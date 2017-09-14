RSS
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 07:50

  Сибарит написав:

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.

Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 08:13

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)

Это так.
Но если мы идём на жёсткую мобилизацию, то и в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко. "Не менее" это как минимум.

Вы вроде бы не вчера родившийся , хто будет руководить борьбой ? Ко.да всё .орумпировано насквозь 100 раз...
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну


.орумпировано


Пошесть поширилась на букву «к» маленьку? (Бо велика бачу ще є). 😅

Давайте перевірочне слово «козацька рада», «коньяк», «калгановка», вийде написати?
