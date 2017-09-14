Додано: Нед 02 лис, 2025 15:27

ЛАД написав: Shaman написав: російські джерела, російські чиновники - уважно це читати, себе не поважати - там брехня на брехні. російські джерела, російські чиновники - уважно це читати, себе не поважати - там брехня на брехні. Аргумент неубиенный.

А по сути, что там неправда? Аргумент неубиенный.А по сути, что там неправда?

90 ярдів дол за 2025 порівняно з оборотами SWIFT - це ні про що. якщо взагалі це правда. руські дуже хочуть відмінити гегемонію долара, тому хапаються будь за що, але альтернативи поки немає - навіть концепції... 90 млрд. это, конечно, копейки.

Но это только начало. Посмотрим, как пойдёт. Если арабы согласятся торговать с Китаем за эти токены, то это быстро станет серьёзным. 90 млрд. это, конечно, копейки.Но это только начало. Посмотрим, как пойдёт. Если арабы согласятся торговать с Китаем за эти токены, то это быстро станет серьёзным.





Для смеха вам ещё: Москва, 31 окт - Газпром в 5й раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по магистральному газопроводу (МГП) Сила Сибири-1.

Об этом Газпром сообщил 31 октября 2025 г. в своем Telegram-канале. Цифра, к сожалению, не указана. Напомним, что 1 декабря 2024 г. по запросу CNPC Газпром на месяц ранее назначенного срока вывел суточные поставки по МГП Сила Сибири-1 на максимальный контрактный уровень – 38 млрд м3/год.

Уже сразу же МГП Сила Сибири-1 показала, что может работать на сверхпроектном уровне загрузки.

.....в сентябре 2025 г. компании согласовали увеличение поставок с 38 млрд м3/год до 44 млрд м3/год. https://nangs.org/news/midstream/pipelines/pyatyj-vosmoj-rekord-gazprom-eshche-raz-obnovil-istoricheskij-maksimum-sutochnykh-postavok-gaza-v-kitaj-po-sile-sibiri-1 Я там ещё давал ссылку на сообщение, что торговля РФ с Казахстаном идёт на 93% в нацвалютах. Тоже смешно?Для смеха вам ещё:Цифра, к сожалению, не указана.

я взагалі не розумію, що там правда. те, що він каже, показує, що він взагалі не віддупляє, про що йде мова. й що мається на увазі цифровий юань."если да кабы" - Трамп вже попередив ентузіастів. я про дисбаланси в світовій торгівлі кажу вже давно - але поки що немає навіть концепту, як треба замінити долар. юань - не варіант. так всі прям кинулися наокпичувати у валюті, яеа завтра після рішення голови КПК може поміняти свою вартість вдвічі. й може ви не знали, але для цього потрібен дефіцит торгівля, а при наявності профіцитк навіть не знаю, як юань будуть емітувати в світ. там багато цікавих питань - але обговорити їх нема з кима що мені до торгівлі Раші та Казахстану - хоч бартер. зменшення долі долару почалося не вчора, але поки це тільки невеликі кроки.о, цифра є 38 ярдів м3 на рік. а скільки продавали в Європу? 190 ярдів м3? дуже ефективно замістив. про ціну я вже мовчу. а зараз руським треба за свій кошт ще й Силу Сибіру-2 збудувати - щоб потім теж в збиток продавати... Газпром - це дуже яскравий приклад, як диктатура знищує економіку...