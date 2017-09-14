RSS
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.

Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 00:03

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.

Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?


Не мешайте мне поддерживать пана Бандерлога в бункере.
Я уверен, ему было приятно читать мое сообщение.
Как говорится- чем мог.
Хотя с его точки зрения порядок- это когда все мобилизованные. А не мобилизованные подвергаются гонению и всеобщему остракизму.
И это нормально. Человек, на чью долю выпало тяжелое испытание, поневоле считает справедливым приобщить к этому и других.
Тем более,я смотрю,местные ухилянты до того оборзели, что прямо гнобят его, в том числе за недостаточный патриотизм. Это ж надо такое выдумать-упрекать военнослужащего сидя дома на печи.
Охальники. Вот придут буряты- языки им повыдергивают.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 00:55

Славко має інше бачення

  Господар Вельзевула написав:
  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.

Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?


Не мешайте мне поддерживать пана Бандерлога в бункере.
Я уверен, ему было приятно читать мое сообщение.
Как говорится- чем мог.
Хотя с его точки зрения порядок- это когда все мобилизованные. А не мобилизованные подвергаются гонению и всеобщему остракизму.
И это нормально. Человек, на чью долю выпало тяжелое испытание, поневоле считает справедливым приобщить к этому и других.
Тем более,я смотрю,местные ухилянты до того оборзели, что прямо гнобят его, в том числе за недостаточный патриотизм. Это ж надо такое выдумать-упрекать военнослужащего сидя дома на печи.
Охальники. Вот придут буряты- языки им повыдергивают.

Славко має інше бачення
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 01:39

  Shaman написав:......
посилання так й не знайду відразу? тобто ви таке не пам'ятаєте? добре, так й запишемо - я нічого шкідливого не кажу ;)
Не так.
Я просто не помню, по какому конкретному поводу это было. :)
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 01:42

  Shaman написав:.....
я не кажу, що там нормально. ті посилання, що я наводим - кажуть дуже складно. й людьми, які ближче за тебе до місця подій. а так подивимось - але вірити руським - себе не поважати. хоча... це ж я кажу вірянину РПЦ...

Нельзя верить сообщениям росс. военных и полит. деятелей.
Но сходу верить нашим сообщениям тоже не стоит.
Во время войны врут все. Часто это оправданно.
Так что прав Banderlog, подождём - увидим.

P.s. Особенно умиляет фраза: "Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов."
Если это правда, то это глупость не знаю какого уровня. Если нет, то просто нет слов.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 01:59

  flyman написав:.........
Славко має інше бачення

Насчёт інше то вы перегнули. Он просто говорит о другом.
Я с ним далеко не всегда согласен, но тут готов поддержать полностью.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 02:07

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)

Это так.
Но если мы идём на жёсткую мобилизацию, то и в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко. "Не менее" это как минимум.

согласен!
выковырять бандерлога из бункера -5м и отправить рыть окопы и мыть кабанчики, а доларчика посадить в бункер, он может журнал заполнять опыт уже есть)))

В ваших устах это звучит очень весомо.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 02:15

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Добавлю к предыдущему посту.
Затяжка с санкциями сильно ослабляет их действие.
...
https://nangs.org/news/markets/currency/kitaj-zapustil-alternativu-swift
Время иногда решает многое.
А потерянное время порой невозможно ничем компенсировать.

російські джерела, російські чиновники - уважно це читати, себе не поважати - там брехня на брехні.
Аргумент неубиенный. :)
А по сути, что там неправда?

90 ярдів дол за 2025 порівняно з оборотами SWIFT - це ні про що. якщо взагалі це правда. руські дуже хочуть відмінити гегемонію долара, тому хапаються будь за що, але альтернативи поки немає - навіть концепції...
90 млрд. это, конечно, копейки.
Но это только начало. Посмотрим, как пойдёт. Если арабы согласятся торговать с Китаем за эти токены, то это быстро станет серьёзным.
Я там ещё давал ссылку на сообщение, что торговля РФ с Казахстаном идёт на 93% в нацвалютах. Тоже смешно?

Для смеха вам ещё:
Москва, 31 окт - Газпром в 5й раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по магистральному газопроводу (МГП) Сила Сибири-1.
Об этом Газпром сообщил 31 октября 2025 г. в своем Telegram-канале.
Цифра, к сожалению, не указана.
Напомним, что 1 декабря 2024 г. по запросу CNPC Газпром на месяц ранее назначенного срока вывел суточные поставки по МГП Сила Сибири-1 на максимальный контрактный уровень – 38 млрд м3/год.
Уже сразу же МГП Сила Сибири-1 показала, что может работать на сверхпроектном уровне загрузки.
.....в сентябре 2025 г. компании согласовали увеличение поставок с 38 млрд м3/год до 44 млрд м3/год.
https://nangs.org/news/midstream/pipelines/pyatyj-vosmoj-rekord-gazprom-eshche-raz-obnovil-istoricheskij-maksimum-sutochnykh-postavok-gaza-v-kitaj-po-sile-sibiri-1
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 02:32

  sashaqbl написав:...........
Журналіст каже, що достовірність відео підтвердити йому не вдалося.
Але нехай, я підтверджую, відео достовірне.
От тільки місце, де відбувається десантування, на діпстейті показано сірим.
І той "контрнаступ" - то просто перекидання кільких груп піхоти для утриманн позицій на флангах.
І подумай, чому їх перекидають саме таким способом...
Міг би розповісти значно більше. Але на жаль, або на щастя, я не пан полковник. Як хтось побачить мою писанину - то мене можуть і за ж*** взяти. Колись після війни розкажу. І покажу...
Если думать головой, а не другими местами, то в принципе и так всё понятно. Естественно, не в подробностях.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 02:38

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.

Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
Богатые пусть будут.
Такие как будивельник, а не такие, как Грета Тунберг Приднепровского разлива, о которой написал Hotab.
