Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:55
Shaman написав: pesikot написав: Shaman написав:
---=== ЛАД ===---
Сегодняшняя история ещё больше мифологизирована и служит пропаганде, чем в советское время.
О какой-то объективности и речи нет.
---===
пусті слова й показують, що ЛАДу сучасне трактування історії не подобається, йому ближче радянська лампова історія...
об'єктивний ви наш
ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але зрозуміло
Мене дивує Banderlog, який в совку пожив дитинкою, але топить за совок не гірше ЛАДа.
При чому за той, сталінській совок.
Ось тут і не прийнятно, і не зрозуміло )
який там совок - Бандерлог - махровий чорносотинець. з абсолютною зневагою до інших, чистий соціопат... хоча ні - з радянського в нього ще "сдохни ты сегодня, а я завтра"
Так чорносотинці від сталінськіх НКВДістів нічим не відризняються )
Ні, він повністю совковий і тут виникає інше питання
Хоч він з буковини ... то це бабка чи дідусь з московії по партійній лінії чи військовій лінії у нього ? )
Чи обидва ?
pesikot
Повідомлень: 12510
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:56
pesikot написав:
Не нужно фантазировать, "грошове забезпечення" - это оно и есть, что я написал
Или ты думал, что топливо из воздуха появляется ?
Не заметил ранее что мы перешли на "ты".
Но с твоей профгодностью в бухгалтерии мне все понятно.
fler написав:
Гроші сім'ям загиблих врахували?
Об этом и другим моментам я написал -
могу допустить что в эти выплаты входят выплаты погибшим/раненым/в плену и выплаты по инвалидности/списанным
TUR
Повідомлень: 237
З нами з: 05.04.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 51 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:57
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
И желаю вам не дожить до необходимости нанимать людей для помощи по хозяйству не благодаря избытку денег, а именно по необходимости.
И я вам предлагал сравнить с сегодняшними пенсиями даже обычных судей.
Знав одну бабусю, 93 роки, вона сама в селі жила, син допомогав дровами на зиму. Все інше повністю сама. В хаті не було електрики, казала вона їй не потрібна. Яка пенсія- хйз, мабуть невелика. Шо зараз с тим селом і бабусею- не знаю, воно окуповане.І з якого переляку пенсія судді вища ща звичайну соціальну? Чи в них особливо важки умови праці?
Это вы мне вопросы задаёте?
Я принимаю законы?
И не понял, вы за Советы? Предлагаете, чтобы глава государства жил как "бабуся в селі"?
Надо установить "партмаксимум"?
Не понимаю, тут все за капитализм, в "совковости" обвиняют меня, а аргументы очень часто приводят чисто коммунистические.
А чим бувший президент відрізняється від бабусі в селі? Це звичайна людина, не більше. Ангела Меркель хто зараз така, є якісь у неї преференції? В Данії є король, але державою керує прем`єр-міністр. Якщо він йде з посади, він стає звичайною людиною. Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Швейцарія бувші президенти- звичайні люди, користуються громадським транспортом. Ми крутіші та багатші за ці всі країни? Мені шкода таку країну, яку ви назвали совковістю з комуністичними аргументами.
чомусь у Відні у метро особисто я зустрічав депутатів Австрійського парламенту, в нас нардепуки їздять у метро?
Ось і задайте собі питання: Чому?
Water
Повідомлень: 3515
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 238 раз.
Додано: Нед 02 лис, 2025 16:59
pesikot написав:
ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти.
і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.
Banderlog
Повідомлень: 3825
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
1
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:01
TUR написав: pesikot написав:
Не нужно фантазировать, "грошове забезпечення" - это оно и есть, что я написал
Или ты думал, что топливо из воздуха появляется ?
Не заметил ранее что мы перешли на "ты".
Что-то слишком много стало форумчан в третьей позиции ...
pesikot
Повідомлень: 12510
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:10
Banderlog написав: pesikot написав:
ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти.
і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
Брехати - це твое кредо ? )
Я казав, що війна йде така сама
Якщо ти цього не бачишь, то ти або дурень, або блазень ?
Блазнів наче майорами не тримають )
Дурнів - так )
Banderlog написав:
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.
Де докази ? Де посилання ? )
Ти про неіснуючі факти участі еліти, а я тобі про фактичні бойові дії
Бо руйнюють міста, як у тій війні.
Знищують населення, як у тій війні.
