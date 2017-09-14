pesikot написав:А ось ти писав "вбили", "вбили", "вбили" ... вбили - це коли намисно, є хоч одне судове рішення з цього приводу ?
Letusrock написав:- що ще забув, помічники-виловлювачі "тітушня в цивільному", убитий в спину цивільний на молдавському кордоні (ги-ги тапілі в Тісє).
Ти здивуєшься, але при незаконному перетину кордону, в будь-яку сторону, можуть вбити
Прикордонники, як поліцейські, мають право застосовувати зброю у строго регламентованих випадках типа напад, загроза життю, а інакше:
Прикордоннику, який застрелив 39-річного жителя Дніпра під час спроби перетину українсько-румунського кордону, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі загальнонаціонального телемарафону. «На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави», - сказала Тетяна Сапьян. https://varta1.com.ua/news/sud-obrav-za ... 80973.html
У Підмосков'ї сталася "аварійна ситуація в електромережі", на багатьох вулицях зникло світло. Про це пишуть роспабліки.
Повідомляється, що напередодні в місті Жуковський було чути вибухи в небі. Адміністрація Жуковського Московської області РФ стверджує, що відключення світла сталося через "аварійну ситуацію в енергосистемі".
"Московщина втрачає світло", - написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
ви сформулюйте питання, що вас цікавить - спробую відповісти
ЛАД, я ж не роблю з себе містера Всезнайку. те, що знаю, можу обговорювати - але того, чого не знаю - значно більше вакцини й фармацевтика - складні теми - але на форумі, коли треба виявляється багато спеціалістів
Президент України Володимир Зеленський заявив цього тижня, що на покровському напрямку українські війська зараз поступаються противнику — їхнє чисельне співвідношення вісім до одного, що наочно показує масштаб проблеми.
Після трьох із половиною років героїчного і винятково кровопролитного опору виникає побоювання, що Україна може наблизитися до тієї межі, за якою в країни просто не залишиться достатньої кількості бійців, щоб ефективно утримувати лінію фронту в найбільшій війні на європейському континенті від часів Другої світової.
Труднощі з мобілізацією в Україні давно не є секретом і впродовж більшої частини війни тільки наростають. У перші дні повномасштабного вторгнення, на початку 2022 року, безпрецедентний потік добровольців дав змогу різко збільшити чисельність Збройних сил України приблизно до мільйона осіб. Однак у міру того, як війна затягнулася вже на четвертий рік, супроводжуючись величезними втратами і почастішанням випадків дезертирства, початковий потік охочих битися скоротився до відносно слабкого струмочка. Окремі підрозділи стали запускати власні яскраві рекламні кампанії, щоб залучити нових рекрутів, тоді як співробітники військкоматів здобули сумну популярність через те, що буквально «виловлювали» чоловіків призовного віку на вулицях і відправляли просто на військові бази.
Найзапекліші бої наразі тривають у Донецькій області, де Росія прагне завершити захоплення Покровська. Якщо командирам Путіна вдасться взяти місто, багато хто сприйме це як підтвердження правильності кремлівської стратегії — змором домогтися перемоги, спираючись на чисельну перевагу російської армії. Путін давно переконаний, що здатний виграти війну, просто дочекавшись, коли у Заходу скінчиться терпіння і зачавивши Україну масою своїх військ. Дедалі хронічніша нестача солдатів у Києві стане для нього найвагомішим доказом того, що час працює на нього.
Наразі загартованій у боях, але виснаженій українській армії, яка поступається за чисельністю, нічого не залишиться, як зберігати оборонну позицію. Командуванню України необхідно бути готовим поступатися територією, коли це необхідно для збереження боєздатності, одночасно прагнучи завдати противнику якомога більших втрат. Головна мета — витримати російський натиск доти, доки сукупність важких втрат на фронті, наростання ударів по тилах і поглиблення економічних труднощів не змусить Путіна сісти за стіл переговорів.
щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.
бо в поточних умовах мобілізації зупинити НЕМОЖЛИВО. це шлях до знищення держави. а от проблеми мобілізації та шляхи їх виправлення - оце можлива тема для дискусій. до речі, одна з проблем - те що влада дистанцюється від неї - бо вона політично програшна. а хто тоді буде виправляти проблеми?..
одна з проблем - це корупція. й надаю вона дуже значна, бо створює проблему несправедливості - а це дуже сильний демотиватор. корупція різна - й оформлення липових підстав для відстрочки, й втеча за кордон, й відкуп в ТЦК, й переведення в тилові частини. кажуть, навіть при виході на нуль є певні моменти... саме на цьому спекулюють, коли розганяють зраду тут окремі дописувачі...
простого рецепту, як це побороти - немає. ба більш, дехто з місцевих критиканів скористався тим чи іншим способом, а тепер волає - як так можна (напевне, дуже багато грошей зняли). цим має займатися влада - й один зі шляхів, це позбавлення привілеїв любих друзів. не броні - бо в тилу потрібна й поліція, й ДСНС, й комунальники, та й чиновники, а саме привілеїв для окремих категорій наближених. бо так, багато що починається з голови.
але насправді найбільша категорія - це таки ухилянти. які не мають підстав для бронювання або відстрочки, але дуже не хочуть потрапити в ВСУ. жарти про партію ухилянтів не зовсім жарти. але оце волає насправді відносно невеличка їх частина, яка розганяє будь-який випадок бусифікації чи насилля, так, наче це відбувається повсюди. хоча це лише якийсь відсоток від загальних випадків мобілізації. ті ІПСО, що за гроші, це зрозуміло. а от місцеві дурники - невже дійсно так лячно? що зі страху готові на будь-що?..
що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди?