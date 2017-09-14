RSS
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:24

  Shaman написав:й будні диктатури
Певице Наоко и гитаристу Stoptime дали еще 13 суток ареста. Барабанщика группы Stoptime задержали по выходу из спецприемника и держат в ОВД

й йдуть розмови, що вони можуть поїхати на 8-15 років розважати сокамерників десь там на Півночі.

тут звісно зараз почнуть розповідати - а не треба висовуватися, он дехто більшість свідомого життя прожив при автократії - й нічого, живуть собі. а потім "произошла чудовищная ошибка". по Монтян здається вже "ошиблись"...

здається схожим на пропаганду, але це реалії
Преследование Наоко и «Стоптайма» неожиданно стало самым громким делом осени Рассказываем подробную историю музыкантов (которые теперь не могут выбраться из спецприемника)
Когда Логинова стала играть песни «иноагентов» со «Стоптаймом», некоторые однокурсники забеспокоились. «Я говорил ей, что это очень рискованные действия, которые могут доставить ей кучу проблем, — вспоминает студент училища Андрей (имя изменено по просьбе героя). — Она ответила, что за некоторые песни будет максимум штраф. Мне кажется, она совершала действия, не задумываясь о последствиях». По словам Андрея, студенты училища «в шоке с новости о задержании». Руководство вуза не комментировало арест Логиновой.

В начале осени на музыкантов обратили внимание провластные медиа, активисты и канал «Двач». 14 октября, за день до задержания участников группы, главред «Регнум» и член президентского Совета по правам человека Марина Ахмедова сравнила анонсы выступлений в телеграм-канале «Стоптайма» с организацией митингов: «Люди целенаправленно выходят выражать протест. Некоторые едут из других городов. В комментариях — протестная публика».

На музыкантов пожаловался и депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов. Он заявил, что 14 октября его коллега, депутат из аннексированного Крыма, показал ему видео, на котором «подростки скачут на улице [в Петербурге] под песни иноагентов». Романов написал запросы в Следственный комитет и МВД.

Еще один донос на группу мог написать 28-летний рэпер из Петербурга Михаил Николаев. Именем его полного тезки подписано заявление в полицию от 11 октября, сообщал петербургский телеграм-канал «Ротонда». В заявлении Николаев писал, что толпа из 70 человек, собравшаяся, чтобы послушать «Стоптайм», помешала ему пройти на станцию метро «Площадь Восстания».

й "чудовищная ошибка"
Мы общаемся очень близко, и я точно знаю, что у нее нет никакой политической позиции! Она патриот нашей страны, она очень любит Россию. Никаких мыслей о поддержке Украины у нее нет. Наш родственник участвовал в СВО, недавно вернулся домой с ранением головы. Они с Дианой общаются, она прекрасно знает, что происходит в зоне боевых действий.

це реалії. я навіть не знаю, з яким з 30х років треба порівнювати - ми схоже просто не розумієте рівень мракобісся, куди скатилася Раша. й тим більше дивує позицію деяких форумчан, які роблять вигляд, що взагалі не розуміють, про що мова...
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:29

  Hotab написав:ЛАД
1 евро мабуть жива вага
А далі переробка, охолодження, доставка, податки набіжать …
Картопля в селі теж по 5 на прийом , а в місті по 15+

ЛАД, розумієте що таке жива вага? не пам'ятаю коефіцієнт скільки можна отримати м'яса з однієї туши.

а все інше заробляють торгаші за вашої термінології 8)
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:30



Это твой случай, когда ты угадал все буквы, но не угадал слово

Про выезд людей ты прочитал, а про то, что россияне целенаправленно уничтожают фермы - пропустил, не прочитал

  ЛАД написав:И вопрос.
Почему при себестоимости 1 кг свиньи в Украине менее 1 евро цена в магазине 4-6 евро?

Откуда цифра себестоимости 1 кг свиньи ?
Не путаешь с живым весом ?

Если это такой офигенно высокомаржинальный бизнес, то почему такой "великий бизнесмен", как ты, ешё им не занимаешься ?

PS. По факту, ЛАД - ты ни в чем не разбираешься. Поэтому на личности и перешел
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 31 жов, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:31

  Hotab написав:ЛАД
1 евро мабуть жива вага
А далі переробка, охолодження, доставка, податки набіжать …
Картопля в селі теж по 5 на прийом , а в місті по 15+

Картопля в селі у частников?
Так это надо собрать по несколько мешков у большого количества людей. А это и затраты, и время.
Свиней забирают со свинофермы сразу большое количество.
"переробка, охолодження, доставка, податки", торговая наценка - согласен, это понятно. Но всё равно раница великовата.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:32

  ЛАД написав:Прошу прощения за длинное цитирование.
Шаману для работы.
...
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/31/kakoj-budet-tsena-na-svininu-na-rynkah-harkova-i-oblasti-k-novomu-godu/И вопрос.
Почему при себестоимости 1 кг свиньи в Украине менее 1 евро цена в магазине 4-6 евро?

що у вас прогресує, так це манія величі ;)

зрозуміли, на яких етапах дорожчає свинина?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В чорногорських пабліках бачив, що в місті на морі мандарин зараз по 1 євро/кг
А запрошують на поле чи сад (мабуть самому рвати, але не уточнював) по 0.2 євро))
