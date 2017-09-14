RSS
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:15

  pesikot написав:
  Banderlog написав:аргументи в чому хіба ти пропонуєш шляхи виправлення? Єдине що ти говориш це- заткайтесь бусифікації нема :lol: нє, часом є но дуже мало. :lol:
Проблема в тім, що оті відбирання телефонів це не назавжди. Що завжди мож написати мобілізованому і спитати як воно.
Так шо проблема бусифікації це те що охочих служити на запропонованих умовах нема.


Тобто, твоя пропозиція - оточувати міста і набирати бойовим бригадам скільки потрібно, значно краще ? )

  Banderlog написав:І більшість тих хто йшов в 22му теж не збирались воювати 3 роки.
Це включно з офіцерами і не тільки мобілізованими, но і контрактниками. Стараються списатись по догляду за кицею не тільки мойщики снарядів, но і полковники.
Так шо в тут просто товар протухший, який можно продати лиш бусифікацією, а не в тому, що люди знають як держава його продає.

Ті хто йшов в 1941 році, теж не знали, скільки доведеться воювати ...
понятно шо краще. От відпускаєм з бригади тих хто з 22 на 10 днів відпустки в велике місто. Хто 3х добровольців впіймав той сам вільний на рік. По моєму метод н нормальний.
Щодо 41 то я тобі тисячу раз говорив, що порівняння з тією війною некоректне. Там діти верхівки воювали. І та держава не говорила що нічого не винна своїм громадянам.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:От відпускаєм з бригади тих хто з 22 на 10 днів відпустки в велике місто. Хто 3х добровольців впіймав той сам вільний на рік. По моєму метод н нормальний.
Щодо 41 то я тобі тисячу раз говорив, що порівняння з тією війною некоректне. Там діти верхівки воювали. І та держава не говорила що нічого не винна своїм громадянам.
Пару запитань
1 Прийшов ти , зловив мене з синами , в твій підрозділ перестали поступати газові балончики, батарейки до мавіків, зарядні станції ,не прийшла на фронт швидка і сотня швл і так далі і тому подібне + в Держбюджеті також зникло 50000 грн податків щомісяця......
Питання
Так ти зробив щось добре?
Чи ЗОБОВЯЗУЄШСЯ поки ми на фронті-нас тут замінити?
Бо в долярчика -не вийшло.
Відмазка що ти там з 2022 - так і ми тут з 2022 баклуші не били.
2 На рахунок дітей можновладців..
а - скільки ВСЬОГО по твоєму сімей МОЖНОВЛАДЦІВ
б - якщо в середньостатистичній сімї 0,5 сина - тоскількох вони замінять на фронті
в - скільки СЬОГОДНІ дітей можновладців вже воює?

ПС
в мене питання
а якщо буде такий наказ, то чи можна буде викликати з фронту тих хто буде вважати що я більш потрібен для них тут-щоб від популістів яким всі винні бажання гребти всіх підряд - відбити...?
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:23

МОСКВА, 31 окт. Восемь стран ОПЕК+ продолжат планомерное наращивание добычи нефти в декабре, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Большинство из них ожидает, что предельный уровень будет вновь увеличен на 137 тысяч баррелей в сутки, но один аналитик ожидает, что рост может быть больше на фоне новых санкций против России.

Ожидается, что ряд участников альянса - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман - проведут очередную онлайн-встречу в ближайшее воскресенье, где обсудят планы по добыче на декабрь.
........
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, в свою очередь, отметил, что концептуально ОПЕК+ хочет снизить долгосрочное предложение производителей нефти, не входящих в альянс. Для этого ему нужен период низких цен, который продлится не несколько месяцев, а полтора-два года. По мнению Белогорьева, речь идет о порядка 50 долларах за баррель. Это достаточный уровень, чтобы дестимулировать инвестиции, в частности, в новое бурение на сланцевую нефть в США.
.......
"У ближневосточных стран ОПЕК появляется стимул к тому, чтобы заместить российскую нефть на китайском и индийском рынках. И в теории такие возможности есть. Если не полностью, то в значительной степени заместить российскую нефть на этих рынках. Просто потому, что в этих странах есть очень высокий профицит нефтедобывающих мощностей", - добавил Родионов.
https://nangs.org/news/upstream/vosem-stran-opek-prodolzhat-planomernoe-narashchivanie-dobychi-nefti-v-dekabre
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:26

  Banderlog написав: понятно шо краще. От відпускаєм з бригади тих хто з 22 на 10 днів відпустки в велике місто. Хто 3х добровольців впіймав той сам вільний на рік. По моєму метод н нормальний.
Щодо 41 то я тобі тисячу раз говорив, що порівняння з тією війною некоректне. Там діти верхівки воювали. І та держава не говорила що нічого не винна своїм громадянам.

