Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:00

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Вам шашечкі чи їхати?

якщо це "їхати" то краще "пішком постояти"

flyman, четвертий рік поспіль у нас ці проблеми, а ви досі чекаєте на "їхати", коли вас попереджали готуватися до "своїм ходом"?

Пані Флер, скажіть, готуватися мав лише Флай? Бо я чув від зе-влади, що мільярди освоєні, допомога отримана, все посилено, введено і до кінці року ще буде введено, до обстрілів готові, все захищено, будемо відповідати.
А тепер виявляться, якісь маленькі флаї по всій країні винуваті, бо їх попереджали. А для чого тоді держава взагалі? В яких сферах громадяне ще мають підміняти самостійно функції держави, її органів? А до того ж зазвичай це карається згідно з ККУ.
Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі? Наскільки це реально зробити пенсіонерам чи ВПО? Чи ви вже для них побудували заводи по спалюванню біосміття?
І про попередження взагалі: ще ж САМ зілінський попереджав, що війни не буде, спокійно їжте м'ясо на шампурах. Теж було попередження, як ви пишете.

Не вперше прошу вас нагадати, в якій галузі у вас наукова ступінь?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:01

  Banderlog написав:це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї.

То ти у нас комуняка, а наче з Буковини )

  Banderlog написав:Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами?

Забагато "якщо", особливо, якщо ми говоримо про історичні факти.
Може воно б і було так, а може і ні.

Але сталося, як сталося і в історії маємо червоний гулаг, а не білий
  Banderlog написав:Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )

Тільки "білі" до першої світової не мають жодного відношення, це вийшов великий шкандаль в імператорських родинах

Але другу світову почали нацисти (а Германії був нацизм, фашизм був в Італії) та червоні комуняки
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:03

  Banderlog написав:
  fler написав:
  flyman написав:Флер, як з трансформатори на задньому парадному?
Розумні люди вже давно себе забезпечили резервним живленням.
серйозно? А не думали Ви чому будували систему а не багато мінітец?
І поясніть про що ця історія за відрив української енергосистеми від російської та синхронізацію її з європейською?
https://mev.gov.ua/reforma/intehratsiya ... hu-entso-e

Там все написано, відрив української енергосистеми від російської та синхронізацію її з європейською

Якби цього не відбулось, то вже восени 2022 року нам було б значно гірше
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:04

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:що нацисти конкурували з комуняками - це зрозуміло, наслідки цієї конкуренції всі знають...

альтернативна історія - дуже широкий простір для фантазій, тому це не до мене ;) але Голодомор в срср був, а в Польщі та на Буковині - не було. як власне й Англія та США обійшлися без цих системних звірств на відміну від срср.

голод в Мадрасі, в Ірландії, білі і пушисті (як там із індіанцями?), "Грона гніву" чули, а про "Розвіяні вітром", "Хижина дядька Тома"?

"Это коммунистическая пропаганда"


Это - "а у вас в америке негров линчуют", классическое )
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:08

  Letusrock написав:
Мобілізований збив прикордонника, прорвав кордон та втік до Угорщини.
За кермом перебував 38-річний адвокат із Берегівського району Едуард Пуканич, мобілізований у червні до 355-го навчального мехполку ЗСУ.
Він є свідком у кримінальному провадженні за фактом переправлення через кордон екс-голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

"Поліція кружляє навкого навчальних центрів" (с)

так кружляє, що аж до кордонів доїзжають втікачі

PS. Взагалі, в новині чудово все, кожне слово.

PPS. Ти принципово не даешь посилання ? )
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:10

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:........
А по второй части вопроса?

Так здається ви ж однаково зі мною читаєте що вони про себе пишуть. Там же нема ніякої таємниці
А, ви ж не читаєте pesikot. Чи не пропонуєте ви мені переказувати вам що він пише? 😃
Упаси бог!
Мне хватает того, что его иногда цитируют.


