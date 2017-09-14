Ти там казав, що потрібно слухати Путіна і запросити журналістів, бо в Покровську оточення
я не казав що там оточення я казав що не знаю що там. А взнати це можно через пару тижнів або допустивши незалежних журналістів. Пішли в наступ кажеш? Припустим, но я б ще днів 10 почекав перед тим як сказати ьуло там оточення чи не було.
як ти сам про це почав, й заодно визнав, що був не правий
Banderlog написав: хіба шо будуть голодати з сімями в тилу, тоді да мож хтось на сосісони поведеться. а так в вас і так все нормально.
Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели. У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами. Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут. Представляю себе раздающиеся пинки,ляпасы, вываливание мажоров в смоле и перьях
Shaman написав:ЛАД на питання про експорт відповім на профільний гілці. а тут краще запитаю - був від вас накид, що я кажу шкідливі речі. так скажіть, а що саме? минулого разу ви це проігнорували, як завжди.
а якщо проігноруєте й цього разу, виходить, що такого немає, й ви просто ЗБРЕХАЛИ то що, які шкідливі речі?
А про вакцины? На какой профильной? Можно ссылку на той накид? И завжди я вам отвечал даже слишком подробно. Но бесполезно. Уже надоело.
посилання так й не знайду відразу? тобто ви таке не пам'ятаєте? добре, так й запишемо - я нічого шкідливого не кажу
І в чім я не правий? Шо невірю сирському і зелі? в мене є на то підстави. Це ви кажете шо там все нормально. А я кажу побачим.
я не кажу, що там нормально. ті посилання, що я наводим - кажуть дуже складно. й людьми, які ближче за тебе до місця подій. а так подивимось - але вірити руським - себе не поважати. хоча... це ж я кажу вірянину РПЦ...
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, що російські загарбники платять найдорожчу ціну у намаганні захопити Покровськ. Утім, оточення чи блокування міста немає.
То що, нехай Путін приїздить в Покровськ ? )
Журналіст каже, що достовірність відео підтвердити йому не вдалося. Але нехай, я підтверджую, відео достовірне. От тільки місце, де відбувається десантування, на діпстейті показано сірим. І той "контрнаступ" - то просто перекидання кільких груп піхоти для утриманн позицій на флангах. І подумай, чому їх перекидають саме таким способом... Міг би розповісти значно більше. Але на жаль, або на щастя, я не пан полковник. Як хтось побачить мою писанину - то мене можуть і за ж*** взяти. Колись після війни розкажу. І покажу...
sashaqbl написав:ІМХО, проблема корупції завищена. Більше кумівство. Хоча це теж різновид корупції. Основна проблема все таки в тому, що влада не хоче брати на себе відповідальність за свої промахи і за непопулярні рішення. Наприклад, якщо довбойоб, перепрошую, пан полковник, засвітив "Дельту", то має бути відкрите кримінальне провадження, а не виправдовування довбойоба. Влада має чітко комунікувати про мобілізацію, а не скидати це на ТЦК. Не думати про свої рейтинги, коли озвучують потребу мобілізації. Особисто пан Верховний у своїх вечірніх зверненнях має кожного вечора говорити про потреби людей на фронті. Потрібно вирішити проблему демобілізації, хоча б обмежено придатних. Якщо дали вже статус критичного 95 кварталу тихенько, то коли це стало відомо, до варто дати задню, визнати помилку і забрати цей статус. Якщо збрехав про 100500 фламінго - то визнати це. Збрехав про гігават електрогенерації - визнати це, а не шукати цапа відбувайла. Підвищити платню військовослужбовцям. Підвищити військовий збір для заброньованих. Перестати тримати людей на позиціях, які не можна утримувати і які не несуть жодного змісту. Насправді питань до влади багато, і далеко не всі з них обмежуються корупцією. Але потрібна політична воля зверху для всього цього.
А ця людина з реальності. Таке гріх ще раз не перепостити.