Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:48
Hotab написав:Vadim_
подскажите как исправить ?
Флайман на неробочу клавіатуру кладе поролончик
Поролончік він вбере всі 40°, його шо потім викручувать у стакан?
Water
Повідомлень: 3511
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 237 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:51
Hotab написав:Vadim_
подскажите как исправить ?
Флайман на неробочу клавіатуру кладе поролончик, а зверху нову клавіатуру. Я в його блогу бачив. Якщо ламається друга, то ще поролончик - і третю. Такий сендвіч виходить
Пілоте, ну на шо і шо класти на клаву ноутбука? Або лічити спеціалістом або новий , ноут чі комп, мені, не першої молодості, подобаються компи звичайні
Vadim_
Повідомлень: 4028
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 510 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:08
Vadim_ написав:
мені, не першої молодості, подобаються компи звичайні
Це шось особисте? Шовикурите шоби компи не першої молодості подобались?
Water
Повідомлень: 3511
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 237 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:14
Water
З перфокартами. Як підставка під графин
Hotab
Повідомлень: 16987
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2527 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:20
Hotab написав:Water
З перфокартами. Як підставка під графин
перфокарти то моветон. а от дискети 5,25 - дуже стильна підставка.
або ще під CD/DVD - теж можна використати для стакану, а за потреби сховати - головне не сховати, коли стакан стоїть
Shaman
Повідомлень: 10281
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1672 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:22
Shaman написав:
... здається 0,6 - 0,7
- но не певен...
що ЛАД
, професіоналізм не проп'єш?
Shaman
Повідомлень: 10281
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1672 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:25
Shaman написав: Hotab написав:Water
З перфокартами. Як підставка під графин
перфокарти то моветон. а от дискети 5,25 - дуже стильна підставка.
або ще під CD/DVD - теж можна використати для стакану, а за потреби сховати - головне не сховати, коли стакан стоїть
Краще сам ДВД привід, тиснеш, виїжає тримач стакану, шоб не пролить на інші букави.
Water
Повідомлень: 3511
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 237 раз.