ЛАД, ты меня читаешь )
Иначе, с чего ты меня так постоянно вспоминаешь ? )

Или у тебя "не читаю, но осуждаю" ? )
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:13

  flyman написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї.
Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами?
Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )

що нацисти конкурували з комуняками - це зрозуміло, наслідки цієї конкуренції всі знають...

альтернативна історія - дуже широкий простір для фантазій, тому це не до мене ;) але Голодомор в срср був, а в Польщі та на Буковині - не було. як власне й Англія та США обійшлися без цих системних звірств на відміну від срср.

голод в Мадрасі, в Ірландії, білі і пушисті (як там із індіанцями?), "Грона гніву" чули, а про "Розвіяні вітром", "Хижина дядька Тома"?

ми зараз кажемо про Голодомор 33 року, який був створений штучно, й якби не дії влади, то наслідки були б зовсім іншими. в Польщі його не було ж?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:18

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ти здивуєшься, але при незаконному перетину кордону, в будь-яку сторону, можуть вбити

серйозно, і де це написано?


Стаття 21-3. Використання та застосування вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки
Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.

Зберігання, носіння, використання та застосування вогнепальної зброї та озброєння військовослужбовцями і працівниками Державної прикордонної служби України здійснюються після проходження ними спеціальної підготовки.

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю;

2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;

3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі;

4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;

5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;

6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;

7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;


У тебе є докази, що було по-іншому ?

  Letusrock написав:здається ти керуєшся агітаційними плакатами-інструктиціями для прикордонників часів ссср "когда вы видите что догнать нарушителя невозможно, стреляйте в него на поражение, чтобы не дать ему возможность попасть на территорию капиталистического государства."

Не за віком, не за місцезнаходженням ти ніяк не можешь знати про ці плакати )

  Letusrock написав:навіть чат gps розумніший за тебе:

Коли відсутній свій інтеллект, то починають користуватись штучним

Ти дієшь по шаблону - твоя брехня, отримав за брехню, нова твоя брехня, отримав за брехню, істерика та chat gpt і перехід на особистості
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:22

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що "впали уламки" БпЛА на території ТЕЦ в обласному центрі, що призвело до пошкодження обладнання електропостачання.


По пошкодженням в Орлі оптимізм перебільшений дуже. Читав місцеві ТГ-канали зранку і зараз - ніякого жаху там нема ні в повідомленнях, ні в коментах. Так, вночі був вибух, але, схоже, лише шибки побило. Повідомлення по решті підстанцій є сенс розглядати так само скептично. Коли нема перемоги, пропаганда її створює.

І світло у них є, і теплопостачання є ...
І ти свій робочий час витрачаєшь не на свій бізнес, а на читання пабліків )

  whois2010 написав:п.с. колега, а що сталося з вашим аватаром? Хтось поцупив? Можу запропонувати вам комплект з зображень марок серії про тварин пошти Монголії "монгол шуудан", або бразильских з динозаврами.

Криса на форумі завелась, зжерла мій аватар )
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:22

  whois2010 написав:
  fler написав:
  flyman написав:Пані Флер, скажіть, готуватися мав лише Флай? Бо я чув від зе-влади, що мільярди освоєні, допомога отримана, все посилено, введено і до кінці року ще буде введено, до обстрілів готові, все захищено, будемо відповідати.
А тепер виявляться, якісь маленькі флаї по всій країні винуваті, бо їх попереджали. А для чого тоді держава взагалі? В яких сферах громадяне ще мають підміняти самостійно функції держави, її органів? А до того ж зазвичай це карається згідно з ККУ.
Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі? Наскільки це реально зробити пенсіонерам чи ВПО? Чи ви вже для них побудували заводи по спалюванню біосміття?
І про попередження взагалі: ще ж САМ зілінський попереджав, що війни не буде, спокійно їжте м'ясо на шампурах. Теж було попередження, як ви пишете.

Не вперше прошу вас нагадати, в якій галузі у вас наукова ступінь?

Збирати податки, судити , бусифікувати...
я нікому нічого не винен(с)
