Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 14:57

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:Може і знайдуться , но шо буде якщо рф запропонує вищу ціну? Такі найманці можуть бути ефективні тільки якщо в заручниках на батьківщині залишаться їх сімї. На цьому і базується вірність в наркокартелях)
У наёмных отрядов свой "кодекс чести", котрый они поддерживают разными методами. "Вагнер" тоже были наёмники и их было не так много. Думаю, перекупить их хватило бы денег не только у США. Тем не менее, этого не было. Случаи измены наёмников в истории, конечно, бывали, но не так, чтобы очень часто.
озвучте методи)
Похід Вагнера на москву то шо було?)
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 14:59

  Banderlog написав:Можно окрім влади і від від фінансової еліти добавити.

Світлана Сталіна — працювала у госпіталі в тилу, допоміжна служба.

Во время ВОВ ей было от 15 до 19 лет (с 1941 по 1945 год).
...
В период 1941-1942 годов: Была в эвакуации в Куйбышеве.

дуже цікаво, коли це вона встигла попрацювати у госпиталі
  Banderlog написав:Галина Калініна — санітарка в евакогоспіталі.
Галина Жданова — санінструктор у тиловій частині.
Ольга Косигіна — медсестра, евакогоспіталь.
Людмила Молотова (Жемчужина) — допоміжна робота у шпиталі, благодійна діяльність через Червоний Хрест.
Надія Булганіна — госпіталь, тил.
Марія Жукова — санінструктор, фронт.
Ірина Конєва — фронтова медсестра.
Ніна Рокоссовська — служба у тиловій медчастині.
Світлана Тимошенко — лікарський персонал у шпиталі, тил.
Маргарита Малиновська — санітарна служба, тил.
Ніна Василевська — медсестра, евакогоспіталь.
Олена Шапошникова — польова медслужба, фронт.
Тетяна Горбатова — санінструктор, тил.
Ольга Толбухіна — служба у шпиталі, тил.
Олена Мерецкова — медсестра у фронтовій зоні.
Наталія Антонова — допоміжна служба у шпиталі.
Людмила Кузнєцова — санітарка, тил.
Ольга Ворошилова — медсестра, евакогоспіталь.
Ніна Будьонна — санітарка, тил.
Тетяна Маленкова — зв’язок і допомога шпиталям.
Людмила Каганович — тилова служба, медичний персонал.
Ірина Берія — санітарна допомога в тилу, евакогоспіталі.


Ще б було чудово, посилання )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:05

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.
Через пару месяцев, когда цены естественным образом увеличатся кратно такому повышению, купившиеся на такую оплату хором запоют, что их обманули и начнут искать способы свалить.
Нет тут простых решений.
не збільшаться кратно) тому що військовуслужбовці та члени їх сімей це іще не вся маса покупців. :wink: інфляційний тиск розподілиться і на решту суспільства.
Станом на сьогодні
ВВП - 2700 млрд грн з яких
Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....
Якщо збільшити забезпечення військових в 2 рази то це або інфляція в 50% ( тобто половину того що дадуть-відразу зникне через інфляцію).
або люди в тилу повинні жити на кропиві і воді.. і то не кожен день.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:06

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю".
Вы ещё прведите о Молотове:

Ви плохо цього балабола знаєте. Відповідь буде- а докажи шо Всі. Ти ж говорив, що ВСІ. Давай поіменний список зі звітом. ) або що зара є небезпека і тому участь в боях синів еліти секретна. Я тому за жінок і писав.
Його переконувати я не збирався ) але він не єдиний читає.
Справа не в симпатіях до комуністичної ідеї, справа в якості еліти тих часів, це були люди чудовіщної працездатності з залізними задами. І в психології мас вони розумілись.


Ого як тебе понесло ... все ж таки селекцію на Буковині московити провели ...

Щоб так зализувати комунякам )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:09

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Ответ будет: "Я таких фамилий не знаю".
Вы ещё прведите о Молотове:

Знаю такі фамілії. А ще чув, які пенсії були в 80-их. І я б повірив як Молотов бєдстував, тільки ви вказали розмір пенсію, яка була значно вищою за середню зарплату в той період.
Да, максимальная обычная пенсия была 120 р. Выше были только персональные. Сколько была средняя зарплата в те годы, не скажу, но 300 р. считалась очень хорошей зарплатой, но не фантастической.
Но не забывайте, что ему было уже 90+.
В таком возрасте не очень удивительно, что ему приходилось держать "истопника и женщину, которая помогала им по хозяйству". 300 р. для того, чтобы оплачивать труд двоих людей совсем немного, мягко говоря, и вряд ли у него оставалось много больше той макс. пенсии, скорее меньше.
В любом случае это даже близко не сравнимо с сегодняшними пенсиями даже обычных судей.
При всей вашей нелюбви к "совку" стоит быть объективнее.


Так и вспоминается тот анекдот

Семья у нас бедная. И шофер бедный, и кухарка бедная, и садовник бедный, и горничная бедная-бедная


Только, если почитать дальше, то ему и уголь начали оплачивать и зарплату прислуге
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:13

flyman

якщо з.п. 30 000 грн. це вже хто?


