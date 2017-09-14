RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 156451564615647156481564915650>
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 19:59

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)

Это так.
Но если мы идём на жёсткую мобилизацию, то и в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко. "Не менее" это как минимум.

согласен!
выковырять бандерлога из бункера -5м и отправить рыть окопы и мыть кабанчики, а доларчика посадить в бункер, он может журнал заполнять опыт уже есть)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14187
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 20:02

Бо наївся горіхів

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  sashaqbl написав:Потрібно вирішити проблему демобілізації, хоча б обмежено придатних.

через мобілізацію умовнопрадних?

горячих с тындера)))


Хтивий на всі 120 дол
Hotab
 
Повідомлень: 17002
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 20:24

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)

Это так.
Но если мы идём на жёсткую мобилизацию, то и в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко. "Не менее" это как минимум.

согласен!
выковырять бандерлога из бункера -5м и отправить рыть окопы и мыть кабанчики, а доларчика посадить в бункер, он может журнал заполнять опыт уже есть)))

Спочатку вас виковирять. А бандерлог в бункері вже рішить на шо ви придатні журнали писати чи окопну грязь місити. Понятненько?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3814
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 20:36

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Banderlog

Ще питання ...

Ти там казав, що потрібно слухати Путіна і запросити журналістів, бо в Покровську оточення
я не казав що там оточення я казав що не знаю що там. А взнати це можно через пару тижнів або допустивши незалежних журналістів.
Пішли в наступ кажеш? Припустим, но я б ще днів 10 почекав перед тим як сказати ьуло там оточення чи не було.

як ти сам про це почав, й заодно визнав, що був не правий ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10302
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 21:07

  Banderlog написав: хіба шо будуть голодати з сімями в тилу, тоді да мож хтось на сосісони поведеться. а так в вас і так все нормально.


Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.
Представляю себе раздающиеся пинки,ляпасы, вываливание мажоров в смоле и перьях :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 938
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 21:27

  ЛАД написав:
  Shaman написав:ЛАД
на питання про експорт відповім на профільний гілці. а тут краще запитаю - був від вас накид, що я кажу шкідливі речі. так скажіть, а що саме? минулого разу ви це проігнорували, як завжди.

а якщо проігноруєте й цього разу, виходить, що такого немає, й ви просто ЗБРЕХАЛИ ;) то що, які шкідливі речі? 8)

А про вакцины?
На какой профильной?
Можно ссылку на той накид?
И завжди я вам отвечал даже слишком подробно. Но бесполезно. Уже надоело.

посилання так й не знайду відразу? тобто ви таке не пам'ятаєте? добре, так й запишемо - я нічого шкідливого не кажу ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10302
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 21:28

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Banderlog

Ще питання ...

Ти там казав, що потрібно слухати Путіна і запросити журналістів, бо в Покровську оточення
я не казав що там оточення я казав що не знаю що там. А взнати це можно через пару тижнів або допустивши незалежних журналістів.
Пішли в наступ кажеш? Припустим, но я б ще днів 10 почекав перед тим як сказати ьуло там оточення чи не було.

як ти сам про це почав, й заодно визнав, що був не правий ;)

І в чім я не правий? Шо невірю сирському і зелі? :lol: в мене є на то підстави. Це ви кажете шо там все нормально. А я кажу побачим.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3814
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 21:31

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:я не казав що там оточення я казав що не знаю що там. А взнати це можно через пару тижнів або допустивши незалежних журналістів.
Пішли в наступ кажеш? Припустим, но я б ще днів 10 почекав перед тим як сказати ьуло там оточення чи не було.

як ти сам про це почав, й заодно визнав, що був не правий ;)

І в чім я не правий? Шо невірю сирському і зелі? :lol: в мене є на то підстави. Це ви кажете шо там все нормально. А я кажу побачим.

я не кажу, що там нормально. ті посилання, що я наводим - кажуть дуже складно. й людьми, які ближче за тебе до місця подій. а так подивимось - але вірити руським - себе не поважати. хоча... це ж я кажу вірянину РПЦ...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10302
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 21:34

  Господар Вельзевула написав:Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.
Представляю себе раздающиеся пинки,ляпасы, вываливание мажоров в смоле и перьях :mrgreen:

наразі вернутись с фронту можливо в основному: на щиті, інвалідом, сзч.
з легкими і середніми пораненнями списатись неможливо, тобто вони повертаються, але не туда.
яка саме категорія порядок наведе?
killer_of_liars
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 21:38

  pesikot написав:Banderlog

Ще питання ...

Ти там казав, що потрібно слухати Путіна і запросити журналістів, бо в Покровську оточення ...

Біля Покровська українські військові пішли у контрнаступ, - журналіст (відео)
У районі Покровська на Донеччині українські військові перейшли у контрнаступ, повідомляє журналіст The Economist Олівер Керролл у мережі Х.

"За інформацією військової розвідки України, в районі Покровська ведеться сміливий контрнаступ з метою відновлення ключових логістичних маршрутів", - написав він.


"Оточення чи блокування немає": Сирський розповів, яка зараз ситуація у Покровську
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголошує, що російські загарбники платять найдорожчу ціну у намаганні захопити Покровськ. Утім, оточення чи блокування міста немає.


То що, нехай Путін приїздить в Покровськ ? )

Журналіст каже, що достовірність відео підтвердити йому не вдалося.
Але нехай, я підтверджую, відео достовірне.
От тільки місце, де відбувається десантування, на діпстейті показано сірим.
І той "контрнаступ" - то просто перекидання кільких груп піхоти для утриманн позицій на флангах.
І подумай, чому їх перекидають саме таким способом...
Міг би розповісти значно більше. Але на жаль, або на щастя, я не пан полковник. Як хтось побачить мою писанину - то мене можуть і за ж*** взяти. Колись після війни розкажу. І покажу...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2341
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 156451564615647156481564915650>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 145025
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 336824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1025328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.