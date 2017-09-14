RSS
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:28

  ЛАД написав:Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.

Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.

Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:31

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.

Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.

Житло це окремо, як і медицина. Тобто, житло+медицина+скільки там на руки.
Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев?

Та ніяких пенсіонерів ніхто нікуди у 22 не евакуював. Люди самі тікали від москалів, звісно у кого було на чому.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:37

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.

Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.

Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.

У меня нету знакомых в .ермании с которыми мо.у мно.о общаться , в том .оду общался со средним классом, беженец с Марика, рузия потом Хермания , впечатление шо им там сейчас лучше чем дома раніше
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 22:22

  Shaman написав:... здається 0,6 - 0,7 - но не певен...

  ЛАД написав:...
Высокий убойный выход. От общей массы можно продать до 70% продукции, а выход мяса составляет 60%.
https://agroapp.com.ua/ru/blog/svinovodstvo-v-ukraine-texnologiya-rentabelnost-i-perspektivy/#:

що ЛАД, професіоналізм не проп'єш? ;)
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 23:48

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Справедливости ради, так, как в Германии, то прогодуватися вполне можно.

Я никогда не жил в Германии, но если выплаты 500 евро, как тут часто говорят, то мне сложно представить как на эти деньги можно выжить в довольно дорогой стране, если нет жилья. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что некоторые придумывают сами себе, что наши сограждане хорошо живут в ЕС без работы и их там содержит государство.

Но вопрос же даже и не в этом - почему гражданка Украины хочет спихнуть пенсионеров со своей шеи на шеи европейцев? У нее с одной стороны государство - мы все, а с другой она в "мы все" участвовать не хочет. У Европы своих пенсионеров хватает.

В Германии на одинокого человека 569 евро + бесплатное жильё или оплачиваемая квартира (сумма оплаты ограничена, причём нельзя снять более дорогую и самому доплачивать разницу. Если аренда превышает допустимую, то не оплачивается ничего).
Вторая часть - вопрос вполне справедливый.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 23:53

  Shaman написав:
  Shaman написав:... здається 0,6 - 0,7 - но не певен...

  ЛАД написав:...
Высокий убойный выход. От общей массы можно продать до 70% продукции, а выход мяса составляет 60%.
https://agroapp.com.ua/ru/blog/svinovodstvo-v-ukraine-texnologiya-rentabelnost-i-perspektivy/#:

що ЛАД, професіоналізм не проп'єш? ;)

Что расскажете насчёт экспорта и вакцин?
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 00:47

  pesikot написав:5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;


Даже по этим сталинским законам это не катит, поскольку незаконный переход границы это не "злочинне діяння" а "адміністративне правопорушення", это разные термины.

Перетин державного кордону України поза межами пункту пропуску вважається незаконним і тягне за собою відповідальність згідно з статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 01:08

Пентагон дал Белому дому «зеленый свет» на поставку Украине крылатых дальнобойных ракет Tomahawk, придя к выводу, что это не окажет негативного влияния на американские арсеналы, оставив окончательное политическое решение за президентом США Дональдом Трампом, сообщили CNN три американских и европейских чиновника, знакомых с ситуацией.
......Хотя Пентагон и не обеспокоен запасами, представители Минобороны США все еще ломают голову над тем, как Украина будет развертывать ракеты, заявили источники CNN. По их словам, для эффективного использования ракет Киеву необходимо решить ряд оперативных вопросов.

Один из нерешенных вопросов заключается в том, как Украина будет запускать ракеты, если их предоставят США. Ракеты Tomahawk чаще всего запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но ВМС Украины сильно истощены, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши, отмечает CNN. Американские военные, по данным телекомпании, разработали наземные пусковые установки, которые могут быть предоставлены Украине.
https://www.bbc.com/russian/live/cx20p3g3g7wt
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 01:10

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Ну десь 13-14% в реальності.

Можна і 30% нарахувати і 5%. Все залежить від корзини споживання.
Для бідних (переважної більшості українців) інфляція в цьому році біля 20% https://tradingeconomics.com/ukraine/food-inflation

Читайте уважно:
Food Inflation in Ukraine averaged 13.13 percent from 2007 until 2025
Ще раз це прочитайте.
Це на 100% сходиться з офіційною інфляцією за 29 років, яка становить 13,16%. Це я сам рахував з офіційної статистики.
А тепер спитайте людей в любий момент історії України, в любий рік - Ви вірите в інфляцію 13.13%? В 99% випадків во почуєте що ви ідіот.

Ні, неможливо нарахувати 30% чи 5% в середньому за 30 років!!! Ви можете зманіпулювати за рік, чи за два, але взявши статистику за 30 років всі ваші маніпуляції будуть очевидні. А офіційна статистика заднім числом не корегується, на відміну від ваших фантазій чи маніпуляцій.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 01:25

Администрация Дональда Трампа резко снизила число беженцев, которых США примут в следующем году. Она согласилась дать убежище 7,5 тыс. человек, при этом приоритет будет отдан белым южноафриканцам. Предыдущий лимит, установленный президентом Джо Байденом, составлял 125 000. Новый потолок — рекордно низкий для США.
https://www.bbc.com/russian/articles/cy8v5zzeyq4o
