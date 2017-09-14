|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 02 лис, 2025 12:58
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
кстати я працював пожежником , есть запись в трудовой книжке
Чому не тушиш пожежі?
Я самотужки, добровільно , звільнився , є запис , а Ви
А як ще можна звільнитись? Ногою під ж***?
І я самотужки. Але ж питання не в тому як звільнився. Питання «чому зараз не тушиш пожежі??»
Їх повно, обстріли щодня.
Чому не працюєш на оборонному заводі, адже ти по освіті робітник заводу. Чому ти живеш в свою насолоду, здаєш без податків хати, щовечора перекидаєш стакан і нічого не донатиш. . Ти не знаєш як принести користь воюючій державі? Тебе вчили на робітника на завод на податки пересічних, тебе вчили на пожежного і годували як пожежного за гроші платників податків. Коли ти відпрацюєш?
Hotab
Профіль
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:00
Господар Вельзевула написав:
И это нормально. Человек, на чью долю выпало тяжелое испытание, поневоле считает справедливым приобщить к этому и других.
Так по такой логике и революционные солдаты и матросы в 17мгоду громили буржуев по принципу "буржуй-это тот кто чисто одет" тоже справедливо
katso
- Повідомлень: 1434
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Профіль
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:10
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю".
Вы ещё прведите о Молотове:
Знаю такі фамілії. А ще чув, які пенсії були в 80-их. І я б повірив як Молотов бєдстував, тільки ви вказали розмір пенсію, яка була значно вищою за середню зарплату в той період.
Да, максимальная обычная пенсия была 120 р. Выше были только персональные. Сколько была средняя зарплата в те годы, не скажу, но 300 р. считалась очень хорошей зарплатой, но не фантастической.
Но не забывайте, что ему было уже 90+.
В таком возрасте не очень удивительно, что ему приходилось держать "истопника и женщину, которая помогала им по хозяйству". 300 р. для того, чтобы оплачивать труд двоих людей совсем немного, мягко говоря, и вряд ли у него оставалось много больше той макс. пенсии, скорее меньше.
В любом случае это даже близко не сравнимо с сегодняшними пенсиями даже обычных судей.
При всей вашей нелюбви к "совку" стоит быть объективнее.
ЛАД
Профіль
Додано: Нед 02 лис, 2025 13:19
ЛАД написав:
При всей вашей нелюбви к "совку" стоит быть объективнее.
Обєктивно - незалежно від країни і соціального устрою, людину, яка утримує двох найманих працівників на своєму домогосподарстві, не можна назвати "ніщей".
sashaqbl
- Повідомлень: 2344
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Профіль
