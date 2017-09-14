RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:04

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав: бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?

а ніяк, пасіонарних 5%, хіба що методами червоних кхмерів-чучхе з кирколопатами
а я про шо? Методи мобілізації лишились тільки примусові..

тільки 5% пасіонарних це умовно 2.5% "білих" і 2.5% "червоних"
flyman
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Попалася в інсті новина що священник сказав народжувати по 3 дитини, бо за що чоловіки помирають.

І що ви думаєте, жіночий пол пише ме не обирали ким народжуватись, відповідно і дітей народжувати не хочемо, тим паче трьох.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:От за які гроші ви б согласились в зсу безстрочно?
ну мінімум вартість квартири (бажано десь в Празі) авансом при заключенні контракту
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:От за які гроші ви б согласились в зсу безстрочно?
ну мінімум вартість квартири (бажано десь в Празі) авансом при заключенні контракту
А потім - в СЗЧ і через Тису?
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 11:42

  Banderlog написав:............
Для Песікота, по дочкам тієї еліти. Бо по синам він щас скаже шо то воєнна тайна. Но можу список і по синам.
Жду список дочок української еліти які працюють на фронт.
Можно окрім влади і від від фінансової еліти добавити.

Світлана Сталіна — працювала у госпіталі в тилу, допоміжна служба.

Галина Калініна — санітарка в евакогоспіталі.

Галина Жданова — санінструктор у тиловій частині.
..........

Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю".
Вы ещё прведите о Молотове:
Жил он на маленькой деревянной даче в Жуковке, которую мы [Совмин] ему выделили. До девяноста лет ездил в поликлинику на электричке. Всегда там сидел в общей очереди, хотя все, конечно, предлагали пропустить его.

Как-то мой товарищ, живший на даче рядом с Молотовым, рассказал мне, что Вячеслав Михайлович с женой бедствуют. Пенсия у него была 300 рублей в месяц, но из неё они полностью платили за дачу, уголь, оплачивали истопника и женщину, которая помогала им по хозяйству, и в результате у них не оставалось практически ничего. Мы приняли решение об увеличении им с Кагановичем пенсии на 50 рублей, освободили от платы за дачу и уголь. Истопнику и сестре-хозяйке дали зарплату
https://surl.lt/jgnmak
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:етоди мобілізації лишились тільки примусові. грошові стимули спрацюють лиш для військових щоб не йшли в сзч або для частини сзчшників щоб повернулись. А нащот показувати як заносять людей в бусік чи ні це ніякого впливу немає. Такі як песікіт не підуть, Шоб там не показували чи скільки б не платили. От за які гроші ви б согласились в зсу безстрочно? Окрім того гарантій нема шо навіть якщо ти у львові в дфтг в пво попиваєш каву, завтра тебе не кинуть на фронт.
з розмов із знайомими можу зробити невелике узагальнення: люди б хотіли б йти воювати добровільно десь за х10 від їх поточних заробітків. +/- погодилися б з невелики примусом (скажімо за повісткою поштою) за х5. А коли ріст заробітку менше х3 то взагалі не варіант розглядати гроші як стимул.
ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 12:33

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав: бореться тільки невелика частина, а решта і мислі не мають боротись. То як їх вивести з зони комфорту як не підсрачниками?

а ніяк, пасіонарних 5%, хіба що методами червоних кхмерів-чучхе з кирколопатами
а я про шо? Методи мобілізації лишились тільки примусові. грошові стимули спрацюють лиш для військових щоб не йшли в сзч або для частини сзчшників щоб повернулись. А нащот показувати як заносять людей в бусік чи ні це ніякого впливу немає. Такі як песікіт не підуть, Шоб там не показували чи скільки б не платили. От за які гроші ви б согласились в зсу безстрочно? Окрім того гарантій нема шо навіть якщо ти у львові в дфтг в пво попиваєш каву, завтра тебе не кинуть на фронт.
Для Песікота, по дочкам тієї еліти. Бо по синам він щас скаже шо то воєнна тайна. Но можу список і по синам.
Жду список дочок української еліти які працюють на фронт.
Можно окрім влади і від від фінансової еліти добавити.

Світлана Сталіна — працювала у госпіталі в тилу, допоміжна служба.
...
Ірина Берія — санітарна допомога в тилу, евакогоспіталі.

Пан майор, не розводьте комунізму. Син Порошенка воював. Соболєв воює, а синойого взагалі, 18-24 контракт підписав. Луценка ваювапв, Береза... А Скотиняка досі воює, кажуть такий з нього ротний, шо не дай Бог в ту роту втрапити.
Про Сирського взагалі мовчу. Знаєте, скільки в нього родичів і друзів служить...
Не вірю, що діти можновладців і тоді воювали... Теплі місця в армії - так. Але не воювали.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю".
Вы ещё прведите о Молотове:

Знаю такі фамілії. А ще чув, які пенсії були в 80-их. І я б повірив як Молотов бєдстував, тільки ви вказали розмір пенсію, яка була значно вищою за середню зарплату в той період.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 12:46

  ЛАД написав:Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю".
Вы ещё прведите о Молотове:

Ви плохо цього балабола знаєте. Відповідь буде- а докажи шо Всі. Ти ж говорив, що ВСІ. Давай поіменний список зі звітом. ) або що зара є небезпека і тому участь в боях синів еліти секретна. Я тому за жінок і писав.
Його переконувати я не збирався ) але він не єдиний читає.
Справа не в симпатіях до комуністичної ідеї, справа в якості еліти тих часів, це були люди чудовіщної працездатності з залізними задами. І в психології мас вони розумілись.
І ще. Тут общаються мяко кажучи підстаркуваті дядьки, молодьожі нема, в молодих ще гірше відношення до совкової історії)
будьяке більш менш обєктивне зауваження про якісь плюшки того часу, і я - совок). Історія стала пропагандою і то не тільки за совіцькі часи.
Візьміть часи козаччини чи допустим 19 сторіччя, там тільки бунтарі або забите батогами і налогами стадо. Ніхто не розказує про тих що розбудовували державу, нехай і не свою.
Або про тих що будували економіку тих часів. Ні магнати ні чумаки ні цукрозаводчики не передаються в народній памяті.
Українська історія не знає позитивних персонажей з тих часів. Борці упа, кармелюк, довбуш, козаччина.
Все, решту населення страдали і плакали.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.

Через пару месяцев, когда цены естественным образом увеличатся кратно такому повышению, купившиеся на такую оплату хором запоют, что их обманули и начнут искать способы свалить.
Нет тут простых решений.
Сибарит
