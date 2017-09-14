Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели. У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами. Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.
Порядок - это когда все голодные? Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
Не мешайте мне поддерживать пана Бандерлога в бункере. Я уверен, ему было приятно читать мое сообщение. Как говорится- чем мог. Хотя с его точки зрения порядок- это когда все мобилизованные. А не мобилизованные подвергаются гонению и всеобщему остракизму. И это нормально. Человек, на чью долю выпало тяжелое испытание, поневоле считает справедливым приобщить к этому и других. Тем более,я смотрю,местные ухилянты до того оборзели, что прямо гнобят его, в том числе за недостаточный патриотизм. Это ж надо такое выдумать-упрекать военнослужащего сидя дома на печи. Охальники. Вот придут буряты- языки им повыдергивают.
Shaman написав:..... я не кажу, що там нормально. ті посилання, що я наводим - кажуть дуже складно. й людьми, які ближче за тебе до місця подій. а так подивимось - але вірити руським - себе не поважати. хоча... це ж я кажу вірянину РПЦ...
Нельзя верить сообщениям росс. военных и полит. деятелей. Но сходу верить нашим сообщениям тоже не стоит. Во время войны врут все. Часто это оправданно. Так что прав Banderlog, подождём - увидим.
P.s. Особенно умиляет фраза: "Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов." Если это правда, то это глупость не знаю какого уровня. Если нет, то просто нет слов.
російські джерела, російські чиновники - уважно це читати, себе не поважати - там брехня на брехні.
Аргумент неубиенный. А по сути, что там неправда?
90 ярдів дол за 2025 порівняно з оборотами SWIFT - це ні про що. якщо взагалі це правда. руські дуже хочуть відмінити гегемонію долара, тому хапаються будь за що, але альтернативи поки немає - навіть концепції...
90 млрд. это, конечно, копейки. Но это только начало. Посмотрим, как пойдёт. Если арабы согласятся торговать с Китаем за эти токены, то это быстро станет серьёзным. Я там ещё давал ссылку на сообщение, что торговля РФ с Казахстаном идёт на 93% в нацвалютах. Тоже смешно?
Для смеха вам ещё:
Москва, 31 окт - Газпром в 5й раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по магистральному газопроводу (МГП) Сила Сибири-1. Об этом Газпром сообщил 31 октября 2025 г. в своем Telegram-канале.
Цифра, к сожалению, не указана.
Напомним, что 1 декабря 2024 г. по запросу CNPC Газпром на месяц ранее назначенного срока вывел суточные поставки по МГП Сила Сибири-1 на максимальный контрактный уровень – 38 млрд м3/год. Уже сразу же МГП Сила Сибири-1 показала, что может работать на сверхпроектном уровне загрузки. .....в сентябре 2025 г. компании согласовали увеличение поставок с 38 млрд м3/год до 44 млрд м3/год.
sashaqbl написав:........... Журналіст каже, що достовірність відео підтвердити йому не вдалося. Але нехай, я підтверджую, відео достовірне. От тільки місце, де відбувається десантування, на діпстейті показано сірим. І той "контрнаступ" - то просто перекидання кільких груп піхоти для утриманн позицій на флангах. І подумай, чому їх перекидають саме таким способом... Міг би розповісти значно більше. Але на жаль, або на щастя, я не пан полковник. Як хтось побачить мою писанину - то мене можуть і за ж*** взяти. Колись після війни розкажу. І покажу...
Если думать головой, а не другими местами, то в принципе и так всё понятно. Естественно, не в подробностях.
Богатые пусть будут. Такие как будивельник, а не такие, как Грета Тунберг Приднепровского разлива, о которой написал Hotab.