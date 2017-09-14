«Весь цей фарс з підозрою ДБР, утриманням в ізоляторі та судилищем у Печерському суді я вважаю дуже погано спланованою та криво виконаною політичною розправою. Оскільки фактично мене судять за те, що менеджмент Укренерго захистив інтереси державної компанії і повернув їй аванси і штрафні санкції через невиконання підрядником своїх зобов’язань у 2018 році», — написав він.
Кудрицький зазначив, що за останні три дні мав змогу пересвідчитися, що в України «величезні проблеми не тільки в енергетиці, а також і у сфері юстиції».
Ексочільник Укренерго каже, що основна ціль його справи — показати, що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу та думати, що державні компанії в енергетиці можуть бути не під впливом «Іванів Івановичей», а працювати за європейськими стандартами.
Banderlog написав:Блокадний ленінград іще одна причина
реально блокади Ленінграду не було-тобто якщо з 360град кругу заблоковані 150, а решта вільна, то це не блокада-лютваффе не мало там пікіровщиків Ju-87 і бомбити не було кому. у фільмі Блокада показана лідова дорога скрізь Ладозьське озеро, тільки не ясно, навіщо було чекати зими, якщо судно може перевезти у 1000 раз більше ніж полуторкою (вночі взагалі без проблем за 3 години подолати переход) мільйони померли від голоду у Ленінграді, це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії
Прочитал пост давно. Хотел ответить сразу, но кроме многоэтажных высказываний других слов не было. Поэтому закрыл комп и занялся другими делами. Вы знаете, можно быть антисоветчиком, как многие здесь. Можно быть даже тупым антисоветчиком, как некоторые. Но стоит оставаться человеком, а не мразью и не устраивать танцы на трупах. Вы когда-нибудь были в Ленинграде? На Пискарёвку не ходили? Если было из "360град кругу заблоковані 150", то, как вы думаете, почему тогда умиравшие от голода ленинградцы не ушли из Ленинграда? Как угодно, пешком, ползком? Им хотелось умирать от голода и от обстрелов? И спокойно смотрели, как умирают их дети, родные, соседи? Если вам что-то не ясно, почитайте литературу, документы, директивы Гитлера, а не видики Солонина, на которого вы молитесь. Сейчас вы ещё расскажите, что ленинградцы не оставили город, потому что стояли кордоны НКВД и отгоняли назад всех, пытавшихся уйти из города. 3 млн. голодных людей не удержали бы никакие кордоны.
лютваффе не мало там пікіровщиків Ju-87 і бомбити не було кому
это ваши слова. А вот что говорят другие:
Воздушная атака в пятницу, 19 сентября (1941), была особенно жестокой. Это был самый мощный налёт, которому Ленинград подвергся за всю войну: на город обрушились 276 немецких бомбардировщиков, убив 1000 мирных жителей. Многие из погибших лечились от боевых ранений в госпиталях, пострадавших от немецких бомб. В тот день произошло шесть авианалётов. В результате бомбардировок пострадали пять госпиталей и крупнейший торговый базар города. Сотни людей бежали с улицы в магазин, чтобы укрыться от бомбёжки.
судно може перевезти у 1000 раз більше ніж полуторкою
- вы думаете, что на Ладоге были круизные лайнеры?
