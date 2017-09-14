Shaman написав:
............
оцей допис наочно показує.........
оцей допис наочно показує, что вы чистый пропагандист уровня инструктора райкома по идеологии.
"ув'язнені воїнв УПА сиділи на таких же підставах, як й червноармійці в німецьких концтаборах" - верно. И на тих же підставах, что и немецкие солдаты в советских лагерях.
И что из этого следует?
"про Голодомор" я здесь почти ничего не писал. Но могу подтвердить, что "держава" сама зерно не ест. То, что люди погибали от голода, это преступление. Но правильно написал Banderlog
за сучасною трактовкою голодомор зробили комуняки, просто тому що були упирями.
Но в упирів була раціональна логіка. тоді зерно відбирали щоб продати в сша а з америки привозили обладнання та специ, які проводили індустріалізацію. Ціна індустріалізації страшна і її потрібно було цінити. Кожен мав знати для чого вона і чим за неї заплачено.
жертви України не співставні з жертвами інших частин срср.
Насколько помню, в процентном отношении казахи пострадали больше. Поволжье трудно сравнивать.
И есть разница, удержать село, в котором 200-300, пусть даже 1000 человек, и даже много таких отдельных сёл, и 3-млн. город. Разница в сложности.
И при всех последующих многочисленных разоблачениях нет ни одного
воспоминания об "нквдистских заградотрядах", препятствовавших выходу ленинградцев из города.
А вот пример немецких приказов об этом я привёл.
Холод не голод. Тяжело, но пережить можно - теплее одеться, закутаться в одеяло, порубить на дрова деревья. От голода не спасёшься. И куда "держава буде евакуювати це населення"? В Польшу и Германию? И "це населення" это сколько миллионов? Или вы думаете, что проблемы могут быть только у Харькова и Запорожья?
"де ваше пафосне обвинувачення Раші?" Мне надо каждый пост начинать с "Смерть Путину! Смерть оккупантам!"? Если бы я считал, что это хоть на день приблизит победу, я бы так и делал. Но, к сожалению, это не так. И сомневаюсь, что сегодня на форуме есть кто-то, кто не хотел бы такого. Так зачем впустую сотрясать воздух?
И да, огромное спасибо, что вы кормите меня своими податками. Кормилец вы мой. Поклониться вам в ножки? Правда, мои дети и внуки точно так же будут позже кормить вас.
Такой крупный экономист мог бы знать, что солидарная пенсионная система не исключительное достояние Украины и даже не её изобретение. И используется во многих странах. И очень неплохо работала, пока население росло. И далеко не все ваши податки идут на моё кормление.
А об искажении вами истории уже писать надоело.