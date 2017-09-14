Banderlog написав:Може і знайдуться , но шо буде якщо рф запропонує вищу ціну? Такі найманці можуть бути ефективні тільки якщо в заручниках на батьківщині залишаться їх сімї. На цьому і базується вірність в наркокартелях)
У наёмных отрядов свой "кодекс чести", котрый они поддерживают разными методами. "Вагнер" тоже были наёмники и их было не так много. Думаю, перекупить их хватило бы денег не только у США. Тем не менее, этого не было. Случаи измены наёмников в истории, конечно, бывали, но не так, чтобы очень часто.
озвучте методи) Похід Вагнера на москву то шо було?)
Дюрі-бачі написав:ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Через пару месяцев, когда цены естественным образом увеличатся кратно такому повышению, купившиеся на такую оплату хором запоют, что их обманули и начнут искать способы свалить. Нет тут простых решений.
не збільшаться кратно) тому що військовуслужбовці та члени їх сімей це іще не вся маса покупців. інфляційний тиск розподілиться і на решту суспільства.
Станом на сьогодні ВВП - 2700 млрд грн з яких Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн.... Якщо збільшити забезпечення військових в 2 рази то це або інфляція в 50% ( тобто половину того що дадуть-відразу зникне через інфляцію). або люди в тилу повинні жити на кропиві і воді.. і то не кожен день.
ЛАД написав:Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю". Вы ещё прведите о Молотове:
Ви плохо цього балабола знаєте. Відповідь буде- а докажи шо Всі. Ти ж говорив, що ВСІ. Давай поіменний список зі звітом. ) або що зара є небезпека і тому участь в боях синів еліти секретна. Я тому за жінок і писав. Його переконувати я не збирався ) але він не єдиний читає. Справа не в симпатіях до комуністичної ідеї, справа в якості еліти тих часів, це були люди чудовіщної працездатності з залізними задами. І в психології мас вони розумілись.
Ого як тебе понесло ... все ж таки селекцію на Буковині московити провели ...
Знаю такі фамілії. А ще чув, які пенсії були в 80-их. І я б повірив як Молотов бєдстував, тільки ви вказали розмір пенсію, яка була значно вищою за середню зарплату в той період.
Да, максимальная обычная пенсия была 120 р. Выше были только персональные. Сколько была средняя зарплата в те годы, не скажу, но 300 р. считалась очень хорошей зарплатой, но не фантастической. Но не забывайте, что ему было уже 90+. В таком возрасте не очень удивительно, что ему приходилось держать "истопника и женщину, которая помогала им по хозяйству". 300 р. для того, чтобы оплачивать труд двоих людей совсем немного, мягко говоря, и вряд ли у него оставалось много больше той макс. пенсии, скорее меньше. В любом случае это даже близко не сравнимо с сегодняшними пенсиями даже обычных судей. При всей вашей нелюбви к "совку" стоит быть объективнее.
Так и вспоминается тот анекдот
Семья у нас бедная. И шофер бедный, и кухарка бедная, и садовник бедный, и горничная бедная-бедная
Только, если почитать дальше, то ему и уголь начали оплачивать и зарплату прислуге
Shaman написав:російські джерела, російські чиновники - уважно це читати, себе не поважати - там брехня на брехні.
Аргумент неубиенный. А по сути, что там неправда?
я взагалі не розумію, що там правда. те, що він каже, показує, що він взагалі не віддупляє, про що йде мова. й що мається на увазі цифровий юань.
90 ярдів дол за 2025 порівняно з оборотами SWIFT - це ні про що. якщо взагалі це правда. руські дуже хочуть відмінити гегемонію долара, тому хапаються будь за що, але альтернативи поки немає - навіть концепції...
90 млрд. это, конечно, копейки. Но это только начало. Посмотрим, как пойдёт. Если арабы согласятся торговать с Китаем за эти токены, то это быстро станет серьёзным.
"если да кабы" - Трамп вже попередив ентузіастів. я про дисбаланси в світовій торгівлі кажу вже давно - але поки що немає навіть концепту, як треба замінити долар. юань - не варіант. так всі прям кинулися наокпичувати у валюті, яеа завтра після рішення голови КПК може поміняти свою вартість вдвічі. й може ви не знали, але для цього потрібен дефіцит торгівля, а при наявності профіцитк навіть не знаю, як юань будуть емітувати в світ. там багато цікавих питань - але обговорити їх нема з ким
Я там ещё давал ссылку на сообщение, что торговля РФ с Казахстаном идёт на 93% в нацвалютах. Тоже смешно?
Для смеха вам ещё:
Москва, 31 окт - Газпром в 5й раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по магистральному газопроводу (МГП) Сила Сибири-1. Об этом Газпром сообщил 31 октября 2025 г. в своем Telegram-канале.
Цифра, к сожалению, не указана.
Напомним, что 1 декабря 2024 г. по запросу CNPC Газпром на месяц ранее назначенного срока вывел суточные поставки по МГП Сила Сибири-1 на максимальный контрактный уровень – 38 млрд м3/год. Уже сразу же МГП Сила Сибири-1 показала, что может работать на сверхпроектном уровне загрузки. .....в сентябре 2025 г. компании согласовали увеличение поставок с 38 млрд м3/год до 44 млрд м3/год.
а що мені до торгівлі Раші та Казахстану - хоч бартер. зменшення долі долару почалося не вчора, але поки це тільки невеликі кроки.
о, цифра є 38 ярдів м3 на рік. а скільки продавали в Європу? 190 ярдів м3? дуже ефективно замістив. про ціну я вже мовчу. а зараз руським треба за свій кошт ще й Силу Сибіру-2 збудувати - щоб потім теж в збиток продавати... Газпром - це дуже яскравий приклад, як диктатура знищує економіку...
Батуринська різанина або Знищення Батурина московськими військами або геноцид у Батурині — каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана Мазепи Батурина і його мешканців, що були проведені 2 листопада (13 листопада) 1708[6]. Під час цих дій, московські війська вирізали та випалили всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців. В історію України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині».[8][9] Саме місто пограбували, в тому числі і православні храми, а потім, за наказом Меншикова, спалили, а церкви знищили.[10]
Пройшли століття, але методи московитів не змінюються ... вирізати населення, спалити все, навіть православні храми ...
Зараз - теж саме
дивлячись за рахунок чого. якщо заберемо нацкешбек, оці 1000, уріжемо різні бруківки, перестанемо дотувати нафтогаз, бо газ продаємо в збиток - то резерви є. вдвічі не подимемо, але на якийсь відсоток так. а в нас навпаки - військові витрати на наступний рік не збільшуємо, а різну соціалку, та витрати на чиновників - так...