Переправа через Ладожское озеро осуществлялась водным транспортом в тёплые месяцы и наземным транспортом по толстому льду зимой (отсюда и название «Ледяная дорога»). Безопасность маршрута снабжения обеспечивали Ладожская военная флотилия, Ленинградский корпус ПВО и войска охраны маршрута. Таким образом, жизненно важные запасы продовольствия доставлялись в посёлок Осиновец, откуда они переправлялись и перевозились более чем на 45 км (28 миль) по небольшой пригородной железной дороге в Ленинград. [ 65 ] Этот маршрут также использовался для эвакуации гражданского населения, поскольку в хаосе первой военной зимы планы эвакуации не были реализованы, и город был полностью изолирован до 20 ноября, когда была введена в эксплуатацию ледовая дорога через Ладожское озеро. Транспортные средства рисковали застрять в снегу или провалиться в разломанный лёд из-за постоянных немецких бомбардировок, но дорога доставляла необходимые военные и продовольственные грузы, а также вывозила мирных жителей и раненых солдат, позволяя городу продолжать сопротивление врагу
В приказе группе армий «Север» от 28 августа говорилось: На основании указаний высшего руководства приказываю: Окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требование о капитуляции не выдвигать. Для того чтобы избежать больших потерь в живой силе при решении задачи по максимально быстрому уничтожению города запрещается наступать на город силами пехоты… Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться, при необходимости — с применением оружия…[37]
Согласно показаниям Йодля во время Нюрнбергского процесса,
Во время осады Ленинграда фельдмаршал фон Лееб, командующий группой армий «Север», сообщил ОКВ, что потоки гражданских беженцев из Ленинграда ищут убежища в германских окопах и что у него нет возможности их кормить и заботиться о них. Фюрер тотчас отдал приказ (от 7 октября 1941 года № S.123) не принимать беженцев и выталкивать их обратно на неприятельскую территорию[67][68]
В том же приказе № S.123 было следующее уточнение:
... ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города [Москву и Ленинград]. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан назад огнём.
Небольшие неохраняемые проходы, делающие возможным выход населения поодиночке для эвакуации во внутренние районы России, следует только приветствовать. Население нужно принудить к бегству из города при помощи артиллерийского обстрела и воздушной бомбардировки.
Чем многочисленнее будет население городов, бегущее вглубь России, тем больше будет хаос у неприятеля и тем легче будет для нас задача управления и использования оккупированных областей. Все высшие офицеры должны быть осведомлены об этом желании фюрера.
Ну и раз пошёл разговор о "той" войне, почему не стоит сравнивать. В сетябре 1941
Пытаясь прекратить самовольное отступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу[61].
Не знаю, был ли исполнен приказ на практике, но допускаю, что могло и быть.
Но вас поздравляю. Это уже не пробитое дно, а не знаю, как назвать приличными словами. Мерзость.
А шаман рассказывает "про сучасне трактування історії".
Это вы мне вопросы задаёте? Я принимаю законы? И не понял, вы за Советы? Предлагаете, чтобы глава государства жил как "бабуся в селі"? Надо установить "партмаксимум"? Не понимаю, тут все за капитализм, в "совковости" обвиняют меня, а аргументы очень часто приводят чисто коммунистические. ----------------------------- А чим бувший президент відрізняється від бабусі в селі? Це звичайна людина, не більше. Ангела Меркель хто зараз така, є якісь у неї преференції? В Данії є король, але державою керує прем`єр-міністр. Якщо він йде з посади, він стає звичайною людиною. Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Швейцарія бувші президенти- звичайні люди, користуються громадським транспортом. Ми крутіші та багатші за ці всі країни? Мені шкода таку країну, яку ви назвали совковістю з комуністичними аргументами. чомусь у Відні у метро особисто я зустрічав депутатів Австрійського парламенту, в нас нардепуки їздять у метро? Ось і задайте собі питання: Чому?
Звичайні люди. І отримують таку ж зарплатню, як продавець магазину?
Я рад за вас и вашу зарплату. Но пенсия, если не отменят ограничения (вряд ли), наверное будет ниже. Хотя точно не знаю, не интересовался пенсиями Президентов и порядком их назначения. А насчёт персональной охраны... Вряд ли у вас столько врагов, сколько у Президента, независимо от его фамилии.
И причём тут датский или британский король или князь Монако?
Я не знаю за всіх, знаю тільки за Данію.
А чем британский король отличается от датского? Управляет страной тоже премьер-министр.
"совковість з комуністичними аргументами" я написал вам, а не країні. И я вам задал вопрос о судьях. Вы не заметили? Это я устанавливал им пенсию? До 2017 спецпенсии были у депутатов. Отменили. Но и сегодня их ср. пенсия 21 тыс.- вчетверо выше средней по стране. Это "наследие совка" или уже "надбання незалежної України"?
