RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15644156451564615647>
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 18:13

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---=== pesikot ===---

З тобою все значно гірше
Поради косміческого масштабу і

Порівняння - корректне, бо зараз йде найбільше війна з 1945 року

Хто тоді воював ? Сини Сталіна, якіх він ненавидів ?
---===
чогоиж тільки сталіна ? [b]Воювали сини всієї верхівки.

Наводь приклади

  Banderlog написав:Але раз ти так хочеш Сталінські методи приміняти до мобілізованих то чого відмовляєшся від сталінських методів в тилу? І зокрема при мобілізації?

Не приписуй мені того, що я не казав
Це ти за сталінські методи, а кажешь, що з Буковини і до московитів відношення не маешь
  Banderlog написав:Ти собі рішив що ти біла кость і тебе трогати нізя ? Ти будеш жити ніби війни і нема? А хтось зобовязаний пожизнєнно захищати твою рихлу тушку? Ти думаєш що ті хто до цих пір не схотів іти, керуються іншими мотивами ніж ти?

До чого тут ця твоя істерика ?
Де я таке писав ?

Припиняй вже брехати і почни спілкуватись нормально )


Ти що хотів сказати ?
Це якийсь потік підсвідомості

я хотів сказати шо добровольці закінчились.

Ти спізнився десь на 2 роки, пізне запаленння у тебе ?
  Banderlog написав:Такі як ти добровільно не підуть.
бусифікація це найбільш прийнятний метод і її проводити треба набагато жорсткіше. Тому шо такі ухилянти як ти підуть тільки примусово під загрозою розстрілу...

У тебе є факти, що я ухилянт ?
Немає - заткни пельку )

Бо за свій базар потрібно відповідати

Щодо, "примусово під загрозою розстрілу" - це ж сталінські методи, які буковинець хоче запроваджувати, але не хоче, щоб про нього писали, що він - московит по суті )
Такий собі - сором"язливий червоний сталініст

  Banderlog написав:? пес тебе знає... гундиш якусь невнятну хрінь про то шо про бусифікацію говорити нізя :lol:

Не бреши - то гріх ) вірянин ти наш РПЦ-ний )

PS. що там з прикладами твого ствердження, що "Воювали сини всієї верхівки."
на цьому питання ти якось здувся і перейшов на моя скромну особистість )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12494
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:09


Напевно там же, де і 300 фламінгів.
Schmit
 
Повідомлень: 5224
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:12

  Hotab написав:Не та нинчє Грета Тунберг

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... kcyycJn51g

Мені цікаво такий момент… Ну ок, ти накрала
Ти ж знаєш що проводять обшуки. Невже нема розуму винести все синє і зелене зі своєї хати??
Ну хай комірки банку, відкриті особисто на своє імʼя , легко прорахують і випотрошать в рамках крим.провадження ті кому треба, , але ж можна попросити скласти в комірку якусь родичку (подругу) . Закопати на дачі під грушу. Ну дома зберігати такі суми - остання справа, коли навколо тебе петля стискається))
По ссылке:
В результаті було оголошено 29 підозр, а загальна сума завданих державі та громадам збитків перевищила 107 млн грн.
По сегодняшнему курсу это примерно 2,5 млн долл. Не смешно. Когда только у одной чиновницы нашли больше миллиона.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37182
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:35

ЛАД
Решта ховали краще. Як я вище вчив 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16998
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:44

  Hotab написав:ЛАД
Решта ховали краще. Як я вище вчив 😅

Могли не найти деньги, наличные.
Но могли найти преступников и не на 2,5 млн.
Как французы - нашли грабителей Лувра, но не нашли похищенное. Во всяком случае, пока.
Это, кстати, то, о чём пишет Banderlog. Читая такое, количество желающих идти в армию точно не увеличивается.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37182
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:50

ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)
Hotab
 
Повідомлень: 16998
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:52

  Hotab написав:Banderlog
Здорів))
Дивись як чувак тебе благословляє 😅

https://www.facebook.com/share/v/16SSPx ... tid=wwXIfr

это духовный наставник бандерлога понятно...
но, по ссылке на странице справа высветил анек)))
"- вот вам повестка в военкомат
- а с кем будем воевать?
- с фашистами
- ну это понятно а против кого?"

Я плакаль)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14187
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:54

  flyman написав:
  sashaqbl написав:Потрібно вирішити проблему демобілізації, хоча б обмежено придатних.

через мобілізацію умовнопрадних?

горячих с тындера)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14187
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:54

  Hotab написав:ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)

Это так.
Но если мы идём на жёсткую мобилизацию, то и в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко. "Не менее" это как минимум.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37182
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:59

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)

Это так.
Но если мы идём на жёсткую мобилизацию, то и в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко. "Не менее" это как минимум.

согласен!
выковырять бандерлога из бункера -5м и отправить рыть окопы и мыть кабанчики, а доларчика посадить в бункер, он может журнал заполнять опыт уже есть)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14187
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15644156451564615647>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 144777
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 336419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1024749
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.