Мені цікаво такий момент… Ну ок, ти накрала Ти ж знаєш що проводять обшуки. Невже нема розуму винести все синє і зелене зі своєї хати?? Ну хай комірки банку, відкриті особисто на своє імʼя , легко прорахують і випотрошать в рамках крим.провадження ті кому треба, , але ж можна попросити скласти в комірку якусь родичку (подругу) . Закопати на дачі під грушу. Ну дома зберігати такі суми - остання справа, коли навколо тебе петля стискається))
Можливо, краще показати меньше, щоб зберегти більше ...
Хоча варіант, що все-все зберігалось вдома - теж може бути ...
pesikot написав: З тобою все значно гірше Поради косміческого масштабу і
Порівняння - корректне, бо зараз йде найбільше війна з 1945 року
Хто тоді воював ? Сини Сталіна, якіх він ненавидів ?
чогоиж тільки сталіна ? Воювали сини всієї верхівки.
Наводь приклади
Banderlog написав:Але раз ти так хочеш Сталінські методи приміняти до мобілізованих то чого відмовляєшся від сталінських методів в тилу? І зокрема при мобілізації?
Не приписуй мені того, що я не казав Це ти за сталінські методи, а кажешь, що з Буковини і до московитів відношення не маешь
Banderlog написав:Ти собі рішив що ти біла кость і тебе трогати нізя ? Ти будеш жити ніби війни і нема? А хтось зобовязаний пожизнєнно захищати твою рихлу тушку? Ти думаєш що ті хто до цих пір не схотів іти, керуються іншими мотивами ніж ти?
До чого тут ця твоя істерика ? Де я таке писав ?
Припиняй вже брехати і почни спілкуватись нормально )
Ти що хотів сказати ? Це якийсь потік підсвідомості
я хотів сказати шо добровольці закінчились. Такі як ти добровільно не підуть. бусифікація це найбільш прийнятний метод і її проводити треба набагато жорсткіше. Тому шо такі ухилянти як ти підуть тільки примусово під загрозою розстрілу... А шо ти хотів сказати... як проводити мобілізацію коли лишились одні ухилянти ? пес тебе знає... гундиш якусь невнятну хрінь про то шо про бусифікацію говорити нізя
Ти там казав, що потрібно слухати Путіна і запросити журналістів, бо в Покровську оточення
я не казав що там оточення я казав що не знаю що там. А взнати це можно через пару тижнів або допустивши незалежних журналістів. Пішли в наступ кажеш? Припустим, но я б ще днів 10 почекав перед тим як сказати ьуло там оточення чи не було.
