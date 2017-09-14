ЛАД написав:......... Ответ экономиста. В статье речь как раз о свинофермах. В отличие от вас я не считал и не оценивал, просто удивился. Ответ Hotab"а гораздо ближе к делу и экономике.
И об эффективности экспорта вы "не заметили"? И о вакцинах тоже?
якщо вас щось цікавить, то задайте питання - що саме я мав помітити?
вам не подобається, що коли я не впевнений в цифрі, я використовую слово здається? це лише означає, що я не пам'ятаю точну цифру, бо було це років десять тому - можете здивувати та навести точну цифру
добре прислухайтесь до думки Хотаба - він багато що корисного каже, окрім коли каже про Успіха
Да нет. Просто о цене я высказал удивление на уровне обывателя. От экономиста можно ожидать, что он либо ответит так же, либо промолчит, либо (если захочет говорить серьёзно) приведёт какие-то более-менее точные цифры, а не "здається".
А уж не заметить, что главное в статье это вопрос об экспорте и вакцинах, экономист просто не может.
Что касается производства:
Отрасль свиноводства в Украине активно развивается. В частности, на сегодня во всех категориях хозяйств поголовье свиней составляет более 5 млн. Из них более 66% выращивается на агропредприятиях.
В частности, по состоянию на середину 2024 года в Украине насчитывалось около 5,2 млн свиней, что на 1,5% больше, чем годом ранее, хотя всё ещё на 3–4% меньше, чем до войны. Это свидетельствует о некотором возрождении отрасли в безопасных регионах.
вартість забою- не знаю А от далі - знаю , бо співпрацюю з однією з західноукраїнських мереж по продажу мяса... Отже ферма - 50км відстань в середньому від точок продажу ( 2000 кг ваги , розвозиться в 10 точок (200 кг на точку), витрати 1000 грн паливо , 2000 грн зарплата+1000 грн податки на зарплату, 1000 грн амортизація, більше як в 10 точок розвести не вдасться бо вони розміщені в межах міст , де не дуже то припаркуєшся) Отже - доставка=25грн/кг (середня вартість від 120 сало до 300 мясо=нехай 250 грн/кг) Продаж - чотири продавці по 1200 грн/зміна на руки(еквівалент 18000 грн/місяць на руки)+500 грн податки на зарплату=6800 грн/200кг=34 грн/кг продавці Оренда приміщення+оплата електроенергії =15 грн/кг Вартість обладнання яке використовується - +/-2 млн грн , що при середньостатистичному значенні в 7 років до повної амортизації = +/-20 грн/кг
На виході треба____1,4кг по 1 євро +________2 євро доставка/продаж +________1 євро на розвиток( куди включений власний прибуток) +________0,6 євро податки = 1кг по 5 євро
fler написав:flyman, четвертий рік поспіль у нас ці проблеми, а ви досі чекаєте на "їхати", коли вас попереджали готуватися до "своїм ходом"?
Бо я чув від зе-влади, що мільярди освоєні, допомога отримана, все посилено, введено і до кінці року ще буде введено, до обстрілів готові, все захищено, будемо відповідати.
А шо хіба нічого не ремонтувалося й не відновлювалися підстанції і т.д.? Тоді звідки нам світло з'являється після вимкнень через обстріли? Боженька вмикає? Інша справа, що нам не вистачає людей, щоб оперативно все робити (не лише в енергетиці). Наче це не дивно - багато людей пішли на фронт, тому що армія 200 тисяч (чи скільки там було у 2022 р) не могла протистояти кратно більшій армії.
whois2010 написав: А тепер виявляться, якісь маленькі флаї по всій країні винуваті, бо їх попереджали. А для чого тоді держава взагалі? В яких сферах громадяне ще мають підміняти самостійно функції держави, її органів?
Чекайте, по-вашому держава - це сферичний кінь у вакуумі чи шо? Хіба це не всі громадяни разом узяті?
whois2010 написав: Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі?
Ви ж питаєте про пенсів, які не мають інших доходів та дітей, тому змушені жити на пенсії 3-5 тис? Пенсам у 2022 пропонувалася безкоштовна евакуація за кордон. У 2022 укрзалізниця вивозила потягами, місцева влада забезпечувала автобуси. Хто хотів, той виїхав. За кордоном зустрічали волонтери, допомагали оформити документи. Людей забезпечували всім необхідним - житлом, їжею, одягом, а пенсів ще й медобслуговуванням безкоштовно. Крім того, щомісяця бігунці отримують грошову допомогу, а пенси ще й пенсію з України.
whois2010 написав: Не вперше прошу вас нагадати, в якій галузі у вас наукова ступінь?
whois2010, чому ви вирішили, що я вам винна відповідати на особисті питання?
