Banderlog написав: От відпускаєм з бригади тих хто з 22 на 10 днів відпустки в велике місто. Хто 3х добровольців впіймав той сам вільний на рік. По моєму метод н нормальний.

Щодо 41 то я тобі тисячу раз говорив, що порівняння з тією війною некоректне. Там діти верхівки воювали. І та держава не говорила що нічого не винна своїм громадянам.

Пару запитань1 Прийшов ти , зловив мене з синами , в твій підрозділ перестали поступати газові балончики, батарейки до мавіків, зарядні станції ,не прийшла на фронт швидка і сотня швл і так далі і тому подібне + в Держбюджеті також зникло 50000 грн податків щомісяця......ПитанняТак ти зробив щось добре?Чи ЗОБОВЯЗУЄШСЯ поки ми на фронті-нас тут замінити?Бо в долярчика -не вийшло.Відмазка що ти там з 2022 - так і ми тут з 2022 баклуші не били.2 На рахунок дітей можновладців..а - скільки ВСЬОГО по твоєму сімей МОЖНОВЛАДЦІВб - якщо в середньостатистичній сімї 0,5 сина - тоскількох вони замінять на фронтів - скільки СЬОГОДНІ дітей можновладців вже воює?ПСв мене питанняа якщо буде такий наказ, то чи можна буде викликати з фронту тих хто буде вважати що я більш потрібен для них тут-щоб від популістів яким всі винні бажання гребти всіх підряд - відбити...?