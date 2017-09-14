flyman написав: Banderlog написав:
бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?
а ніяк, пасіонарних 5%, хіба що методами червоних кхмерів-чучхе з кирколопатами
а я про шо? Методи мобілізації лишились тільки примусові. грошові стимули спрацюють лиш для військових щоб не йшли в сзч або для частини сзчшників щоб повернулись. А нащот показувати як заносять людей в бусік чи ні це ніякого впливу немає. Такі як песікіт не підуть, Шоб там не показували чи скільки б не платили. От за які гроші ви б согласились в зсу безстрочно? Окрім того гарантій нема шо навіть якщо ти у львові в дфтг в пво попиваєш каву, завтра тебе не кинуть на фронт.
Для Песікота, по дочкам тієї еліти. Бо по синам він щас скаже шо то воєнна тайна. Но можу список і по синам.
Жду список дочок української еліти які працюють на фронт.
Можно окрім влади і від від фінансової еліти добавити.
Світлана Сталіна — працювала у госпіталі в тилу, допоміжна служба.
Галина Калініна — санітарка в евакогоспіталі.
Галина Жданова — санінструктор у тиловій частині.
Ольга Косигіна — медсестра, евакогоспіталь.
Людмила Молотова (Жемчужина) — допоміжна робота у шпиталі, благодійна діяльність через Червоний Хрест.
Надія Булганіна — госпіталь, тил.
Марія Жукова — санінструктор, фронт.
Ірина Конєва — фронтова медсестра.
Ніна Рокоссовська — служба у тиловій медчастині.
Світлана Тимошенко — лікарський персонал у шпиталі, тил.
Маргарита Малиновська — санітарна служба, тил.
Ніна Василевська — медсестра, евакогоспіталь.
Олена Шапошникова — польова медслужба, фронт.
Тетяна Горбатова — санінструктор, тил.
Ольга Толбухіна — служба у шпиталі, тил.
Олена Мерецкова — медсестра у фронтовій зоні.
Наталія Антонова — допоміжна служба у шпиталі.
Людмила Кузнєцова — санітарка, тил.
Ольга Ворошилова — медсестра, евакогоспіталь.
Ніна Будьонна — санітарка, тил.
Тетяна Маленкова — зв’язок і допомога шпиталям.
Людмила Каганович — тилова служба, медичний персонал.
Ірина Берія — санітарна допомога в тилу, евакогоспіталі.