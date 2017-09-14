ЛАД мене не дивує, коли розповідає, як було гарно в совку ... Не прийнятно, але ---=== але паралелі з 2ю світовою постійно тичиш ти. і чомусь хочеш щоб для військових були якісь закони військового часу. Но щоб ти жив по законах мирного часу.
Брехати - це твое кредо ? )
Я казав, що війна йде така сама
Якщо ти цього не бачишь, то ти або дурень, або блазень ? Блазнів наче майорами не тримають ) Дурнів - так )
Banderlog написав:І коли тобі кажуть, що в тій державі еліта теж брала участь в війні ти починаєш крутити хвостом.
Де докази ? Де посилання ? )
Ти про неіснуючі факти участі еліти, а я тобі про фактичні бойові дії
Бо руйнюють міста, як у тій війні. Знищують населення, як у тій війні.
Якщо ти настільки сцикливе, що навіть в СЗЧ не можешь, бо жінка не відпускає То не рефлексуй тут своїми сумнівними розумовими здібностями )
Сам шукай ссилки) може трохи порозумнішаєш поки знайдеш)
Ти знову злився )
Бо таких фактів не існує
Ти ляпнув трусами об асфальт про "всї", потім надав щось таке без доказів ... )
Water написав:----------------------------- ЛАД И желаю вам не дожить до необходимости нанимать людей для помощи по хозяйству не благодаря избытку денег, а именно по необходимости. И я вам предлагал сравнить с сегодняшними пенсиями даже обычных судей. ----------------------------- Знав одну бабусю, 93 роки, вона сама в селі жила, син допомогав дровами на зиму. Все інше повністю сама. В хаті не було електрики, казала вона їй не потрібна. Яка пенсія- хйз, мабуть невелика. Шо зараз с тим селом і бабусею- не знаю, воно окуповане. І з якого переляку пенсія судді вища ща звичайну соціальну? Чи в них особливо важки умови праці?
Это вы мне вопросы задаёте? Я принимаю законы? И не понял, вы за Советы? Предлагаете, чтобы глава государства жил как "бабуся в селі"? Надо установить "партмаксимум"? Не понимаю, тут все за капитализм, в "совковости" обвиняют меня, а аргументы очень часто приводят чисто коммунистические.
А чим бувший президент відрізняється від бабусі в селі? Це звичайна людина, не більше. Ангела Меркель хто зараз така, є якісь у неї преференції? В Данії є король, але державою керує прем`єр-міністр. Якщо він йде з посади, він стає звичайною людиною. Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Швейцарія бувші президенти- звичайні люди, користуються громадським транспортом. Ми крутіші та багатші за ці всі країни? Мені шкода таку країну, яку ви назвали совковістю з комуністичними аргументами. чомусь у Відні у метро особисто я зустрічав депутатів Австрійського парламенту, в нас нардепуки їздять у метро? Ось і задайте собі питання: Чому?
Звичайні люди. І отримують таку ж зарплатню, як продавець магазину? И причём тут датский или британский король или князь Монако? "совковість з комуністичними аргументами" я написал вам, а не країні. И я вам задал вопрос о судьях. Вы не заметили? Это я устанавливал им пенсию? До 2017 спецпенсии были у депутатов. Отменили. Но и сегодня их ср. пенсия 21 тыс.- вчетверо выше средней по стране. Это "наследие совка" или уже "надбання незалежної України"?
Banderlog написав:Блокадний ленінград іще одна причина
реально блокади Ленінграду не було-тобто якщо з 360град кругу заблоковані 150, а решта вільна, то це не блокада-лютваффе не мало там пікіровщиків Ju-87 і бомбити не було кому. у фільмі Блокада показана лідова дорога скрізь Ладозьське озеро, тільки не ясно, навіщо було чекати зими, якщо судно може перевезти у 1000 раз більше ніж полуторкою (вночі взагалі без проблем за 3 години подолати переход) мільйони померли від голоду у Ленінграді, це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії
Концтаборів (в класичному вигляді на вулиці просто неба ) нема лише тому, що з кацапських тюрем на фронт вигребли зеків, і місць для полонених і захоплених цивільних вистачає. Але обходяться з ними як з худобою, це факт
ЛАД написав: Это вы мне вопросы задаёте? Я принимаю законы? И не понял, вы за Советы? Предлагаете, чтобы глава государства жил как "бабуся в селі"? Надо установить "партмаксимум"? Не понимаю, тут все за капитализм, в "совковости" обвиняют меня, а аргументы очень часто приводят чисто коммунистические.
А чим бувший президент відрізняється від бабусі в селі? Це звичайна людина, не більше. Ангела Меркель хто зараз така, є якісь у неї преференції? В Данії є король, але державою керує прем`єр-міністр. Якщо він йде з посади, він стає звичайною людиною. Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Швейцарія бувші президенти- звичайні люди, користуються громадським транспортом. Ми крутіші та багатші за ці всі країни? Мені шкода таку країну, яку ви назвали совковістю з комуністичними аргументами. чомусь у Відні у метро особисто я зустрічав депутатів Австрійського парламенту, в нас нардепуки їздять у метро? Ось і задайте собі питання: Чому?
Звичайні люди. І отримують таку ж зарплатню, як продавець магазину?
И причём тут датский или британский король или князь Монако?
Я не знаю за всіх, знаю тільки за Данію.
"совковість з комуністичними аргументами" я написал вам, а не країні. И я вам задал вопрос о судьях. Вы не заметили? Это я устанавливал им пенсию? До 2017 спецпенсии были у депутатов. Отменили. Но и сегодня их ср. пенсия 21 тыс.- вчетверо выше средней по стране. Это "наследие совка" или уже "надбання незалежної України"?
Гарне питання, тому вже давно потрібно було шось робить з пенсіями. Шо саме- дивитись на приклади інших країн. Скільки вніс за час роботи- стільки і отримав.