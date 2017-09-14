Shaman написав:коли в Дніпрі застрелили того довбня, який бикував та здійснив напад на поліцейських - ти ж напевне був серед тих, хто волав - як посміли?..
Бетон точно волав - як посміли ?
Шуба спершу волав, потім обачливо змінив свою думку
тут зрозуміло - вони ж здорові, звикли тиснути нахабністю та розмірами (до серйозного конфлікту звісно, там розміри не допомогли б). а ще напевне вони категорично проти легалізації зброї - а то як же вони права качати будуть?
Шуба - колишній мент, тому він обачливо і змінив думку
Shaman написав:............ тому так, довести щось зазомбованому совку НЕМОЖЛИВО. та й не маю такої мети - а от цю вашу маячню та брехню буду все одно спиняти...
Подтверждаете гордое звание инструктора райкома по идеологии? Так это здесь уже все поняли. Сверхценными идеями не страдаете?
А вот такого я не говорил. Мне с вами беседовать не позволяют, скорее, ваши розумові здібності инструктора райкома по идеологии. И не стоит преувеличивать свою роль пропагандиста. Могу только повторить вопрос - сверхценными идеями не страдаете?
ЛАД написав:Подтверждаете гордое звание инструктора райкома по идеологии? Так это здесь уже все поняли. Сверхценными идеями не страдаете?
А вот такого я не говорил. Мне с вами беседовать не позволяют, скорее, ваши розумові здібності инструктора райкома по идеологии. И не стоит преувеличивать свою роль пропагандиста. Могу только повторить вопрос - сверхценными идеями не страдаете?
щоб порівняти розумові здібності треба мати якись критерії, а не лише пафосні заяви, який я розумний. там, де я з вами дискутую - в економічних питаннях - ви просто плаваєте, коли доходимо до конкретних цифр та оцінок. з питань, як ви жили за срср - я не дискутую, окрім заяв, що зараз живуть гірше - оце очевидна брехня, коли ми кажемо за загальний рівень.
вам не подобаються думки, про які я кажу, але вас вистачило лише на назвати мене пропагандистом - це ж не аргумент. я витрачаю час, щоб довести хибність ваших висловлювань.
а з приводу автоматично злився - це ваша фраза, не моя. я витрачаю час, щоб доводити хибність ваших деяких думок. напркилад, про мобілізацію ми з вами ніколи не сперечалися, але ви чомусь в дискусіях зі мною займаєте позицію самих злісних ухилянтів - радянська гнучкість?
Практически все мясокомбинаты в стране работают на половину мощности, если сравнивать ситуацию с началом 2022 года, отмечает Николай Бабенко, директор Ассоциации мясной отрасли Украины. Один из факторов – сократилось потребление, потому что население вынужденно мигрировало из-за войны.
Отразилась на отрасли и российская агрессия. Только в Харьковской области боевики РФ с начала большой войны разрушили 630 предприятий животноводческой отрасли, сообщил Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА.
«С начала агрессии РФ из более 1000 предприятий Харьковской области 630 разрушены, были в оккупации, уничтожены частично или полностью. Некоторые не возобновили свою деятельность совсем. Поэтому пример недавнего разрушения крупнейшего животноводческого комплекса нашей области, когда россияне уничтожили более 13 тысяч поголовья свиней, инфраструктуру. Более 30 таких крупных комплексов с начала вторжения были разрушены полностью или частично», – рассказал Иванов. ...... Но большим ударом, чем российские ракеты и дроны, стала эпидемия африканской чумы свиней, отмечает Николай Бабенко.
«Это беспрецедентная ситуация, такого в мире не было, чтобы половину поголовья потеряли за год. И это происходило в условиях войны, когда мясо могло бы пойти на обеспечение населения и войска», – подчеркивает директор Ассоциации мясной отрасли Украины. ........А поскольку мясоперерабатывающая отрасль подвязана под сырье, которого стало меньше на 40%, то производство колбас и сосисок тоже упало вдвое. ........В мире довольно быстро отреагировали на эпидемию, и вскоре появились первые американо-вьетнамские вакцины против африканской чумы свиней. Прошло три месяца – и Россия также объявила о создании своей вакцины против этого заболевания. ........«Если оценивать угрозы, риски, что спустя год, как в Украине чума покосила половину отрасли свиноводства, ничего не произошло с защитой. Вакцины, которые уже разработаны в мире и официально утверждены, до сих пор не прибыли в Украину» ............... В условиях войны, когда пополнение госбюджета критически важно, Украина теряет экспортные возможности, говорит эксперт. «В ЕС [/color]. И, несмотря на это, Евросоюз остается №1 в мире по торговле свининой. Азиатские страны, как Вьетнам, Филиппины, импортируют из Евросоюза ежегодно объемы, сопоставимые с производством свинины в Украине», – рассказывает Бабенко.
Экспорт свинины принес бы Украине гораздо больше денег, ведь зерновые культуры продают за границу практически без добавленной стоимости, то есть государство почти ничего не получает, отмечает директор Ассоциации мясной отрасли Украины.
«У нас с добавленной стоимостью экспортируют мясо птицы и растительное масло. И свинина должна быть третьей в этой цепочке и приносить стране доход. Себестоимость свинины в Украине позволяет ей быть запрошенной на любом рынке, потому что цена важна. Но украинское свиноводство и мясная отрасль находятся в глубоком дефиците как раз из-за потерь от эпидемии», — констатирует эксперт. ................ ...из-за массовой и нелегальной продажи инфицированных свиней, в 2024 году в стране образовались новые стационарные очаги заболевания.
«Там, где африканская чума находится и в пищевой цепи, и в природных источниках, животные могут снова инфицироваться. И мы имеем те же риски, что были на конец 2024 года, что у нас при высокой цене свиней, при увеличении производства есть высокая вероятность, что может произойти новая волна заболевания»