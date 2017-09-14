|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:30
Это твой случай, когда ты угадал все буквы, но не угадал слово
Про выезд людей ты прочитал, а про то, что россияне целенаправленно уничтожают фермы - пропустил, не прочитал
ЛАД написав:
И вопрос.
Почему при себестоимости 1 кг свиньи в Украине менее 1 евро цена в магазине 4-6 евро?
Откуда цифра себестоимости 1 кг свиньи ?
Не путаешь с живым весом ?
Если это такой офигенно высокомаржинальный бизнес, то почему такой "великий бизнесмен", как ты, ешё им не занимаешься ?
PS. По факту, ЛАД - ты ни в чем не разбираешься. Поэтому на личности и перешел
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 31 жов, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12482
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:31
Hotab написав:ЛАД
1 евро мабуть жива вага
А далі переробка, охолодження, доставка, податки набіжать …
Картопля в селі теж по 5 на прийом , а в місті по 15+
Картопля в селі у частников?
Так это надо собрать по несколько мешков у большого количества людей. А это и затраты, и время.
Свиней забирают со свинофермы сразу большое количество.
"переробка, охолодження, доставка, податки", торговая наценка - согласен, это понятно. Но всё равно раница великовата.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37152
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:32
що у вас прогресує, так це манія величі
зрозуміли, на яких етапах дорожчає свинина?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10275
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1671 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:33
В чорногорських пабліках бачив, що в місті на морі мандарин зараз по 1 євро/кг
А запрошують на поле чи сад (мабуть самому рвати, але не уточнював) по 0.2 євро))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16982
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2527 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:37
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
1 евро мабуть жива вага
А далі переробка, охолодження, доставка, податки набіжать …
Картопля в селі теж по 5 на прийом , а в місті по 15+
Картопля в селі у частников?
Так это надо собрать по не сколько мешков у большого количества людей. А это и затраты, и время.
Никто не ездит за каждым мешком картошки, есть пункты сбора, куда привозят или не привозят частники картошку
Пункт сбора может иметь любой формат
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 31 жов, 2025 18:39, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12482
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:38
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
1 евро мабуть жива вага
А далі переробка, охолодження, доставка, податки набіжать …
Картопля в селі теж по 5 на прийом , а в місті по 15+
Картопля в селі у частников?
Так это надо собрать по несколько мешков у большого количества людей. А это и затраты, и время.
Свиней забирают со свинофермы сразу большое количество.
"переробка, охолодження, доставка, податки", торговая наценка - согласен, это понятно. Но всё равно раница великовата.
яка об'єктивна оцінка, як порахована
зараз не буду стверджувати, але коли цікавився - в нас основний виробник свинини не великі ферми, а саме дрібні господарства - на відміну від виробництва курятини. тому так, майже як написали - у великої кількості постачальників. й не забуваємо про коефіцієнт переходу від живої свині до свинини.
є спеціалісти, хто знає? здається 0,6 - 0,7 - но не певен...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10275
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1671 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:42
Hotab написав:
В чорногорських пабліках бачив, що в місті на морі мандарин зараз по 1 євро/кг
А запрошують на поле чи сад (мабуть самому рвати, але не уточнював) по 0.2 євро))
в місті на морі цена для туристов.
Хорошо помню в Судаке разницу цен на городском рынке и рынке у моря.
Так это в одном городе, на расстоянии километра 1,5.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37152
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5371 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:43
ЛАД
Та зараз не сезон, тільки місцеві залишились та поодинокі туристи
Ну в столиці теж по 1 евро
Це до собівартості , по 0.2 євро))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16982
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2527 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:46
Shaman написав:
яка об'єктивна оцінка, як порахована
зараз не буду стверджувати, але коли цікавився - в нас основний виробник свинини не великі ферми, а саме дрібні господарства - на відміну від виробництва курятини.
Десь так воно і є ... бо якщо зробити великий свинарник, навіть з усіма фільтрами, то воняти буде в радіусі кілометрів
Бо курку можно закрити в приміщенні, гадить вона відносно не дуже багато
Корову чи бичка можно вивести на пасовище, нехай там гадить
Свиню на пасовище не виведешь, а гадить вона не меньше корови )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12482
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:46
Hotab написав:
В чорногорських пабліках бачив, що в місті на морі мандарин зараз по 1 євро/кг
А запрошують на поле чи сад (мабуть самому рвати, але не уточнював) по 0.2 євро))
Дійсно ... а чого це так ? ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12482
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|144328
|
|
|1493
|335702
|
|
|6076
|1023503
|
|