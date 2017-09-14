RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:30



Это твой случай, когда ты угадал все буквы, но не угадал слово

Про выезд людей ты прочитал, а про то, что россияне целенаправленно уничтожают фермы - пропустил, не прочитал

  ЛАД написав:И вопрос.
Почему при себестоимости 1 кг свиньи в Украине менее 1 евро цена в магазине 4-6 евро?

Откуда цифра себестоимости 1 кг свиньи ?
Не путаешь с живым весом ?

Если это такой офигенно высокомаржинальный бизнес, то почему такой "великий бизнесмен", как ты, ешё им не занимаешься ?

PS. По факту, ЛАД - ты ни в чем не разбираешься. Поэтому на личности и перешел
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 31 жов, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:31

  Hotab написав:ЛАД
1 евро мабуть жива вага
А далі переробка, охолодження, доставка, податки набіжать …
Картопля в селі теж по 5 на прийом , а в місті по 15+

Картопля в селі у частников?
Так это надо собрать по несколько мешков у большого количества людей. А это и затраты, и время.
Свиней забирают со свинофермы сразу большое количество.
"переробка, охолодження, доставка, податки", торговая наценка - согласен, это понятно. Но всё равно раница великовата.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:32

  ЛАД написав:Прошу прощения за длинное цитирование.
Шаману для работы.
...
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/31/kakoj-budet-tsena-na-svininu-na-rynkah-harkova-i-oblasti-k-novomu-godu/И вопрос.
Почему при себестоимости 1 кг свиньи в Украине менее 1 евро цена в магазине 4-6 евро?

що у вас прогресує, так це манія величі ;)

зрозуміли, на яких етапах дорожчає свинина?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В чорногорських пабліках бачив, що в місті на морі мандарин зараз по 1 євро/кг
А запрошують на поле чи сад (мабуть самому рвати, але не уточнював) по 0.2 євро))
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:37

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
1 евро мабуть жива вага
А далі переробка, охолодження, доставка, податки набіжать …
Картопля в селі теж по 5 на прийом , а в місті по 15+

Картопля в селі у частников?
Так это надо собрать по не сколько мешков у большого количества людей. А это и затраты, и время.


Никто не ездит за каждым мешком картошки, есть пункты сбора, куда привозят или не привозят частники картошку

Пункт сбора может иметь любой формат
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 31 жов, 2025 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:38

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
1 евро мабуть жива вага
А далі переробка, охолодження, доставка, податки набіжать …
Картопля в селі теж по 5 на прийом , а в місті по 15+

Картопля в селі у частников?
Так это надо собрать по несколько мешков у большого количества людей. А это и затраты, и время.
Свиней забирают со свинофермы сразу большое количество.
"переробка, охолодження, доставка, податки", торговая наценка - согласен, это понятно. Но всё равно раница великовата.

яка об'єктивна оцінка, як порахована :lol:

зараз не буду стверджувати, але коли цікавився - в нас основний виробник свинини не великі ферми, а саме дрібні господарства - на відміну від виробництва курятини. тому так, майже як написали - у великої кількості постачальників. й не забуваємо про коефіцієнт переходу від живої свині до свинини. 8) є спеціалісти, хто знає? здається 0,6 - 0,7 - но не певен...
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:42

  Hotab написав:В чорногорських пабліках бачив, що в місті на морі мандарин зараз по 1 євро/кг
А запрошують на поле чи сад (мабуть самому рвати, але не уточнював) по 0.2 євро))
в місті на морі цена для туристов.
Хорошо помню в Судаке разницу цен на городском рынке и рынке у моря.
Так это в одном городе, на расстоянии километра 1,5.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:43

ЛАД
Та зараз не сезон, тільки місцеві залишились та поодинокі туристи
Ну в столиці теж по 1 евро
Це до собівартості , по 0.2 євро))
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:46

  Shaman написав:яка об'єктивна оцінка, як порахована :lol:

зараз не буду стверджувати, але коли цікавився - в нас основний виробник свинини не великі ферми, а саме дрібні господарства - на відміну від виробництва курятини.


Десь так воно і є ... бо якщо зробити великий свинарник, навіть з усіма фільтрами, то воняти буде в радіусі кілометрів

Бо курку можно закрити в приміщенні, гадить вона відносно не дуже багато
Корову чи бичка можно вивести на пасовище, нехай там гадить

Свиню на пасовище не виведешь, а гадить вона не меньше корови )
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:46

  Hotab написав:В чорногорських пабліках бачив, що в місті на морі мандарин зараз по 1 євро/кг
А запрошують на поле чи сад (мабуть самому рвати, але не уточнював) по 0.2 євро))

Дійсно ... а чого це так ? ))
