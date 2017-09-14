«Весь цей фарс з підозрою ДБР, утриманням в ізоляторі та судилищем у Печерському суді я вважаю дуже погано спланованою та криво виконаною політичною розправою. Оскільки фактично мене судять за те, що менеджмент Укренерго захистив інтереси державної компанії і повернув їй аванси і штрафні санкції через невиконання підрядником своїх зобов’язань у 2018 році», — написав він.
Кудрицький зазначив, що за останні три дні мав змогу пересвідчитися, що в України «величезні проблеми не тільки в енергетиці, а також і у сфері юстиції».
Ексочільник Укренерго каже, що основна ціль його справи — показати, що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу та думати, що державні компанії в енергетиці можуть бути не під впливом «Іванів Івановичей», а працювати за європейськими стандартами.