Якщо ти настільки сцикливе, що навіть в СЗЧ не можешь, бо жінка не відпускає
То не рефлексуй тут своїми сумнівними розумовими здібностями )
pesikot
Повідомлень: 12510
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:14
Banderlog написав: pesikot написав:
ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти.
і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.
сталінські часи не треба порівнювати напевне ні з чим. нагадати, що там з тодішньою елітою в 37-38 рр зробили? тому так, воювали всі, хто не встиг в таборах загинути. й з втратами ніхто не рахувався - ну це ми й зараз бачимо. але до речі, хто як харчувався в блокадному Ленінграді - теж є різні спогади... тому не треба ідеалізувати той час - він коштував країні десятки мільйонів життів
так, те що хтось по блату косить від мобілізації - це велика проблема, яку влада МАЄ вирішувати, а не кришувати друзів. але враховуючи твої таланти, гадаю якби свого часу ти не пішов в ЗСУ, зараз теж був би заброньований
Shaman
Повідомлень: 10312
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1673 раз.
1
4
5
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:21
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти.
і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
Брехати - це твое кредо ? )
Я казав, що війна йде така сама
Якщо ти цього не бачишь, то ти або дурень, або блазень ?
Блазнів наче майорами не тримають )
Дурнів - так )
Banderlog написав:
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.
Де докази ? Де посилання ? )
Ти про неіснуючі факти участі еліти, а я тобі про фактичні бойові дії
Бо руйнюють міста, як у тій війні.
Знищують населення, як у тій війні.
Якщо ти настільки сцикливе, що навіть в СЗЧ не можешь, бо жінка не відпускає
То не рефлексуй тут своїми сумнівними розумовими здібностями )
Сам шукай ссилки) може трохи порозумнішаєш поки знайдеш)
Побачим які методи буде приміняти держава в подальшому до ухилянтів, якщо війна продовжиться я прогнозую що бусифікація посилиться і таки будуть прострелювати коліна. А ти які там методи пропонував?
не говорити що є бусифікація? Бо її нема? То все знято москалями на студії мосфільм? ну зніміть відео на студії 95 квартал як тцк красіво запрошує на чай з печеньками ...і черги з охочих захищати революцію конституцію і презедента. Хто мішає
Banderlog
Повідомлень: 3825
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
1
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:25
Shaman написав: Banderlog написав: pesikot написав:
ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ...
Не прийнятно, але
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти.
і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.
сталінські часи не треба порівнювати напевне ні з чим. нагадати, що там з тодішньою елітою в 37-38 рр зробили? тому так, воювали всі, хто не встиг в таборах загинути. й з втратами ніхто не рахувався - ну це ми й зараз бачимо. але до речі, хто як харчувався в блокадному Ленінграді - теж є різні спогади... тому не треба ідеалізувати той час - він коштував країні десятки мільйонів життів
так, те що хтось по блату косить від мобілізації - це велика проблема, яку влада МАЄ вирішувати, а не кришувати друзів. але враховуючи твої таланти, гадаю якби свого часу ти не пішов в ЗСУ, зараз теж був би заброньований
це ти песікоту скажи, про не треба порівнювати. Блокадний ленінград іще одна причина... все таки такого в цій війні поки нема. І концлагерів теж.
Banderlog
Повідомлень: 3825
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 100 раз.
1
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 17:30
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти.
і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.
сталінські часи не треба порівнювати напевне ні з чим. нагадати, що там з тодішньою елітою в 37-38 рр зробили? тому так, воювали всі, хто не встиг в таборах загинути. й з втратами ніхто не рахувався - ну це ми й зараз бачимо. але до речі, хто як харчувався в блокадному Ленінграді - теж є різні спогади... тому не треба ідеалізувати той час - він коштував країні десятки мільйонів життів
так, те що хтось по блату косить від мобілізації - це велика проблема, яку влада МАЄ вирішувати, а не кришувати друзів. але враховуючи твої таланти, гадаю якби свого часу ти не пішов в ЗСУ, зараз теж був би заброньований
це ти песікоту скажи, про не треба порівнювати. Блокадний ленінград іще одна причина... все таки такого в цій війні поки нема. І концлагерів теж
.
поспілкуйся з тими, хто повернувся з полону - вони тобі розкажуть, як концтаборів немає. тортури є всюди, де утримують українців...
й м'ясні штурми теж є - на Раші ніхто людей не рахує... навіть мети такої немає...
й якщо Раша почне нову явну чи приховану мобілізацію - то у нас теж будуть змушувати посилювати...
Shaman
Повідомлень: 10312
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1673 раз.
1
4
5
