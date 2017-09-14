|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:56
andrijk777 написав: prodigy написав:
реально блокади Ленінграду не було-тобто якщо з 360град кругу заблоковані 150, а решта вільна, то це не блокада-лютваффе не мало там пікіровщиків Ju-87 і бомбити не було кому. у фільмі Блокада показана лідова дорога скрізь Ладозьське озеро, тільки не ясно, навіщо було чекати зими, якщо судно може перевезти у 1000 раз більше ніж полуторкою (вночі взагалі без проблем за 3 години подолати переход)
мільйони померли від голоду у Ленінграді, це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії
Але це ж Гітлер почав війну! Це ж Гітлер в усьому винен. До чого тут Сталін?
Дивно, у нашій війні в усьому винен путін, як агресор, а в смертях в блокадному Ленінграді ви про Гітлера не згадуєте ні словом.
Очевидно у вас подвійні стандарти оцінки ситуацій і відновідно сильна необ'єктивність в її оцінці.
цей коментар треба копіювати щоразу як дехто заведе улюблену шарманку "чому ти про путіна непишешЬ
"
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:15
ЛАД написав:
В итоге пошли на союз с Германией, прекрасно понимая, что это временно.
Всегда смешило єто лицемерие, состоявшийся, хоть и временно,союз советов с нацистами - вынужденная мера, а неудавшаяся попытка Бендеры посоюзничать с нацистами это от того что сами нацисты ... Л- логика.
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:25
alex_dvornichenko написав:
Всегда смешило єто лицемерие, состоявшийся, хоть и временно,союз советов с нацистами - вынужденная мера, а неудавшаяся попытка Бендеры посоюзничать с нацистами это от того что сами нацисты ... Л- логика.
а кто они были, социал-демократы ?
всегда смешили эти схиднячки, лезущие в западенско-польские разборки, где их и следа не было, тужащиеся поиграться в бандеровскую землянку, а потом бац, и у них приступ плоскостопия и надважливости в тылу
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 03 лис, 2025 13:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:27
sashaqbl написав: Shaman написав:
й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє,
ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:28
prodigy написав: ЛАД написав:
Если было из "360град кругу заблоковані 150", то, как вы думаете, почему тогда умиравшие от голода ленинградцы не ушли из Ленинграда? Как угодно, пешком, ползком? Им хотелось умирать от голода и от обстрелов?
люди виходили на північ (там де були окопи фінів), а вертухаї з НКВД стріляли, і більшість таки вбили,
на піскаревському кладовищі я був у 1978р-це показний меморіал,(немає там захоронений більше як декілька тисяч, бо 150тисяч це цифра "партійна", реально від голоду загинуло
632 253 погибли от голода (по альтернативному мнению, 715 ~ 750 тыс.)
из векіпедії
Я правильно написал, что вы расскажете о кордонах НКВД, которые не давали ленинградцам уйти из города. Вы тут же так и написали.
Вики вы даже не почитали, ограничились цифрой в основной информационной табличке. То, что дальше, вы уже не увидели.
За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек
Но пусть даже 632 253. Мало?
ніколи не забуду як зустрів сліпого діда в орденах-медалях (років за 85) у 2009р , який шкандибав до моєї школи (бо там йому обіцяли безкоштовний обід), що не можна було оплатити таксі по місту (на той час десь 10грн), щоб того діда привезти і відвезти назад
Что ж вы
не помогли тому деду?
Не нашлось мелких денег?
таких домів інвалідів були сотні по союзу, а ви тут театрально руки заламуєте
Не знаю, сколько их было.
Но что лично вы предлагаете - оставить их побираться на улицах и просить у вас милостыню?
після 2014 моя родина і більшість громадян міста припинили ходити до радянських меморіалів на 8-9травня, по одному хтось приходить з квітами, але це такі самі як ви (комуністи), яким вдовбували в голови 70 років. до 2014р у такі "свята" були в парку, куди 99% населення приходило(окрім лежачих важкохворих), якась частина цих довбанутих досі працює на фсб (передає секретну інформацію про ЗСУ, ППО)
Через 70 лет после нашей войны люди тоже перестанут ходить на могилы погибших. И дай бог, чтобы не нашлись ... (не подберу слова), которые назовут тех, кто продолжает ходить, "довбанутыми".
Эти люди, в честь которых воздвигнуты радянські меморіали, погибли за нашу свободу. Так же, как погибают сегодня бойцы ЗСУ.
Или вы жалеете, что в 45 победили не нацисты?
И я правильно написал, что единственный источник ваших знаний это видосики Солонина. Мои рекомендации почитать других историков и документы явно бесполезны.
А вы... "театрально руки заламуєте".
