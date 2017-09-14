RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15638156391564015641
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 01:33

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Ну десь 13-14% в реальності.

Можна і 30% нарахувати і 5%. Все залежить від корзини споживання.
Для бідних (переважної більшості українців) інфляція в цьому році біля 20% https://tradingeconomics.com/ukraine/food-inflation

Читайте уважно:
Food Inflation in Ukraine averaged 13.13 percent from 2007 until 2025
Ще раз це прочитайте.
Це на 100% сходиться з офіційною інфляцією за 29 років, яка становить 13,16%. Це я сам рахував з офіційної статистики.
А тепер спитайте людей в любий момент історії України, в любий рік - Ви вірите в інфляцію 13.13%? В 99% випадків во почуєте що ви ідіот.

Ні, неможливо нарахувати 30% чи 5% в середньому за 30 років!!! Ви можете зманіпулювати за рік, чи за два, але взявши статистику за 30 років всі ваші маніпуляції будуть очевидні. А офіційна статистика заднім числом не корегується, на відміну від ваших фантазій чи маніпуляцій.
Вы не обратили внимание на подпись ниже процитированной вами фразы:
State Statistics Service Of Ukraine
("Источник: Государственная служба статистики Украины")
Так что эта цифра совершенно естественно совпадает с официальной. :)
А насчёт "спитайте людей", то действительно бывали годы с более низкой инфляцией.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37167
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15638156391564015641
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 144510
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335874
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1023903
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.