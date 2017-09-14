RSS
  #<1 ... 15640156411564215643>
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Я вже писав, але, на жаль, повідомлення видалили - наші сусіди в українців, які незаконно перетинають їхні кордони, не стріляють, хоча вони ж можуть бути загарбниками. Вони українцям допомагають і часто рятують їх від смерті. Застосування зброї проти своїх співгромадян - злочин.

А кидати своїх співгромадян на фронті і тікати - не злочин?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:одна з проблем - це корупція. й надаю вона дуже значна, бо створює проблему несправедливості - а це дуже сильний демотиватор. корупція різна - й оформлення липових підстав для відстрочки, й втеча за кордон, й відкуп в ТЦК, й переведення в тилові частини. кажуть, навіть при виході на нуль є певні моменти... саме на цьому спекулюють, коли розганяють зраду тут окремі дописувачі...

ІМХО, проблема корупції завищена. Більше кумівство. Хоча це теж різновид корупції.
Основна проблема все таки в тому, що влада не хоче брати на себе відповідальність за свої промахи і за непопулярні рішення.
Наприклад, якщо довбойоб, перепрошую, пан полковник, засвітив "Дельту", то має бути відкрите кримінальне провадження, а не виправдовування довбойоба.
Влада має чітко комунікувати про мобілізацію, а не скидати це на ТЦК. Не думати про свої рейтинги, коли озвучують потребу мобілізації. Особисто пан Верховний у своїх вечірніх зверненнях має кожного вечора говорити про потреби людей на фронті.
Потрібно вирішити проблему демобілізації, хоча б обмежено придатних.
Якщо дали вже статус критичного 95 кварталу тихенько, то коли це стало відомо, до варто дати задню, визнати помилку і забрати цей статус.
Якщо збрехав про 100500 фламінго - то визнати це.
Збрехав про гігават електрогенерації - визнати це, а не шукати цапа відбувайла.
Підвищити платню військовослужбовцям. Підвищити військовий збір для заброньованих.
Перестати тримати людей на позиціях, які не можна утримувати і які не несуть жодного змісту.
Насправді питань до влади багато, і далеко не всі з них обмежуються корупцією.
Але потрібна політична воля зверху для всього цього.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 13:50

  Shaman написав:щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.

бо в поточних умовах мобілізації зупинити НЕМОЖЛИВО. це шлях до знищення держави. а от проблеми мобілізації та шляхи їх виправлення - оце можлива тема для дискусій.

що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди? 8)
аргументи в чому хіба ти пропонуєш шляхи виправлення? Єдине що ти говориш це- заткайтесь бусифікації нема :lol: нє, часом є но дуже мало. :lol:
Проблема в тім, що оті відбирання телефонів це не назавжди. Що завжди мож написати мобілізованому і спитати як воно.
Так шо проблема бусифікації це те що охочих служити на запропонованих умовах нема.
І більшість тих хто йшов в 22му теж не збирались воювати 3 роки.
Це включно з офіцерами і не тільки мобілізованими, но і контрактниками. Стараються списатись по догляду за кицею не тільки мойщики снарядів, но і полковники.
Так шо в тут просто товар протухший, який можно продати лиш бусифікацією, а не в тому, що люди знають як держава його продає.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3805
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 14:41

  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
Что расскажете насчёт экспорта и вакцин?

ви сформулюйте питання, що вас цікавить - спробую відповісти ;)

ЛАД, я ж не роблю з себе містера Всезнайку. те, що знаю, можу обговорювати - але того, чого не знаю - значно більше ;) вакцини й фармацевтика - складні теми - але на форумі, коли треба виявляється багато спеціалістів :lol:

Под дурачка конаете? :)
Понятно, что вопрос не об эффективности вакцин, это вопрос к специалистам, которыми мы с вами не являемся. Почему их нет?
Что касается экспорта, вопрос понятный - почему мы экспортируем чистое сырьё (зерно), а не ту же свинину.
И что касается производства, вы писали:
зараз не буду стверджувати, але коли цікавився - в нас основний виробник свинини не великі ферми, а саме дрібні господарства
Оказалось "не совсем" так. Хорошо хоть "не утверждали".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37173
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 14:43

  Schmit написав:
  pesikot написав:Schmit

То як там, що показала зустріч в Будапешті ? Хто хоче миру чи хто не хоче миру ? )

А що вона могла показати, коли Зе біля Трампа заявляє "ми готові до зупинки по лінії зіткнення", а біля якогось евролідора "ніяких територіальних поступок" (тобто до кордонів 91).


То дійсно, західні ЗМІ, мабуть, брешуть, що зустріч не відбулась, тому що Росія не йде на поступки )

Чи ти навіть не в курсі, що зустрічі не було ?

У тебе Зе винуватий і ти на кордонах"91 зацикленний
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 01 лис, 2025 14:49, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
 
Повідомлень: 12486
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ГУР знищило під Москвою три гілки нафтопродуктопроводу окупантів – відео
Антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли – усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель і авіаційне пальне, одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу, заявили в ГУР.

Окупанти спрямували на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади.


"Да там не багато", "скоро полагодять" ....
pesikot
 
Повідомлень: 12486
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 14:54

  Banderlog написав:аргументи в чому хіба ти пропонуєш шляхи виправлення? Єдине що ти говориш це- заткайтесь бусифікації нема :lol: нє, часом є но дуже мало. :lol:
Проблема в тім, що оті відбирання телефонів це не назавжди. Що завжди мож написати мобілізованому і спитати як воно.
Так шо проблема бусифікації це те що охочих служити на запропонованих умовах нема.


