Shaman написав:............ ви вдалися до цього аргументу "нецікаво", бо я на ваші головні побрехеньки наводжу аргументи, які ви не в змозі спростувати. а у вас в голові "найсмачніший пломбір" та "негрів лінчують". тому ТРЕБА домовлятися з Рашею, бо без Раші українець не зможе жити. зможе, й чим швидше оця маячня й популізм в головах закінчиться, тим легше буде далі жити. що руські й розуміють, тому й намагаються нам максимально нашкодити - а дехто все шукає, як же їм догодити.
тому так, довести щось зазомбованому совку НЕМОЖЛИВО. та й не маю такої мети - а от цю вашу маячню та брехню буду все одно спиняти...
Подтверждаете гордое звание инструктора райкома по идеологии? Так это здесь уже все поняли. Сверхценными идеями не страдаете?
адекватні люди не сперечаються зі мною по основних думках.
ви ж насправді розумієте, що якщо й пропагандист, то це як пропагують здоровий спосіб життя. так я теж пропагую таку організацію суспільства, яка дозволяє підтримувати пристойний рівень життя.
а різні ІПСО, ухилянти, бігунці - які лише намагаються довести, що в Україні все погано, й буде лише гірше, які намагаються максимально очорнити мобілізацію, досягнення ЗСУ - звісно вони намагаються накидати на мене. як й ви без аргументів, аби накинути.
ми ж домовились, ви визнали, що ваш рівень розуміння складних соціально-економічних питань не дозволяє вам дискутувати зі мною з цих питань, тому ви зливаєтесь автоматично. на цьому й зупинимось
whois2010 написав:А тепер виявляться, якісь маленькі флаї по всій країні винуваті, бо їх попереджали. А для чого тоді держава взагалі? В яких сферах громадяне ще мають підміняти самостійно функції держави, її органів?
Да ти мамкін бізнесмен, який все чекає допомоги від держави, який мислить як собі купити беху за 50 куе, а своїм працівникам - 500 уе і нехай радіють.
А ще краще найняти ВПО, щоб ті за їжу працювали Але навіть ВПО зрозуміло, з ким будуть мати справу
whois2010 написав:Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі?
Як переживаешь за пенсіонерів, біднесенький
А коли податки оптимізуешь, то думаешь про пенсіонерів ? чи про беху думаешь ?
й йдуть розмови, що вони можуть поїхати на 8-15 років розважати сокамерників десь там на Півночі.
тут звісно зараз почнуть розповідати - а не треба висовуватися, он дехто більшість свідомого життя прожив при автократії - й нічого, живуть собі. а потім "произошла чудовищная ошибка". по Монтян здається вже "ошиблись"...
Shaman написав:коли в Дніпрі застрелили того довбня, який бикував та здійснив напад на поліцейських - ти ж напевне був серед тих, хто волав - як посміли?..
Бетон точно волав - як посміли ?
Шуба спершу волав, потім обачливо змінив свою думку
тут зрозуміло - вони ж здорові, звикли тиснути нахабністю та розмірами (до серйозного конфлікту звісно, там розміри не допомогли б). а ще напевне вони категорично проти легалізації зброї - а то як же вони права качати будуть?