Читайте уважно: Food Inflation in Ukraine averaged 13.13 percent from 2007 until 2025 Ще раз це прочитайте. Це на 100% сходиться з офіційною інфляцією за 29 років, яка становить 13,16%. Це я сам рахував з офіційної статистики. А тепер спитайте людей в любий момент історії України, в любий рік - Ви вірите в інфляцію 13.13%? В 99% випадків во почуєте що ви ідіот.
Ні, неможливо нарахувати 30% чи 5% в середньому за 30 років!!! Ви можете зманіпулювати за рік, чи за два, але взявши статистику за 30 років всі ваші маніпуляції будуть очевидні. А офіційна статистика заднім числом не корегується, на відміну від ваших фантазій чи маніпуляцій.
Вы не обратили внимание на подпись ниже процитированной вами фразы:
State Statistics Service Of Ukraine
("Источник: Государственная служба статистики Украины") Так что эта цифра совершенно естественно совпадает с официальной. А насчёт "спитайте людей", то действительно бывали годы с более низкой инфляцией.