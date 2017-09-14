Banderlog написав:

ЛАД написав: Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю".

Вы ещё прведите о Молотове:



Ви плохо цього балабола знаєте. Відповідь буде- а докажи шо Всі. Ти ж говорив, що ВСІ. Давай поіменний список зі звітом. ) або що зара є небезпека і тому участь в боях синів еліти секретна. Я тому за жінок і писав.Його переконувати я не збирався ) але він не єдиний читає.Справа не в симпатіях до комуністичної ідеї, справа в якості еліти тих часів, це були люди чудовіщної працездатності з залізними задами. І в психології мас вони розумілись.І ще. Тут общаються мяко кажучи підстаркуваті дядьки, молодьожі нема, в молодих ще гірше відношення до совкової історії)будьяке більш менш обєктивне зауваження про якісь плюшки того часу, і я - совок). Історія стала пропагандою і то не тільки за совіцькі часи.Візьміть часи козаччини чи допустим 19 сторіччя, там тільки бунтарі або забите батогами і налогами стадо. Ніхто не розказує про тих що розбудовували державу, нехай і не свою.Або про тих що будували економіку тих часів. Ні магнати ні чумаки ні цукрозаводчики не передаються в народній памяті.Українська історія не знає позитивних персонажей з тих часів. Борці упа, кармелюк, довбуш, козаччина.Все, решту населення страдали і плакали.