Тобто, твоя пропозиція - оточувати міста і набирати бойовим бригадам скільки потрібно, значно краще ? )

  Banderlog написав:І більшість тих хто йшов в 22му теж не збирались воювати 3 роки.
Це включно з офіцерами і не тільки мобілізованими, но і контрактниками. Стараються списатись по догляду за кицею не тільки мойщики снарядів, но і полковники.
Так шо в тут просто товар протухший, який можно продати лиш бусифікацією, а не в тому, що люди знають як держава його продає.

Ті хто йшов в 1941 році, теж не знали, скільки доведеться воювати ...
pesikot
 
Повідомлень: 12486
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:01

  Banderlog написав:
  Shaman написав:щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.

бо в поточних умовах мобілізації зупинити НЕМОЖЛИВО. це шлях до знищення держави. а от проблеми мобілізації та шляхи їх виправлення - оце можлива тема для дискусій.

що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди? 8)
аргументи в чому хіба ти пропонуєш шляхи виправлення? Єдине що ти говориш це- заткайтесь бусифікації нема :lol: нє, часом є но дуже мало. :lol:
Проблема в тім, що оті відбирання телефонів це не назавжди. Що завжди мож написати мобілізованому і спитати як воно.
Так шо проблема бусифікації це те що охочих служити на запропонованих умовах нема.
І більшість тих хто йшов в 22му теж не збирались воювати 3 роки.
Це включно з офіцерами і не тільки мобілізованими, но і контрактниками. Стараються списатись по догляду за кицею не тільки мойщики снарядів, но і полковники.
Так шо в тут просто товар протухший, який можно продати лиш бусифікацією, а не в тому, що люди знають як держава його продає.

рішень не пропоную, але кажу, що владі треба займатися цією проблемою й менше думати про рейтінги, бо інакше ніяких рейтингів не буде...

ти ж теж нічого не пропонуєш... останне речення щось незрозуміле, але так війна продовжується. руські знищують свою країну, ну й нашу теж. вплинути на це ми не можемо, можемо лише захищатися...

я казав про підняття виплат військовим - більшість промовчала, дехто навіть критикувати почав - значить треба рухатися в цьому напрямку...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10289
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:10

Загрузка второй нитки МГП «Турецкий поток», ориентированной на рынок Юго-Восточной Европы, увеличилась до 55 млн м3.
По данным платформы ENTSOG по газоизмерительной станции (ГИС) «Странджа-2/Малкочлар» на границе Турции и Болгарии, физический поток газа за газовые сутки 30 октября 2025 г. составил 55,04 млн м3. Реноминации (уточненные заявки на прокачку газа) по ГИС «Странджа-2/Малкочлар» на 31 октября снизились до 54,78 млн м3.

С начала 2025 г. поставки газа по этому маршруту держатся на 7,55% выше аналогичного периода 2024 г., поставлено 14,28 млрд м3 газа.
.........
Выработка электроэнергии ветряными электростанциями (ВЭС) в Европе начала расти. Согласно данным WindEurope на 30 октября 2025 г., на долю полученной на ВЭС энергии пришлось обеспечение 23,2% потребности в электроэнергии в Европе (20,7% днем ранее).

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 29 октября 2025 г. подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС заполнены на 82,79%, в них находится 89,17 млрд м3 газа. За сутки уровень заполненности ПХГ снизился на 0,04 п.п. (днем ранее показатель оставался неизменным). ....
......
Газовые котировки в Европе снова опустились ниже 390 долл. США/1000 м3. Декабрьские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures к 11:00 мск 31 октября 2025 г. торговались на уровне 31,54 евро/МВт·ч (386,57 долл. США/1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 0,54%.
https://nangs.org/news/markets/gas/gazovye-kotirovki-v-evrope-snova-upali-nizhe-390-doll-ssha-1000-m3
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37173
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уточните, пожалуйста, 2 момента.
"треба____1,4кг по 1 євро" - не понял, что это значит.
Це я виходив з Ваших суперечок , про те що собівартість живої ваги=1євро , а в магазині продають по 5 євро вже розпатрошену тушу, і для того щоб отримати 1 кг продажного товару-треба взяти 1,4 кг живої ваги
  ЛАД написав:Доставка при ваших цифрах стоит 5000 грн на 2000 кг, это 2,5 грн/кг
Что вы включаете в "доставка/продаж"?
Десь загубив нолик.
Ви праві - 2,5грн/кг ( по факту вище але не так щоб дуже вже сильно)
  ЛАД написав:Как выходит "0,6 євро податки"?
Тут просто до отупіння..
Є два як би ПЛАТНИКА податків
Перші - це продавці які платять податки на свою зарплату (якщо вони отримують на руки 4800 грн ( ще раз нагадаю що це еквівалент 18000 грн/місяць) то для цього вони сплачують 43%=4800*43%=2064грн/200кг=10грн/кг=0,2Євро) але цей платіж ми вже врахували
Другі - це власники , які платять ПДВ і податки на доходи
Так от
так як власники взяли(грубо купили на фермі) 1кг по 1,4 євро і продали його по 5 євро , то з 5-1,4=3,6Євро вони зобовязані сплатити ПДВ=0,6Євро.

Як бачите капіталізм не такий вже й страшний...
3,6 євро доданої вартості на кілограмі
працівники отримують - 2 євро за свою роботу
Держава у вигляді податків 0,8 євро
тих 0,8євро що залишилось йдуть організатору фінансових потоків і на розвиток....
Ви ж хочете щоб було +5% в рік?
і звідки по Вашому ці +5% візьмуться , так на хвильку +5% це кожні 25 центів в кілограмі повинні йти на розвиток... а є ще амортизація, та й самому їсти хочеться
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лис, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27262
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15640156411564215643>
Форум:
+ Додати
    
Відповісти

Зараз переглядають цей форум: Shaman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

