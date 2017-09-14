Додано: Нед 02 лис, 2025 16:10

TUR написав: budivelnik написав: Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн.... Забезпечення військових зарплатами - 1 300 млрд грн....

Кстати - У проєкті бюджету на 2026 рік заплановано на зарплати та грошове забезпечення військових – 1,27 трильйона гривень; грн

Я, насчитал 500 млрд грн ориентировочно.

Давайте дальше посчитаем.

Что есть сейчас 100 тыс на нуле, 200 тыс на 1-й линии, 700 тыс в тылу. Цифры, как и у вас, с потолка..

Итак 100 тыс х 120 тыс + 200 тыс х 50 тыс + 700 тыс х 20 тыс = 36 млрд. Округлим до 1 млрд долл т.к. 120,50,20 - голые зарплаты рядового а еще есть доплаты за звание и т.д.

Может кто-то объяснить разницу в 2,5 раза. Понятно что есть подоходный, который военные не платят сами. Но это перекладывание из одного кармана в другой.

Украина за последние три с половиной года получила более $145 млрд международной финансовой помощи, в 2025 году надо еще $8,7 млрд.

Вижу 2 варианта - в эту сумму включены все силовики (полиция, СБУ, кто там ещё) + мы берём сильно заниженную численность армии.Учитывая, заявления Зеленского, что под Покровском сосредоточено 170 тыс росс. войск, это вполне вероятно.И да, найти "лишних" 30 млрд долл/год это не совсем тривиальная задача. Тем более при прекращении финансирования от США. Сколько нам там дают партнеры ежегодно?Т.е. в среднем за год мы получали около $45 млрд. Где-то взять ещё 30...