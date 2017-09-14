|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 01 лис, 2025 22:48
Господар Вельзевула написав:
Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.
Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
Додано: Нед 02 лис, 2025 00:03
Сибарит написав:
Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.
Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
Не мешайте мне поддерживать пана Бандерлога в бункере.
Я уверен, ему было приятно читать мое сообщение.
Как говорится- чем мог.
Хотя с его точки зрения порядок- это когда все мобилизованные. А не мобилизованные подвергаются гонению и всеобщему остракизму.
И это нормально. Человек, на чью долю выпало тяжелое испытание, поневоле считает справедливым приобщить к этому и других.
Тем более,я смотрю,местные ухилянты до того оборзели, что прямо гнобят его, в том числе за недостаточный патриотизм. Это ж надо такое выдумать-упрекать военнослужащего сидя дома на печи.
Охальники. Вот придут буряты- языки им повыдергивают.
Додано: Нед 02 лис, 2025 00:55
Господар Вельзевула написав:
Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.
Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
Не мешайте мне поддерживать пана Бандерлога в бункере.
Я уверен, ему было приятно читать мое сообщение.
Как говорится- чем мог.
Хотя с его точки зрения порядок- это когда все мобилизованные. А не мобилизованные подвергаются гонению и всеобщему остракизму.
И это нормально. Человек, на чью долю выпало тяжелое испытание, поневоле считает справедливым приобщить к этому и других.
Тем более,я смотрю,местные ухилянты до того оборзели, что прямо гнобят его, в том числе за недостаточный патриотизм. Это ж надо такое выдумать-упрекать военнослужащего сидя дома на печи.
Охальники. Вот придут буряты- языки им повыдергивают.
Славко має інше бачення
|