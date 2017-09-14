Практически все мясокомбинаты в стране работают на половину мощности, если сравнивать ситуацию с началом 2022 года, отмечает Николай Бабенко, директор Ассоциации мясной отрасли Украины. Один из факторов – сократилось потребление, потому что население вынужденно мигрировало из-за войны.



Отразилась на отрасли и российская агрессия. Только в Харьковской области боевики РФ с начала большой войны разрушили 630 предприятий животноводческой отрасли, сообщил Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА.



«С начала агрессии РФ из более 1000 предприятий Харьковской области 630 разрушены, были в оккупации, уничтожены частично или полностью. Некоторые не возобновили свою деятельность совсем. Поэтому пример недавнего разрушения крупнейшего животноводческого комплекса нашей области, когда россияне уничтожили более 13 тысяч поголовья свиней, инфраструктуру. Более 30 таких крупных комплексов с начала вторжения были разрушены полностью или частично», – рассказал Иванов.

Но большим ударом, чем российские ракеты и дроны, стала эпидемия африканской чумы свиней, отмечает Николай Бабенко.



«Это беспрецедентная ситуация, такого в мире не было, чтобы половину поголовья потеряли за год. И это происходило в условиях войны, когда мясо могло бы пойти на обеспечение населения и войска», – подчеркивает директор Ассоциации мясной отрасли Украины.

........А поскольку мясоперерабатывающая отрасль подвязана под сырье, которого стало меньше на 40%, то производство колбас и сосисок тоже упало вдвое.

........В мире довольно быстро отреагировали на эпидемию, и вскоре появились первые американо-вьетнамские вакцины против африканской чумы свиней. Прошло три месяца – и Россия также объявила о создании своей вакцины против этого заболевания.

........«Если оценивать угрозы, риски, что спустя год, как в Украине чума покосила половину отрасли свиноводства, ничего не произошло с защитой. Вакцины, которые уже разработаны в мире и официально утверждены, до сих пор не прибыли в Украину»

В условиях войны, когда пополнение госбюджета критически важно, Украина теряет экспортные возможности, говорит эксперт.

«В ЕС себестоимость 1 кг свиньи более 2 евро, в Украине – менее 1 евро . И, несмотря на это, Евросоюз остается №1 в мире по торговле свининой. Азиатские страны, как Вьетнам, Филиппины, импортируют из Евросоюза ежегодно объемы, сопоставимые с производством свинины в Украине», – рассказывает Бабенко.



Экспорт свинины принес бы Украине гораздо больше денег, ведь зерновые культуры продают за границу практически без добавленной стоимости, то есть государство почти ничего не получает, отмечает директор Ассоциации мясной отрасли Украины.



«У нас с добавленной стоимостью экспортируют мясо птицы и растительное масло. И свинина должна быть третьей в этой цепочке и приносить стране доход. Себестоимость свинины в Украине позволяет ей быть запрошенной на любом рынке, потому что цена важна. Но украинское свиноводство и мясная отрасль находятся в глубоком дефиците как раз из-за потерь от эпидемии», — констатирует эксперт.

...из-за массовой и нелегальной продажи инфицированных свиней, в 2024 году в стране образовались новые стационарные очаги заболевания.



«Там, где африканская чума находится и в пищевой цепи, и в природных источниках, животные могут снова инфицироваться. И мы имеем те же риски, что были на конец 2024 года, что у нас при высокой цене свиней, при увеличении производства есть высокая вероятность, что может произойти новая волна заболевания»