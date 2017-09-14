З тобою все значно гірше Поради косміческого масштабу і
Порівняння - корректне, бо зараз йде найбільше війна з 1945 року
Хто тоді воював ? Сини Сталіна, якіх він ненавидів ? ---=== чогоиж тільки сталіна ? [b]Воювали сини всієї верхівки.
Наводь приклади
Banderlog написав:Але раз ти так хочеш Сталінські методи приміняти до мобілізованих то чого відмовляєшся від сталінських методів в тилу? І зокрема при мобілізації?
Не приписуй мені того, що я не казав Це ти за сталінські методи, а кажешь, що з Буковини і до московитів відношення не маешь
Banderlog написав:Ти собі рішив що ти біла кость і тебе трогати нізя ? Ти будеш жити ніби війни і нема? А хтось зобовязаний пожизнєнно захищати твою рихлу тушку? Ти думаєш що ті хто до цих пір не схотів іти, керуються іншими мотивами ніж ти?
До чого тут ця твоя істерика ? Де я таке писав ?
Припиняй вже брехати і почни спілкуватись нормально )
Ти що хотів сказати ? Це якийсь потік підсвідомості
я хотів сказати шо добровольці закінчились.
Ти спізнився десь на 2 роки, пізне запаленння у тебе ?
Banderlog написав:Такі як ти добровільно не підуть. бусифікація це найбільш прийнятний метод і її проводити треба набагато жорсткіше. Тому шо такі ухилянти як ти підуть тільки примусово під загрозою розстрілу...
У тебе є факти, що я ухилянт ? Немає - заткни пельку )
Бо за свій базар потрібно відповідати
Щодо, "примусово під загрозою розстрілу" - це ж сталінські методи, які буковинець хоче запроваджувати, але не хоче, щоб про нього писали, що він - московит по суті ) Такий собі - сором"язливий червоний сталініст
Banderlog написав:? пес тебе знає... гундиш якусь невнятну хрінь про то шо про бусифікацію говорити нізя
Не бреши - то гріх ) вірянин ти наш РПЦ-ний )
PS. що там з прикладами твого ствердження, що "Воювали сини всієї верхівки." на цьому питання ти якось здувся і перейшов на моя скромну особистість )
Мені цікаво такий момент… Ну ок, ти накрала Ти ж знаєш що проводять обшуки. Невже нема розуму винести все синє і зелене зі своєї хати?? Ну хай комірки банку, відкриті особисто на своє імʼя , легко прорахують і випотрошать в рамках крим.провадження ті кому треба, , але ж можна попросити скласти в комірку якусь родичку (подругу) . Закопати на дачі під грушу. Ну дома зберігати такі суми - остання справа, коли навколо тебе петля стискається))
По ссылке:
В результаті було оголошено 29 підозр, а загальна сума завданих державі та громадам збитків перевищила 107 млн грн.
По сегодняшнему курсу это примерно 2,5 млн долл. Не смешно. Когда только у одной чиновницы нашли больше миллиона.
Hotab написав:ЛАД Решта ховали краще. Як я вище вчив 😅
Могли не найти деньги, наличные. Но могли найти преступников и не на 2,5 млн. Как французы - нашли грабителей Лувра, но не нашли похищенное. Во всяком случае, пока. Это, кстати, то, о чём пишет Banderlog. Читая такое, количество желающих идти в армию точно не увеличивается.