Гарне питання, тому вже давно потрібно було шось робить з пенсіями. Шо саме- дивитись на приклади інших країн. Скільки вніс за час роботи- стільки і отримав.
Ну, фактически у нас тоже так. Чем больше зарплата, тем больше отчисления в ПФУ и пропорционально выше пенсия. Другой вопрос, что у нас нет накопительной системы, которая лично вам (конечно, не только вам) позволила бы получать бОльшую пенсию за счёт бОльших сегодняшних отчислений. Тут проблема в том, что далеко не у всех есть возможность и желание отдавать часть сегодняшней, часто небольшой зарплаты ради туманного будущего. + есть большие сомнения в возможности наших фондов обеспечить хотя бы сохранение, не говоря уже о приросте этих средств.
Тут треба відрізняти пропаганду від науки. І зараз псевдоісторичної пропаганди стало більше. Но почали брехати ще комуністи, не тільки щоб приховати свої злочини і промахи , але і для замирення і монолітності варшавського договору і недопущення нової світової війни. Післявоєнна еліта "брєжнєвська" наїлась війни по саме горло. Для них було гаслом не можєм повторіть а ліш би нєбило войни. Воно б можно було плюнути і розтерти якби окремі моменти не витягувались на світло і не перекручувались. Допустим моменти з голодомором, за сучасною трактовкою голодомор зробили комуняки, просто тому що були упирями. Но в упирів була раціональна логіка. тоді зерно відбирали щоб продати в сша а з америки привозили обладнання та специ, які проводили індустріалізацію. Ціна індустріалізації страшна і її потрібно було цінити. Кожен мав знати для чого вона і чим за неї заплачено. Індустріалізація була потрібна для війни, війни з європою. Можно канєшно брехати що вони готувались до війни з фашистами, но це не так. На певному етапі фашисти і нацисти розглядались як ситуаційні союзники.
ЛАД написав:Если было из "360град кругу заблоковані 150", то, как вы думаете, почему тогда умиравшие от голода ленинградцы не ушли из Ленинграда? Как угодно, пешком, ползком? Им хотелось умирать от голода и от обстрелов?
люди виходили на північ (там де були окопи фінів), а вертухаї з НКВД стріляли, і більшість таки вбили, на піскаревському кладовищі я був у 1978р-це показний меморіал,(немає там захоронений більше як декілька тисяч, бо 150тисяч це цифра "партійна", реально від голоду загинуло
632 253 погибли от голода (по альтернативному мнению, 715 ~ 750 тыс.)
из векіпедії
Меморіал відкритий до дня перемоги 9 травня 1960р , проект Нікіти Хрущева, деякі меморіали (як у Волгограді-Сталінграді) почали будівництво у 1959р закінчили у 1968р, у Волгограді все бульдозерами перемісили за 8 років, їздили роками по кісткам (на відкриття зібрали щось незначне) і зробили перелік захисників, це пропаганда, ніякої пошани ветеранам за роки совка не було (в рф і Україні так само) (раз на рік про них згадували і тягли до школи), ніколи не забуду як зустрів сліпого діда в орденах-медалях (років за 85) у 2009р , який шкандибав до моєї школи (бо там йому обіцяли безкоштовний обід), що не можна було оплатити таксі по місту (на той час десь 10грн), щоб того діда привезти і відвезти назад
таких домів інвалідів були сотні по союзу, а ви тут театрально руки заламуєте, після 2014 моя родина і більшість громадян міста припинили ходити до радянських меморіалів на 8-9травня, по одному хтось приходить з квітами, але це такі самі як ви (комуністи), яким вдовбували в голови 70 років. до 2014р у такі "свята" були в парку, куди 99% населення приходило(окрім лежачих важкохворих), якась частина цих довбанутих досі працює на фсб (передає секретну інформацію про ЗСУ, ППО)