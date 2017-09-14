Banderlog написав:............ Для Песікота, по дочкам тієї еліти. Бо по синам він щас скаже шо то воєнна тайна. Но можу список і по синам. Жду список дочок української еліти які працюють на фронт. Можно окрім влади і від від фінансової еліти добавити.
Світлана Сталіна — працювала у госпіталі в тилу, допоміжна служба.
Галина Калініна — санітарка в евакогоспіталі.
Галина Жданова — санінструктор у тиловій частині. ..........
Жил он на маленькой деревянной даче в Жуковке, которую мы [Совмин] ему выделили. До девяноста лет ездил в поликлинику на электричке. Всегда там сидел в общей очереди, хотя все, конечно, предлагали пропустить его.
Как-то мой товарищ, живший на даче рядом с Молотовым, рассказал мне, что Вячеслав Михайлович с женой бедствуют. Пенсия у него была 300 рублей в месяц, но из неё они полностью платили за дачу, уголь, оплачивали истопника и женщину, которая помогала им по хозяйству, и в результате у них не оставалось практически ничего. Мы приняли решение об увеличении им с Кагановичем пенсии на 50 рублей, освободили от платы за дачу и уголь. Истопнику и сестре-хозяйке дали зарплату
Banderlog написав:етоди мобілізації лишились тільки примусові. грошові стимули спрацюють лиш для військових щоб не йшли в сзч або для частини сзчшників щоб повернулись. А нащот показувати як заносять людей в бусік чи ні це ніякого впливу немає. Такі як песікіт не підуть, Шоб там не показували чи скільки б не платили. От за які гроші ви б согласились в зсу безстрочно? Окрім того гарантій нема шо навіть якщо ти у львові в дфтг в пво попиваєш каву, завтра тебе не кинуть на фронт.
з розмов із знайомими можу зробити невелике узагальнення: люди б хотіли б йти воювати добровільно десь за х10 від їх поточних заробітків. +/- погодилися б з невелики примусом (скажімо за повісткою поштою) за х5. А коли ріст заробітку менше х3 то взагалі не варіант розглядати гроші як стимул. ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Banderlog написав: бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?
а ніяк, пасіонарних 5%, хіба що методами червоних кхмерів-чучхе з кирколопатами
Пан майор, не розводьте комунізму. Син Порошенка воював. Соболєв воює, а синойого взагалі, 18-24 контракт підписав. Луценка ваювапв, Береза... А Скотиняка досі воює, кажуть такий з нього ротний, шо не дай Бог в ту роту втрапити. Про Сирського взагалі мовчу. Знаєте, скільки в нього родичів і друзів служить... Не вірю, що діти можновладців і тоді воювали... Теплі місця в армії - так. Але не воювали.
Ви плохо цього балабола знаєте. Відповідь буде- а докажи шо Всі. Ти ж говорив, що ВСІ. Давай поіменний список зі звітом. ) або що зара є небезпека і тому участь в боях синів еліти секретна. Я тому за жінок і писав. Його переконувати я не збирався ) але він не єдиний читає. Справа не в симпатіях до комуністичної ідеї, справа в якості еліти тих часів, це були люди чудовіщної працездатності з залізними задами. І в психології мас вони розумілись. І ще. Тут общаються мяко кажучи підстаркуваті дядьки, молодьожі нема, в молодих ще гірше відношення до совкової історії) будьяке більш менш обєктивне зауваження про якісь плюшки того часу, і я - совок). Історія стала пропагандою і то не тільки за совіцькі часи. Візьміть часи козаччини чи допустим 19 сторіччя, там тільки бунтарі або забите батогами і налогами стадо. Ніхто не розказує про тих що розбудовували державу, нехай і не свою. Або про тих що будували економіку тих часів. Ні магнати ні чумаки ні цукрозаводчики не передаються в народній памяті. Українська історія не знає позитивних персонажей з тих часів. Борці упа, кармелюк, довбуш, козаччина. Все, решту населення страдали і плакали.
Дюрі-бачі написав:ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Через пару месяцев, когда цены естественным образом увеличатся кратно такому повышению, купившиеся на такую оплату хором запоют, что их обманули и начнут искать способы свалить. Нет тут простых решений.