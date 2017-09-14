RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:10

  flyman написав:..........
план надійний як швейцарський годинник:
- пенсів вивезти потягами в Європу, хай ЄС годує
- цивільних мобілізувати
- профіт
але щось пішло не так: не вистачає людей

Так что вас удивляет?
Не всех удалось вытолкать из страны. Не хотят, понимаешь, уезжать, сволочи, на такие шикарные условия. В чужую хату (какую повезёт), на пособие (которые не все страны платят да ещё и постепенно режут). Даже женщин с детьми не удалось всех отправить.
Не всех цивільних мобілізували.
Вот и нет профита.
Не повезло с народом.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:13

АндрейМ
Навіть у Німеччині на ті виплати не прогодуєш себе.

Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:17

  Banderlog написав:
  Water написав:
  fler написав:нам не вистачає людей, щоб оперативно все робити (не лише в енергетиці).

А куди вони поділись?
Багато охочих йти на зарплату 20 тисяч не ойро у зоні бойових дій.
їх не було. Було достаньо щоб підтримувати систему. А щоб відбудовувати чи прокладати нові мережі запасу людей нема.
Ну і да, 20 тисяч. Там де військовим дають 20 + 30. Люди тримаються за бронь. Інакше б за таку зарплату не робили.

Сьо.одні, два вантажника , вивантаження з авто занос у ліфт, занос у квартиру, керамплитка, ва.а тонна, =3000 .рн.
п.с. неработает клавиша буквы . между н і ш
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:28

  ЛАД написав:Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.

Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.

Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:31

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.

Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.

Житло це окремо, як і медицина. Тобто, житло+медицина+скільки там на руки.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев?

Та ніяких пенсіонерів ніхто нікуди у 22 не евакуював. Люди самі тікали від москалів, звісно у кого було на чому.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:32

  Vadim_ написав:неработает клавиша буквы . между н і ш

гоніш?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:37

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.

Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.

Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.

У меня нету знакомых в .ермании с которыми мо.у мно.о общаться , в том .оду общался со средним классом, беженец с Марика, рузия потом Хермания , впечатление шо им там сейчас лучше чем дома раніше
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:40

  Water написав:
  Vadim_ написав:неработает клавиша буквы . между н і ш

гоніш?

Если вы специалист по компьютерам то подскажите как исправить ?
медленно шевеля .убами(с) на ноуте клавиша , не реа.ирует, смо.ёте?
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:45

Vadim_


подскажите как исправить ?


Флайман на неробочу клавіатуру кладе поролончик, а зверху нову клавіатуру. Я в його блогу бачив. Якщо ламається друга, то ще поролончик - і третю. Такий сендвіч виходить
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:46

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:неработает клавиша буквы . между н і ш

гоніш?

Если вы специалист по компьютерам то подскажите как исправить ?
медленно шевеля .убами(с) на ноуте клавиша , не реа.ирует, смо.ёте?

1. Продам нову клаву, а також нові мозгГи.
2. Windows + Ctrl + O(букава, нє ціфіря).
