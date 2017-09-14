RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 02:32

  sashaqbl написав:...........
Журналіст каже, що достовірність відео підтвердити йому не вдалося.
Але нехай, я підтверджую, відео достовірне.
От тільки місце, де відбувається десантування, на діпстейті показано сірим.
І той "контрнаступ" - то просто перекидання кільких груп піхоти для утриманн позицій на флангах.
І подумай, чому їх перекидають саме таким способом...
Міг би розповісти значно більше. Але на жаль, або на щастя, я не пан полковник. Як хтось побачить мою писанину - то мене можуть і за ж*** взяти. Колись після війни розкажу. І покажу...
Если думать головой, а не другими местами, то в принципе и так всё понятно. Естественно, не в подробностях.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 02:38

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.

Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
Богатые пусть будут.
Такие как будивельник, а не такие, как Грета Тунберг Приднепровского разлива, о которой написал Hotab.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 07:50

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.

Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 08:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну


.орумпировано


Пошесть поширилась на букву «к» маленьку? (Бо велика бачу ще є). 😅

Давайте перевірочне слово «козацька рада», «коньяк», «калгановка», вийде написати?
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 08:53

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.

Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?

а ніяк, пасіонарних 5%, хіба що методами червоних кхмерів-чучхе з кирколопатами
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 09:06

киянини

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:Та то в обычной войне голодали и при лучинах на пайке сидели.
У нас тыл завален добром, ништяками и вкусняшками, а так же мужественными чоловиками с барбершопа и их инстаграмными дивчинами.
Одна надежда, что воины с фронта вернутся и порядок наведут.

Порядок - это когда все голодные?
Опять боремся за то, чтобы не было богатых?
Богатые пусть будут.
Такие как будивельник, а не такие, как Грета Тунберг Приднепровского разлива, о которой написал Hotab.

ЛАД писав, що не знає, хто киянин і яка "формула перемоги"
https://www.youtube.com/@kyianyn204
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 09:36

Vadim_


кстати я працював пожежником , есть запись в трудовой книжке


Чому не тушиш пожежі?
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 09:43

  flyman написав:
  Banderlog написав: бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?

а ніяк, пасіонарних 5%, хіба що методами червоних кхмерів-чучхе з кирколопатами
а я про шо? Методи мобілізації лишились тільки примусові. грошові стимули спрацюють лиш для військових щоб не йшли в сзч або для частини сзчшників щоб повернулись. А нащот показувати як заносять людей в бусік чи ні це ніякого впливу немає. Такі як песікіт не підуть, Шоб там не показували чи скільки б не платили. От за які гроші ви б согласились в зсу безстрочно? Окрім того гарантій нема шо навіть якщо ти у львові в дфтг в пво попиваєш каву, завтра тебе не кинуть на фронт.
Для Песікота, по дочкам тієї еліти. Бо по синам він щас скаже шо то воєнна тайна. Но можу список і по синам.
Жду список дочок української еліти які працюють на фронт.
Можно окрім влади і від від фінансової еліти добавити.

Світлана Сталіна — працювала у госпіталі в тилу, допоміжна служба.

Галина Калініна — санітарка в евакогоспіталі.

Галина Жданова — санінструктор у тиловій частині.

Ольга Косигіна — медсестра, евакогоспіталь.

Людмила Молотова (Жемчужина) — допоміжна робота у шпиталі, благодійна діяльність через Червоний Хрест.

Надія Булганіна — госпіталь, тил.

Марія Жукова — санінструктор, фронт.

Ірина Конєва — фронтова медсестра.

Ніна Рокоссовська — служба у тиловій медчастині.

Світлана Тимошенко — лікарський персонал у шпиталі, тил.

Маргарита Малиновська — санітарна служба, тил.

Ніна Василевська — медсестра, евакогоспіталь.

Олена Шапошникова — польова медслужба, фронт.

Тетяна Горбатова — санінструктор, тил.

Ольга Толбухіна — служба у шпиталі, тил.

Олена Мерецкова — медсестра у фронтовій зоні.

Наталія Антонова — допоміжна служба у шпиталі.

Людмила Кузнєцова — санітарка, тил.

Ольга Ворошилова — медсестра, евакогоспіталь.

Ніна Будьонна — санітарка, тил.

Тетяна Маленкова — зв’язок і допомога шпиталям.

Людмила Каганович — тилова служба, медичний персонал.

Ірина Берія — санітарна допомога в тилу, евакогоспіталі.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 09:44

  Hotab написав:Vadim_


кстати я працював пожежником , есть запись в трудовой книжке


Чому не тушиш пожежі?

Я самотужки, добровільно , звільнився , є запис , а Ви
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 09:50

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_


кстати я працював пожежником , есть запись в трудовой книжке


Чому не тушиш пожежі?

Я самотужки, добровільно , звільнився , є запис , а Ви
він тож. Самотужки звільнився. І добровільно воювати не хоче. і пан полковник також на песії. І тож добровільно в бункер не полізе.
Кадрових зараз нема.
