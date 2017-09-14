Читайте уважно: Food Inflation in Ukraine averaged 13.13 percent from 2007 until 2025 Ще раз це прочитайте. Це на 100% сходиться з офіційною інфляцією за 29 років, яка становить 13,16%. Це я сам рахував з офіційної статистики. А тепер спитайте людей в любий момент історії України, в любий рік - Ви вірите в інфляцію 13.13%? В 99% випадків во почуєте що ви ідіот.
Ні, неможливо нарахувати 30% чи 5% в середньому за 30 років!!! Ви можете зманіпулювати за рік, чи за два, але взявши статистику за 30 років всі ваші маніпуляції будуть очевидні. А офіційна статистика заднім числом не корегується, на відміну від ваших фантазій чи маніпуляцій.
Вы не обратили внимание на подпись ниже процитированной вами фразы:
State Statistics Service Of Ukraine
("Источник: Государственная служба статистики Украины") Так что эта цифра совершенно естественно совпадает с официальной. А насчёт "спитайте людей", то действительно бывали годы с более низкой инфляцией.
pesikot написав:А ось ти писав "вбили", "вбили", "вбили" ... вбили - це коли намисно, є хоч одне судове рішення з цього приводу ?
Letusrock написав:- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).
Ти здивуєшься, але при незаконному перетину кордону, в будь-яку сторону, можуть вбити
Прикордонники, як поліцейські, мають право застосовувати зброю у строго регламентованих випадках типа напад, загроза життю, а інакше:
Прикордоннику, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі загальнонаціонального телемарафону. «На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави», - сказала Тетяна Сапьян. https://varta1.com.ua/news/sud-obrav-za ... 80973.html
У Підмосков'ї сталася "аварійна ситуація в електромережі", на багатьох вулицях зникло світло. Про це пишуть роспабліки.
Повідомляється, що напередодні в місті Жуковський було чути вибухи в небі. Адміністрація Жуковського Московської області РФ стверджує, що відключення світла сталося через "аварійну ситуацію в енергосистемі".
"Московщина втрачає світло", - написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.