30 000 (715дол) / 140 дол = 5 Флайманів

(але 5 Ізольд павловних не входить)


Флайман, у мене діло до тебе …
Я хочу на Хеловін одягнутись в костюм безхатченка.
Даси мені свої парадні 20-річні туфлі, куртку «танкер» і радянську дитячу коляску яку використовуєш для шопінгу?
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:13

  Дюрі-бачі написав:.........
ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.


Непогана пропозиція ... згоден ти сам це підтримати постійним пошуком збільшення свого доходу та сплати податків ?
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:27

  ЛАД написав:
  Shaman написав:російські джерела, російські чиновники - уважно це читати, себе не поважати - там брехня на брехні.
Аргумент неубиенный. :)
А по сути, что там неправда?

я взагалі не розумію, що там правда. те, що він каже, показує, що він взагалі не віддупляє, про що йде мова. й що мається на увазі цифровий юань.
90 ярдів дол за 2025 порівняно з оборотами SWIFT - це ні про що. якщо взагалі це правда. руські дуже хочуть відмінити гегемонію долара, тому хапаються будь за що, але альтернативи поки немає - навіть концепції...
90 млрд. это, конечно, копейки.
Но это только начало. Посмотрим, как пойдёт. Если арабы согласятся торговать с Китаем за эти токены, то это быстро станет серьёзным.
"если да кабы" - Трамп вже попередив ентузіастів. я про дисбаланси в світовій торгівлі кажу вже давно - але поки що немає навіть концепту, як треба замінити долар. юань - не варіант. так всі прям кинулися наокпичувати у валюті, яеа завтра після рішення голови КПК може поміняти свою вартість вдвічі. й може ви не знали, але для цього потрібен дефіцит торгівля, а при наявності профіцитк навіть не знаю, як юань будуть емітувати в світ. там багато цікавих питань - але обговорити їх нема з ким :oops:
Я там ещё давал ссылку на сообщение, что торговля РФ с Казахстаном идёт на 93% в нацвалютах. Тоже смешно?

Для смеха вам ещё:
Москва, 31 окт - Газпром в 5й раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по магистральному газопроводу (МГП) Сила Сибири-1.
Об этом Газпром сообщил 31 октября 2025 г. в своем Telegram-канале.
Цифра, к сожалению, не указана.
Напомним, что 1 декабря 2024 г. по запросу CNPC Газпром на месяц ранее назначенного срока вывел суточные поставки по МГП Сила Сибири-1 на максимальный контрактный уровень – 38 млрд м3/год.
Уже сразу же МГП Сила Сибири-1 показала, что может работать на сверхпроектном уровне загрузки.
.....в сентябре 2025 г. компании согласовали увеличение поставок с 38 млрд м3/год до 44 млрд м3/год.
https://nangs.org/news/midstream/pipelines/pyatyj-vosmoj-rekord-gazprom-eshche-raz-obnovil-istoricheskij-maksimum-sutochnykh-postavok-gaza-v-kitaj-po-sile-sibiri-1

а що мені до торгівлі Раші та Казахстану - хоч бартер. зменшення долі долару почалося не вчора, але поки це тільки невеликі кроки.

о, цифра є 38 ярдів м3 на рік. а скільки продавали в Європу? 190 ярдів м3? дуже ефективно замістив. про ціну я вже мовчу. а зараз руським треба за свій кошт ще й Силу Сибіру-2 збудувати - щоб потім теж в збиток продавати... Газпром - це дуже яскравий приклад, як диктатура знищує економіку...
Shaman
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Батуринська різанина або Знищення Батурина московськими військами або геноцид у Батурині — каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана Мазепи Батурина і його мешканців, що були проведені 2 листопада (13 листопада) 1708[6]. Під час цих дій, московські війська вирізали та випалили всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі.[7] За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців. В історію України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині».[8][9] Саме місто пограбували, в тому числі і православні храми, а потім, за наказом Меншикова, спалили, а церкви знищили.[10]


Пройшли століття, але методи московитів не змінюються ... вирізати населення, спалити все, навіть православні храми ...

Зараз - теж саме
pesikot
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 15:34

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:ИМХО тому давно пора давати 100 тис. відносно тиловим воїнам і хоча б 200 піхоті в окопи.

Через пару месяцев, когда цены естественным образом увеличатся кратно такому повышению, купившиеся на такую оплату хором запоют, что их обманули и начнут искать способы свалить.
Нет тут простых решений.

дивлячись за рахунок чого. якщо заберемо нацкешбек, оці 1000, уріжемо різні бруківки, перестанемо дотувати нафтогаз, бо газ продаємо в збиток - то резерви є. вдвічі не подимемо, але на якийсь відсоток так. а в нас навпаки - військові витрати на наступний рік не збільшуємо, а різну соціалку, та витрати на чиновників - так...
Shaman
Powered by phpBB.