|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 02 лис, 2025 07:50
Сибарит написав: Господар Вельзевула написав:
Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.
Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3812
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 08:13
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
«Любят деньги.. ну так это всегда было».. (с)
Это так.
Но если мы идём на жёсткую мобилизацию, то и в борьбе с воровством и коррупцией надо действовать не менее жёстко. "Не менее" это как минимум.
Вы вроде бы не вчера родившийся , хто будет руководить борьбой ? Ко.да всё .орумпировано насквозь 100 раз...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4030
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 623 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 08:17
.орумпировано
Пошесть поширилась на букву «к» маленьку? (Бо велика бачу ще є). 😅
Давайте перевірочне слово «козацька рада», «коньяк», «калгановка», вийде написати?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17000
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|144994
|
|
|1493
|336786
|
|
|6076
|1025270
|
|