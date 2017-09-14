RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15629156301563115632>
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:14

  fler написав:
  flyman написав:Флер, як з трансформатори на задньому парадному?

flyman, новини не читаєм, нє? Ось, наприклад:
У Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
А взагалі чого скиглити? Кожної зими те саме, причому влітку про це попереджали. Четвертий рік поспіль. Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.

до чого мінітец, якщо мова про "трансформатори"? але ви не стм?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41348
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:37

Shaman
плете своє мереживо брехні - й просуває антиукраїнські ідеї.


Є таке. І шукає panic sale нерухомість Дніпра, бо впевнений що через «дніпровську браму» кацапи зайдуть і має подорожчати.
Hotab
 
Повідомлень: 16974
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В рыночной экономике не бывает кризисов? :)
Нет, конечно, при свободных ценах товары будут всегда. Вот только по этим "свободным ценам" их очень многие купить не смогут.
А що краще
Пусті полиці планової , де для того щоб ЩОСЬ отримати треба робити правопорушення(блат/корупція), і середня кількість товарів спожитих населенням в рази менша ніж при ринковій
Чи повні полиці ринкової, де можна вибрати як дорогі так і дешеві товари... ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27257
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:03

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Господар Вельзевула написав:Нет там противоречия, пан Лад.
Вы человек прямого логического мышления, вам моих иезуитских вывертов не понять, к сожалению.
А там не противоречие,а прямая корреляция,сознательная.
Но "имеющий уши да услышит ".
И кто бы вам отворил в Аушвице?
Разве что доктор Менгеле. Или охрана газовых камер или кто там ими заведовал.

але зв'язок між виборами нацистів в 1933 та концтаборами, чи революцією 1917 та ГУЛАГом - товарисч ЛАД хоч бачить? чи лише переймається долею бандюків, які просто змушені працювати на наркокартелі? ;)

а подвійний володар мух плете своє мереживо брехні - й просуває антиукраїнські ідеї... ось вам зразок якісного пропагандиста, ЛАД, вчиться :lol:
це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї.
Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами?
Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3802
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:16

  fler написав:
  flyman написав:Флер, як з трансформатори на задньому парадному?
Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.
серйозно? А не думали Ви чому будували систему а не багато мінітец?
І поясніть про що ця історія за відрив української енергосистеми від російської та синхронізацію її з європейською?
https://mev.gov.ua/reforma/intehratsiya ... hu-entso-e
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3802
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:35

  Banderlog написав:
  fler написав:
  flyman написав:Флер, як з трансформатори на задньому парадному?
Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.
серйозно? А не думали Ви чому будували систему а не багато мінітец?
І поясніть про що ця історія за відрив української енергосистеми від російської та синхронізацію її з європейською?
https://mev.gov.ua/reforma/intehratsiya ... hu-entso-e

те, що й написано, що незрозуміло? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10260
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:39

  Banderlog написав: це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї.
Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами?
Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )

що нацисти конкурували з комуняками - це зрозуміло, наслідки цієї конкуренції всі знають...

альтернативна історія - дуже широкий простір для фантазій, тому це не до мене ;) але Голодомор в срср був, а в Польщі та на Буковині - не було. як власне й Англія та США обійшлися без цих системних звірств на відміну від срср.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10260
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:не було. як власне й Англія та США обійшлися без цих системних звірств на відміну від срср.

вони спокійно геноцидили колонії та периферію
без усілякого комунізму при моск.цараті гаслом екномічної політики було "нєдоєдім но продадім", тому кожен 3 рік був голодним
Головними причинами Великого голоду в Ірландії (\(18451849\) рр.) були фітофтороз картоплі, який знищив основний продукт харчування, та руйнівна економічна політика Великої Британії, зокрема високі орендні плати та експорт продовольства з Ірландії. Нестача картоплі посилилася залежністю більшості ірландців від цієї культури, що призвело до масштабної катастрофи. Фітофтороз картоплі Опис хвороби: Фітофтороз (Phytophthora infestans) — це грибкове захворювання, яке повністю знищувало врожай картоплі.Наслідки для врожаю: У \(1845\) році було втрачено половину врожаю, а у наступному (\(1846\)) — понад \(75\%\).Проблема залежності: Більшість ірландців була залежна від картоплі як основного джерела харчування, тому знищення врожаю призвело до масового голоду. Британська політика Землевласники: Більшість землі належала англійським лендлордам, які часто підвищували орендну плату, що призводило до виселення ірландських орендарів.Вивезення продовольства: Незважаючи на голод, з Ірландії продовжували вивозити зерно та інше продовольство для продажу, що посилило катастрофу.Економічна політика: Деструктивна економічна політика Великої Британії, яка не вжила адекватних заходів для порятунку населення, відіграла вирішальну роль у масштабах трагедії. 


Кризис
В 1932 году в Детройте полиция и частная охранная служба Генри Форда расстреляла шествие голодающих рабочих, которые проводили голодный марш. Было убито пять человек, десятки ранены, неугодные были подвергнуты репрессиям[55].

В 1937 году во время Стальной забастовки в Чикаго против масс бастующих рабочих выступила полиция. По официальным данным, полицией было убито 10 рабочих и получили увечья несколько сотен. Это событие в историографии США получило название «Memorial Day Massacre».

С 1929 по 1933 годы выпуск продукции и услуг в США упал на 31 %[56]. С 1925 по 1933 годы в США обанкротилась половина банков[56].
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4690
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:54

за відрив

  Banderlog написав:
  fler написав:
  flyman написав:Флер, як з трансформатори на задньому парадному?
Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.
серйозно? А не думали Ви чому будували систему а не багато мінітец?
І поясніть про що ця історія за відрив української енергосистеми від російської та синхронізацію її з європейською?
https://mev.gov.ua/reforma/intehratsiya ... hu-entso-e

та зараз судять колишнього "за відрив"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41348
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:56

білі і пушисті

  Shaman написав:
  Banderlog написав: це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї.
Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами?
Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )

що нацисти конкурували з комуняками - це зрозуміло, наслідки цієї конкуренції всі знають...

альтернативна історія - дуже широкий простір для фантазій, тому це не до мене ;) але Голодомор в срср був, а в Польщі та на Буковині - не було. як власне й Англія та США обійшлися без цих системних звірств на відміну від срср.

голод в Мадрасі, в Ірландії, білі і пушисті (як там із індіанцями?), "Грона гніву" чули, а про "Розвіяні вітром", "Хижина дядька Тома"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41348
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15629156301563115632>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 144171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335540
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1023198
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4407)
31.10.2025 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.