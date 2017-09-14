Shaman написав:щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.
Найбільша проблема мобілізації це - такі, як ти. Начебто "патріоти", які воювати не хочуть і вважають, що це мають робити інші. Трус, який не соромиться інших називати "трусами". Ти та мільйони інших ховаються за законом. Те, що ви усі - ухилянти в законі, не робить вас якимись особливими. У тих, кого примушують замість вас воювати, постає абсолютно справедливе запитання - чому? Що такого особливого роблять усі ті мільйони? Чим далі триває ця війна, тим очевидніше стає, що це - не війна усього українського народу. Якщо "патріоти" ховаються за законом, то чого саме ти очікуєш від інших?
Я вже писав, але, на жаль, повідомлення видалили - наші сусіди в українців, які незаконно перетинають їхні кордони, не стріляють, хоча вони ж можуть бути загарбниками. Вони українцям допомагають і часто рятують їх від смерті. Застосування зброї проти своїх співгромадян - злочин.