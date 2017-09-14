ЛАД написав: В итоге пошли на союз с Германией, прекрасно понимая, что это временно.
Всегда смешило єто лицемерие, состоявшийся, хоть и временно,союз советов с нацистами - вынужденная мера, а неудавшаяся попытка Бендеры посоюзничать с нацистами это от того что сами нацисты ... Л- логика.
Добре, давайте разом поміркуєм якої ідеології притримувалось оун (б)? Тільки не спішіть відповідати, ознайомтесь з текстами. Погугліть програмові засади української оун читати текст ви здивуєтесь, но знайти можно лиш пдф формат в гугла чомусь неоднозначне відношення
Всегда удивляло лицемерие - осуждение СССР как агрессора в 1939, захватившего часть Польши, и отсутствием даже мысли, что захваченные в результате агрессии земли надо бы отдать. И никогда не слышал о желании Молдавии посоюзничать с нацистами.
Shaman написав:й тут дуже вчасно з'явився ще духовний однодумець ЛАДа. не як духовний - ЛАД за радянський період російської імперії, а Бандерлог - ближче до царського періоду, точніше за РПЦ (до якої діди або не мали відношення, або приїхали на Буковину якраз після 45 року). поєднує їх одне - тяга до руського...
Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви? До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє, ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес. И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
Shaman написав:щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.
А ви це написали з окопа чі бліндажу чи з дивану глибокого тилу Закарпаття?
ЛАД написав:[ .... А об искажении вами истории уже писать надоело.
у вас якесь ексклюзивне право трактувати історію і є тільки два типи історій - ваша і невірна (альтернативна, спотворена хз яка ще там), так? тобто, все, що не вписується у ваш світогляд, все за визначенням спотворене і альтернативне? ви ніколи не допускали думки, що історія була "іскажена" совдепією на свою користь ще задовго до того, як її, за вашою думкою, намагаються "ісказіть" зараз? а може зараз якраз не спотворити, а знайти істину, чи хоча б трохи наблизитися до неї? але ж вам та істина, насправді, і не потрібна. бо тоді ваш улюблений совдеп постає в зовсім іншому ракурсі. ну не міг же "вєлікій саюз" бути таким....
Любо! Чому не в ЗСУ? Чому в ЗСУ, але не на нулі? Чому на нулі, але не скалічений і не вбитий?
Це ж риторика двох єпланів з бані: Долярека і Хунтера. Один ніколи сам не був на передовій, але любить рулєтку розвернути щоб міряти відстань від вертольота до окопів А другий взагалі «івакуіровався» і з Німеччини розказує про «есвео» і «обоз». Не хочете поробити їм трохи зауваження?)
ЛАД написав:И никогда не слышал о желании Молдавии посоюзничать с нацистами.
Бессарабия в годы войны Основная статья: Молдавия в Великой Отечественной войне Население Бессарабии в годы Второй мировой войны участвовало с обеих воюющих сторон. 10 тыс. бессарабцев были призваны в румынскую армию и воевали против СССР, из них 5 тыс. погибло. После занятия Молдавии советскими войсками в 1944 году на фронт ушли 256 800 жителей республики, из которых в 1944—1945 годах погибло 40 592 человека[
У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію. Так же, как и ни у кого здесь. Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь придерживаться объективности. То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?