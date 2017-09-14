RSS
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:24

Останніми днями у нас значно побільшало тривог через розвіддрони. Літають здебільшого на околицях міста.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:59

  fler написав:Останніми днями у нас значно побільшало тривог через розвіддрони. Літають здебільшого на околицях міста.

а що з парасолькою?
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а де наша форумчани, які постійно кажуть про свавілля влади. ось вам реальний випадок ;)
«Криво виконана політична розправа». Кудрицький зробив заяву щодо своєї справи після виходу з СІЗО
«Весь цей фарс з підозрою ДБР, утриманням в ізоляторі та судилищем у Печерському суді я вважаю дуже погано спланованою та криво виконаною політичною розправою. Оскільки фактично мене судять за те, що менеджмент Укренерго захистив інтереси державної компанії і повернув їй аванси і штрафні санкції через невиконання підрядником своїх зобов’язань у 2018 році», — написав він.

Кудрицький зазначив, що за останні три дні мав змогу пересвідчитися, що в України «величезні проблеми не тільки в енергетиці, а також і у сфері юстиції».

Ексочільник Укренерго каже, що основна ціль його справи — показати, що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу та думати, що державні компанії в енергетиці можуть бути не під впливом «Іванів Івановичей», а працювати за європейськими стандартами.

щось ДБР йому вже якусь реальну маячню шиє...
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 21:53

  flyman написав:а що з парасолькою?

Наче ок, працює. Щурів багато, травити тре ефективніше.
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 22:16

flyman

а що з парасолькою?


А що з бойовим роботом?