та держава казала, що громадяни винні на 100%, бо належать держави. нагадую це тим, хто забув. а ті, хто тоді намагалися з цим сперечатися, отримували 10 років на роздуми, й ті хто не намагався, теж отримували - щоб не забували...
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:29

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Рестрикции вступили в силу утром 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич после этого заявил, что не винит Россию в санкциях против NIS, и призвал Москву найти совместное решение данной проблемы. По итогам прошедшей 15 октября встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сербский президент отметил, что из-за мер США "Нефтяная индустрия Сербии" фактически оказалась и под рестрикциями ЕС.
https://nangs.org/news/business/nis-prodolzhaet-obsuzhdat-s-aktsionerami-puti-vykhoda-iz-situatsii-s-sanktsiyami-sshaТ.е. санкции таки действуют.
Но почему это не было сделано ещё хотя бы пару лет назад?
Лягушку варят постепенно?
Но в результате такой постепенности может свариться не та лягушка.
ЛАД
на питання про експорт відповім на профільний гілці. а тут краще запитаю - був від вас накид, що я кажу шкідливі речі. так скажіть, а що саме? минулого разу ви це проігнорували, як завжди.

а якщо проігноруєте й цього разу, виходить, що такого немає, й ви просто ЗБРЕХАЛИ ;) то що, які шкідливі речі? 8)
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:30

  Shaman написав:
  Banderlog написав: понятно шо краще. От відпускаєм з бригади тих хто з 22 на 10 днів відпустки в велике місто. Хто 3х добровольців впіймав той сам вільний на рік. По моєму метод н нормальний.
Щодо 41 то я тобі тисячу раз говорив, що порівняння з тією війною некоректне. Там діти верхівки воювали. І та держава не говорила що нічого не винна своїм громадянам.

та держава казала, що громадяни винні на 100%, бо належать держави. нагадую це тим, хто забув. а ті, хто тоді намагалися з цим сперечатися, отримували 10 років на роздуми, й ті хто не намагався, теж отримували - щоб не забували...
а тепер кому належать мобілізовані? І який срок по закону положено тим хто втече?
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:34

  ЛАД написав:
В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Рестрикции вступили в силу утром 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич после этого заявил, что не винит Россию в санкциях против NIS, и призвал Москву найти совместное решение данной проблемы. По итогам прошедшей 15 октября встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сербский президент отметил, что из-за мер США "Нефтяная индустрия Сербии" фактически оказалась и под рестрикциями ЕС.
https://nangs.org/news/business/nis-prodolzhaet-obsuzhdat-s-aktsionerami-puti-vykhoda-iz-situatsii-s-sanktsiyami-sshaТ.е. санкции таки действуют.
Но почему это не было сделано ещё хотя бы пару лет назад?
Лягушку варят постепенно?
Но в результате такой постепенности может свариться не та лягушка.

ви ж самі відповідали на це питання. точніше відповідей дві. перша - раптове впровадження санкцій - неконтрольований стрибок цін. тому працювали в цьому напрямку, й впровадили, коли це вже не призвело до різких змін. відповідь друга - путіна вважали хоч трохи раціональним, й Трамп пропонував йому королівські умови, як на агресора. це якби срср погодився в 41 році на кордон по Волзі.

але путін показав, що неадекват повний. тому його вже примусово загоняють в стійло. досвід показав, що навіть таких неадекватів, як ХАМАС можна примусити - треба менше розмов й більше тиску.
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:36

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: понятно шо краще. От відпускаєм з бригади тих хто з 22 на 10 днів відпустки в велике місто. Хто 3х добровольців впіймав той сам вільний на рік. По моєму метод н нормальний.
Щодо 41 то я тобі тисячу раз говорив, що порівняння з тією війною некоректне. Там діти верхівки воювали. І та держава не говорила що нічого не винна своїм громадянам.

та держава казала, що громадяни винні на 100%, бо належать держави. нагадую це тим, хто забув. а ті, хто тоді намагалися з цим сперечатися, отримували 10 років на роздуми, й ті хто не намагався, теж отримували - щоб не забували...
а тепер кому належать мобілізовані? І який срок по закону положено тим хто втече?

ти ж втікати не збираєшся? тому що за питання? чи хочеш дізнатися, скілька Раша дає тим, хто в лавах ЗСУ? багато років дає - це тим, що не вбиває без суду та слідства...
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 15:39

  Shaman написав:ЛАД
на питання про експорт відповім на профільний гілці. а тут краще запитаю - був від вас накид, що я кажу шкідливі речі. так скажіть, а що саме? минулого разу ви це проігнорували, як завжди.

а якщо проігноруєте й цього разу, виходить, що такого немає, й ви просто ЗБРЕХАЛИ ;) то що, які шкідливі речі? 8)

А про вакцины?
На какой профильной?
Можно ссылку на той накид?
И завжди я вам отвечал даже слишком подробно. Но бесполезно. Уже надоело.
