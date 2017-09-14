|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 02 лис, 2025 10:04
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?
а ніяк, пасіонарних 5%, хіба що методами червоних кхмерів-чучхе з кирколопатами
а я про шо? Методи мобілізації лишились тільки примусові..
тільки 5% пасіонарних це умовно 2.5% "білих" і 2.5% "червоних"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41356
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2867 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|145025
|
|
|1493
|336825
|
|
|6076
|1025328
|
|