга" і "100тис СЗЧ", а тепер ловіть 300тис СЗЧ і навіть телемарафонні штурмовики визнають що з 10 бусифікованих до в/ч доходять 1-2, а втекти з навч. центру стає мейнстримом
цифри СЗЧ ніхто не знає, про втечі ти брешешь, як і "поліція кружляє навколо навчальних центрів"
Letusrock написав:- смерть в тцк була іпсо і "епілепсією", а зараз через день-два і це тільки розкручені в медіа чи адвокатами випадки
Хтось заперечував факти смертей ? А ось ти писав "вбили", "вбили", "вбили" ... вбили - це коли намисно, є хоч одне судове рішення з цього приводу ?
Letusrock написав:- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).
Ти здивуєшься, але при незаконному перетину кордону, в будь-яку сторону, можуть вбити
Ти або відверто брешешь, або маніпуляєшь, або приймаєшь активну участь в поширенні
потому что, к сожалению, попали в самый низ пищевой цепочки- жертва.
Ногою з розмаху в штангу. Як і госпідар, Летусрок самий що не є броньований і почуває себе абсолютно впевнено. Просто чкурнути за кордон нема можливості, але за хребтом як у Бога за пазухою
Точно? А о шамане и песикоте что скажете?
ЛАД, сколько от тебя всегда была пафосным постов о вежливом общении, прям-прям третья позиция. А сам опускаешься до обсуждений форумчан, потому что, у тебя нет аргументов ни против меня, ни против Shaman'а )