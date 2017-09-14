Додано: Пон 03 лис, 2025 00:54

prodigy написав: Banderlog написав: Блокадний ленінград іще одна причина Блокадний ленінград іще одна причина



реально блокади Ленінграду не було-тобто якщо з 360град кругу заблоковані 150, а решта вільна, то це не блокада-лютваффе не мало там пікіровщиків Ju-87 і бомбити не було кому. у фільмі Блокада показана лідова дорога скрізь Ладозьське озеро, тільки не ясно, навіщо було чекати зими, якщо судно може перевезти у 1000 раз більше ніж полуторкою (вночі взагалі без проблем за 3 години подолати переход)

мільйони померли від голоду у Ленінграді, це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії

Воздушная атака в пятницу, 19 сентября (1941), была особенно жестокой. Это был самый мощный налёт, которому Ленинград подвергся за всю войну: на город обрушились 276 немецких бомбардировщиков, убив 1000 мирных жителей. Многие из погибших лечились от боевых ранений в госпиталях, пострадавших от немецких бомб. В тот день произошло шесть авианалётов. В результате бомбардировок пострадали пять госпиталей и крупнейший торговый базар города. Сотни людей бежали с улицы в магазин, чтобы укрыться от бомбёжки.

Переправа через Ладожское озеро осуществлялась водным транспортом в тёплые месяцы и наземным транспортом по толстому льду зимой (отсюда и название «Ледяная дорога»). Безопасность маршрута снабжения обеспечивали Ладожская военная флотилия, Ленинградский корпус ПВО и войска охраны маршрута. Таким образом, жизненно важные запасы продовольствия доставлялись в посёлок Осиновец, откуда они переправлялись и перевозились более чем на 45 км (28 миль) по небольшой пригородной железной дороге в Ленинград. [ 65 ] Этот маршрут также использовался для эвакуации гражданского населения, поскольку в хаосе первой военной зимы планы эвакуации не были реализованы, и город был полностью изолирован до 20 ноября, когда была введена в эксплуатацию ледовая дорога через Ладожское озеро. Транспортные средства рисковали застрять в снегу или провалиться в разломанный лёд из-за постоянных немецких бомбардировок, но дорога доставляла необходимые военные и продовольственные грузы, а также вывозила мирных жителей и раненых солдат, позволяя городу продолжать сопротивление врагу

В приказе группе армий «Север» от 28 августа говорилось:

На основании указаний высшего руководства приказываю: Окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требование о капитуляции не выдвигать. Для того чтобы избежать больших потерь в живой силе при решении задачи по максимально быстрому уничтожению города запрещается наступать на город силами пехоты… Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться, при необходимости — с применением оружия…[37]

Согласно показаниям Йодля во время Нюрнбергского процесса,



Во время осады Ленинграда фельдмаршал фон Лееб, командующий группой армий «Север», сообщил ОКВ, что потоки гражданских беженцев из Ленинграда ищут убежища в германских окопах и что у него нет возможности их кормить и заботиться о них. Фюрер тотчас отдал приказ (от 7 октября 1941 года № S.123) не принимать беженцев и выталкивать их обратно на неприятельскую территорию[67][68]



В том же приказе № S.123 было следующее уточнение:



... ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города [Москву и Ленинград]. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан назад огнём.



Небольшие неохраняемые проходы, делающие возможным выход населения поодиночке для эвакуации во внутренние районы России, следует только приветствовать. Население нужно принудить к бегству из города при помощи артиллерийского обстрела и воздушной бомбардировки.



Чем многочисленнее будет население городов, бегущее вглубь России, тем больше будет хаос у неприятеля и тем легче будет для нас задача управления и использования оккупированных областей. Все высшие офицеры должны быть осведомлены об этом желании фюрера.

Пытаясь прекратить самовольное отступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он, в частности, издал приказ о том, что за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу[61].

Прочитал пост давно.Хотел ответить сразу, но кроме многоэтажных высказываний других слов не было.Поэтому закрыл комп и занялся другими делами.Вы знаете, можно быть антисоветчиком, как многие здесь.Можно быть даже тупым антисоветчиком, как некоторые.Но стоит оставаться, а не мразью и не устраивать танцы на трупах.Вы когда-нибудь были в Ленинграде? На Пискарёвку не ходили?Если было из "360град кругу заблоковані 150", то, как вы думаете, почему тогда умиравшие от голода ленинградцы не ушли из Ленинграда? Как угодно, пешком, ползком? Им хотелось умирать от голода и от обстрелов? И спокойно смотрели, как умирают их дети, родные, соседи?Если вам что-то не ясно, почитайте литературу, документы, директивы Гитлера, а не видики Солонина, на которого вы молитесь.Сейчас вы ещё расскажите, что ленинградцы не оставили город, потому что стояли кордоны НКВД и отгоняли назад всех, пытавшихся уйти из города. 3 млн. голодных людей не удержали бы никакие кордоны.это ваши слова.А вот что говорят другие:Уж не буду писать об артобстрелах.- вы думаете, что на Ладоге были круизные лайнеры?Ну и для вашего образования пару цитат уже из росс. ВикиНу и раз пошёл разговор о "той" войне, почему не стоит сравнивать. В сетябре 1941Не знаю, был ли исполнен приказ на практике, но допускаю, что могло и быть.Но вас поздравляю. Это уже не пробитое дно, а не знаю, как назвать приличными словами.Мерзость.А шаман рассказывает "про сучасне трактування історії".