план надійний як швейцарський годинник: - пенсів вивезти потягами в Європу, хай ЄС годує - цивільних мобілізувати - профіт але щось пішло не так: не вистачає людей
Уточните, пожалуйста, 2 момента. "треба____1,4кг по 1 євро" - не понял, что это значит. Доставка при ваших цифрах стоит 5000 грн на 2000 кг, это 2,5 грн/кг Что вы включаете в "доставка/продаж"? Как выходит "0,6 євро податки"?
Но повторю - вопрос цены чисто обывательский интерес. В статье меня больше заинтересовали вопросы экспорта и вакцины.
fler написав:Чекайте, по-вашому держава - це сферичний кінь у вакуумі чи шо? Хіба це не всі громадяни разом узяті?
Залежить від рівня лицемірства. Коли мова про більшість чоловіків віком від 18 до 60 років, то держава щось їм з дитинства дає у борг, який потім потрібно віддавати, а коли мова про інших і про те, що держава має щось для людей робити, то держава - не сферичний кінь, а ми усі, і держава нікому нічого не винна, бо у неї нічого без нас немає.
ЛАД написав:Прошу прощения за длинное цитирование. Шаману для работы.
Практически все мясокомбинаты в стране работают на половину мощности, если сравнивать ситуацию с началом 2022 года, отмечает Николай Бабенко, директор Ассоциации мясной отрасли Украины. Один из факторов – сократилось потребление, потому что население вынужденно мигрировало из-за войны.
Отразилась на отрасли и российская агрессия. Только в Харьковской области боевики РФ с начала большой войны разрушили 630 предприятий животноводческой отрасли, сообщил Евгений Иванов, заместитель начальника ХОВА.
«С начала агрессии РФ из более 1000 предприятий Харьковской области 630 разрушены, были в оккупации, уничтожены частично или полностью. Некоторые не возобновили свою деятельность совсем. Поэтому пример недавнего разрушения крупнейшего животноводческого комплекса нашей области, когда россияне уничтожили более 13 тысяч поголовья свиней, инфраструктуру. Более 30 таких крупных комплексов с начала вторжения были разрушены полностью или частично», – рассказал Иванов. ...... Но большим ударом, чем российские ракеты и дроны, стала эпидемия африканской чумы свиней, отмечает Николай Бабенко.
«Это беспрецедентная ситуация, такого в мире не было, чтобы половину поголовья потеряли за год. И это происходило в условиях войны, когда мясо могло бы пойти на обеспечение населения и войска», – подчеркивает директор Ассоциации мясной отрасли Украины. ........А поскольку мясоперерабатывающая отрасль подвязана под сырье, которого стало меньше на 40%, то производство колбас и сосисок тоже упало вдвое. ........В мире довольно быстро отреагировали на эпидемию, и вскоре появились первые американо-вьетнамские вакцины против африканской чумы свиней. Прошло три месяца – и Россия также объявила о создании своей вакцины против этого заболевания. ........«Если оценивать угрозы, риски, что спустя год, как в Украине чума покосила половину отрасли свиноводства, ничего не произошло с защитой. Вакцины, которые уже разработаны в мире и официально утверждены, до сих пор не прибыли в Украину» ............... В условиях войны, когда пополнение госбюджета критически важно, Украина теряет экспортные возможности, говорит эксперт. «В ЕС себестоимость 1 кг свиньи более 2 евро, в Украине – менее 1 евро. И, несмотря на это, Евросоюз остается №1 в мире по торговле свининой. Азиатские страны, как Вьетнам, Филиппины, импортируют из Евросоюза ежегодно объемы, сопоставимые с производством свинины в Украине», – рассказывает Бабенко.
Экспорт свинины принес бы Украине гораздо больше денег, ведь зерновые культуры продают за границу практически без добавленной стоимости, то есть государство почти ничего не получает, отмечает директор Ассоциации мясной отрасли Украины.
«У нас с добавленной стоимостью экспортируют мясо птицы и растительное масло. И свинина должна быть третьей в этой цепочке и приносить стране доход. Себестоимость свинины в Украине позволяет ей быть запрошенной на любом рынке, потому что цена важна. Но украинское свиноводство и мясная отрасль находятся в глубоком дефиците как раз из-за потерь от эпидемии», — констатирует эксперт. ................ ...из-за массовой и нелегальной продажи инфицированных свиней, в 2024 году в стране образовались новые стационарные очаги заболевания.
«Там, где африканская чума находится и в пищевой цепи, и в природных источниках, животные могут снова инфицироваться. И мы имеем те же риски, что были на конец 2024 года, что у нас при высокой цене свиней, при увеличении производства есть высокая вероятность, что может произойти новая волна заболевания»
fler написав:нам не вистачає людей, щоб оперативно все робити (не лише в енергетиці).
А куди вони поділись? Багато охочих йти на зарплату 20 тисяч не ойро у зоні бойових дій.
їх не було. Було достаньо щоб підтримувати систему. А щоб відбудовувати чи прокладати нові мережі запасу людей нема. Ну і да, 20 тисяч. Там де військовим дають 20 + 30. Люди тримаються за бронь. Інакше б за таку зарплату не робили.