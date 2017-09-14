RSS
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:26

Banderlog

Ще питання ...

Ти там казав, що потрібно слухати Путіна і запросити журналістів, бо в Покровську оточення ...

Біля Покровська українські військові пішли у контрнаступ, - журналіст (відео)
У районі Покровська на Донеччині українські військові перейшли у контрнаступ, повідомляє журналіст The Economist Олівер Керролл у мережі Х.

"За інформацією військової розвідки України, в районі Покровська ведеться сміливий контрнаступ з метою відновлення ключових логістичних маршрутів", - написав він.


"Оточення чи блокування немає": Сирський розповів, яка зараз ситуація у Покровську
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, що російські загарбники платять найдорожчу ціну у намаганні захопити Покровськ. Утім, оточення чи блокування міста немає.


То що, нехай Путін приїздить в Покровськ ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:29

нікрокуназад

  Shaman написав:нічого не залишиться, як зберігати оборонну позицію

#нікрокуназад
flyman
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:31

  Hotab написав:Не та нинчє Грета Тунберг

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... kcyycJn51g

Мені цікаво такий момент… Ну ок, ти накрала
Ти ж знаєш що проводять обшуки. Невже нема розуму винести все синє і зелене зі своєї хати??
Ну хай комірки банку, відкриті особисто на своє імʼя , легко прорахують і випотрошать в рамках крим.провадження ті кому треба, , але ж можна попросити скласти в комірку якусь родичку (подругу) . Закопати на дачі під грушу. Ну дома зберігати такі суми - остання справа, коли навколо тебе петля стискається))


Можливо, краще показати меньше, щоб зберегти більше ...

Хоча варіант, що все-все зберігалось вдома - теж може бути ...
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:31

Але його самого бог відвів ))

Banderlog
Здорів))
Дивись як чувак тебе благословляє 😅

https://www.facebook.com/share/v/16SSPx ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:32

кругообіг умовнопридатних

  sashaqbl написав:Потрібно вирішити проблему демобілізації, хоча б обмежено придатних.

через мобілізацію умовнопрадних?
flyman
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:37

  pesikot написав:Schmit

То як там, що показала зустріч в Будапешті ? Хто хоче миру чи хто не хоче миру ? )

Хто сильнее тот и девушку танцует...
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:43

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:Schmit

То як там, що показала зустріч в Будапешті ? Хто хоче миру чи хто не хоче миру ? )

Хто сильнее тот и девушку танцует...


Осталось выяснить, хто девушка и кто кого танцует ....
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:52

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
З тобою все значно гірше
Поради косміческого масштабу і

Порівняння - корректне, бо зараз йде найбільше війна з 1945 року

Хто тоді воював ? Сини Сталіна, якіх він ненавидів ?

чогоиж тільки сталіна ? Воювали сини всієї верхівки.

Наводь приклади

  Banderlog написав:Але раз ти так хочеш Сталінські методи приміняти до мобілізованих то чого відмовляєшся від сталінських методів в тилу? І зокрема при мобілізації?

Не приписуй мені того, що я не казав
Це ти за сталінські методи, а кажешь, що з Буковини і до московитів відношення не маешь
  Banderlog написав:Ти собі рішив що ти біла кость і тебе трогати нізя ? Ти будеш жити ніби війни і нема? А хтось зобовязаний пожизнєнно захищати твою рихлу тушку? Ти думаєш що ті хто до цих пір не схотів іти, керуються іншими мотивами ніж ти?

До чого тут ця твоя істерика ?
Де я таке писав ?

Припиняй вже брехати і почни спілкуватись нормально )


Ти що хотів сказати ?
Це якийсь потік підсвідомості

я хотів сказати шо добровольці закінчились.
Такі як ти добровільно не підуть.
бусифікація це найбільш прийнятний метод і її проводити треба набагато жорсткіше. Тому шо такі ухилянти як ти підуть тільки примусово під загрозою розстрілу...
А шо ти хотів сказати... як проводити мобілізацію коли лишились одні ухилянти ? пес тебе знає... гундиш якусь невнятну хрінь про то шо про бусифікацію говорити нізя :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 17:56

  pesikot написав:Banderlog

Ще питання ...

Ти там казав, що потрібно слухати Путіна і запросити журналістів, бо в Покровську оточення
я не казав що там оточення я казав що не знаю що там. А взнати це можно через пару тижнів або допустивши незалежних журналістів.
Пішли в наступ кажеш? Припустим, но я б ще днів 10 почекав перед тим як сказати ьуло там оточення чи не було.
Banderlog
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 18:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Banderlog

Ще питання ...

Ти там казав, що потрібно слухати Путіна і запросити журналістів, бо в Покровську оточення
я не казав що там оточення я казав що не знаю що там. А взнати це можно через пару тижнів або допустивши незалежних журналістів.
Пішли в наступ кажеш? Припустим, но я б ще днів 10 почекав перед тим як сказати ьуло там оточення чи не було.


Як ти швидко задню включив ... )

І про оточення не казав, і про Путіна не казав )
pesikot