Всяко лучше, чем устраивать по вашему примеру пляски на костях погибших в борьбе с нацизмом
.
Я написал "мерзость" по поводу ваших взглядов, но вы, похоже, хотите доказать, что я не прав и надо писать уже не о взглядах.
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:39
prodigy написав: sashaqbl написав:
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє,
ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Любо!
Чому не в ЗСУ?
Чому в ЗСУ, але не на нулі?
Чому на нулі, але не скалічений і не вбитий?
Я вас туда нє посилал...
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:41
Shaman ви мене випередили , ЛАД чомусь ні льє крокодилячі сльози за 8млн померлих від голоду у 1932-32 і не за 0,5млн померлих знов таки в УССР у 1946-47.
Йому жалко померлих в Ленінграді, а товаришу Сталіну їх було зовсім не жалко, тому що взимку 1941-42 не вистачало їжі для фронту, а 600 тисяч дітей Ленінграда гвинтівку тримати були не в змозі , тому і почали евакуацію (переважно дітей, бо це майбутні воїни, а не стариків) взимку 1943го, коли США завалили союз яєчним порошком, сухим молоком, тушкованим м'ясом(другий фронт), так що вистачало навіть кладовщикам продавати крадене на ринках з-під поли.
Діти померли від голоду в окупованому фашистами Ленінграді, а якби їх вивезли у 1941м -вони померли би від голоду на неокупованій території ссср.
ЛАД зовсім не розуміє, що коли Чернігів був в облозі певний час, ніхто не побачив гуманітарних конвоїв з продуктами і медикаментами від АСВАБАДІТЕЛЕЙ, радійте що Харків мав сполучання з неокупованою Україною і хоч якісь продукти до вас потрапляли
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:42
fox767676 написав: alex_dvornichenko написав:
Всегда смешило єто лицемерие, состоявшийся, хоть и временно,союз советов с нацистами - вынужденная мера, а неудавшаяся попытка Бендеры посоюзничать с нацистами это от того что сами нацисты ... Л- логика.
а кто они были, социал-демократы ?
всегда смешили эти схиднячки, лезущие в западенско-польские разборки, где их и следа не было, тужащиеся поиграться в бандеровскую землянку, а потом бац, и у них приступ плоскостопия и надважливости в тылу
Розкол, що стався в ОУН у 1940 р., не був
наслідком ідеологічних розходжень, а стосувався лише тактики боротьби. Через це й новоутворені ОУН під проводом С. Бандери (далі -
ОУН (б)) і ОУН А. Мельника (далі - ОУН (м))
залишалися на довоєнних ідейних та програмних
позиціях українського націоналізму.
Замість установлення демократичного політичного режиму («суспільного ладу») в майбутньому обидві організації виступали за «націократичний» порядок, концепцію якого було викладено в роботах мельниківця М. Сціборського та
бандерівця Д. Мирона. Основними принципами
«націократії», взятими з різних оунівських джерел, можна вважати: національний солідаризм,
професійно-становий поділ суспільства та формування представницької влади на його основі,
однопартійність, безкласовість, авторитаризм
[21, 52]. Ці принципи тісно пов'язані між собою.
На різних етапах державного життя в організації
суспільства переважають ті чи інші з них.
Можна погодитися з твердженням В. Марку ся,
що «націократія» - це «колективістична теорія
суспільства, де людина мала другорядну вартість» [9, 54]. Загалом, політичний режим, який
називали «націократія», мав ознаки авторитарного і навіть тоталітарного режиму. Через те що
економічна сфера відповідно до принципів «націократії» має бути жорстко регламентована державою, її ідеологи проголошували виняткову
роль ОУН як єдино існуючої політичної сили та
панування принципів українського націоналізму
в усіх сферах життя громадян.
Додано: Пон 03 лис, 2025 13:44
whois2010 написав: prodigy написав: sashaqbl написав:
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви?
До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє,
ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Любо!
Чому не в ЗСУ?
Чому в ЗСУ, але не на нулі?
Чому на нулі, але не скалічений і не вбитий?
Я вас туда нє посилал...
чому ти 3,14*** мені не відомо
Додано: Пон 03 лис, 2025 14:02
whois2010
Любо!
Чому не в ЗСУ?
Чому в ЗСУ, але не на нулі?
Чому на нулі, але не скалічений і не вбитий?
Це ж риторика двох єпланів з бані: Долярека і Хунтера.
Один ніколи сам не був на передовій, але любить рулєтку розвернути щоб міряти відстань від вертольота до окопів
А другий взагалі «івакуіровався» і з Німеччини розказує про «есвео» і «обоз».
Не хочете поробити їм трохи зауваження?)
