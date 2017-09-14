Мені в ситуації з голодомором в принципі індустріалізація (як мета) трохи зрозуміла. Хоча я ніяк не можу це виправдовувати. Мені не зрозуміла заборона збирати по зібраному, отей закон про 3 колоски. Заборона залишити село в пошуках їжі . Забирання посівного матеріалу. Якось важко знайти логічне виправдання такому.
ЛАД написав:И никогда не слышал о желании Молдавии посоюзничать с нацистами.
Бессарабия в годы войны Основная статья: Молдавия в Великой Отечественной войне Население Бессарабии в годы Второй мировой войны участвовало с обеих воюющих сторон. 10 тыс. бессарабцев были призваны в румынскую армию и воевали против СССР, из них 5 тыс. погибло. После занятия Молдавии советскими войсками в 1944 году на фронт ушли 256 800 жителей республики, из которых в 1944—1945 годах погибло 40 592 человека[
ЛАД написав:[ .... А об искажении вами истории уже писать надоело.
у вас якесь ексклюзивне право трактувати історію і є тільки два типи історій - ваша і невірна (альтернативна, спотворена хз яка ще там), так? тобто, все, що не вписується у ваш світогляд, все за визначенням спотворене і альтернативне? ви ніколи не допускали думки, що історія була "іскажена" совдепією на свою користь ще задовго до того, як її, за вашою думкою, намагаються "ісказіть" зараз? а може зараз якраз не спотворити, а знайти істину, чи хоча б трохи наблизитися до неї? але ж вам та істина, насправді, і не потрібна. бо тоді ваш улюблений совдеп постає в зовсім іншому ракурсі. ну не міг же "вєлікій саюз" бути таким....
У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію. Так же, как и ни у кого здесь. Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь придерживаться объективности. То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?
цитати і цифри різні бувають, он різні "рашувтудей" і їм подібні он теж якісь цифри і цитати наводять, і що? і читати схоже, розучилися, ви. але не розучилися, на жаль, хамити. можете навести саме мої лозунги? якщо ви такого не наведете, значить лад рідкісний звіздобол і з нього вибачення.
Shaman написав:але насправді найбільша категорія - це таки ухилянти. які не мають підстав для бронювання або відстрочки, але дуже не хочуть потрапити в ВСУ. жарти про партію ухилянтів не зовсім жарти. але оце волає насправді відносно невеличка їх частина, яка розганяє будь-який випадок бусифікації чи насилля, так, наче це відбувається повсюди. хоча це лише якийсь відсоток від загальних випадків мобілізації. ті ІПСО, що за гроші, це зрозуміло. а от місцеві дурники - невже дійсно так лячно? що зі страху готові на будь-що?..
що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди?
В рабовласницькому устрої найбільша проблема - це таки раби. Відносно невелика(в Римі рабів було по-моєму менше 1/3) частина суспільства чомусь не хочуть жити по закону і підкорятись своїм господарям, хоча господарі дають їм їжу і кров. Пропоную ввести жорсткі міри проти рабів у разі їх непокори, хоча методи насилля "це лише якийсь відсоток від загальних випадків" рабоволодіння, а "от місцеві дурники" розганяють тему насилля над рабами надмірно.
та чого так як стєснітєльна дєвочка незайманка розмотувати соплі на барбершопну бороду: сюсі-пусі, ухилянтусі, а не по взорослому зі всією класовою неневистю: вороги народу, і приймати серйозні заходи: "ліс рубають - галузки летять"
В Спарті високосортний в так звану "комендатську годину" (тобто коли робочий день закінчився) без суда і слідства низькосорного елоя.
sashaqbl написав:Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви? До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє, ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес. И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
дякую, мені адвокатів не треба. Висохне саме отпаде набрехав він добряче, но в головному правий. Я добре влаштувався. Порівняно з іншими. рядом з сау но підземлею. Короч, да я штабний щур. А не штурмовик. ) ніби і не скривав, що окопи не копаю) Та і цінність схвалення від продіджі для мене нульова) ну яка різниця чи приїхали в мене предки з росії? Ні не приїхали, мої були австріяківазованими. Не в тому що косили під німців но під впливом. А воювали кому як повезло, дехто і за ссср а дехто і за європейський вибір. А ще мої відносно недавно розкуркулені, список забраного мені розказувалась прабабою разом з казочкою на ніч. Так шо ні до комуністичної ідеї ні до николая 2 з сімєю в мене сантиментів нема. Даж більше, загалом до українства в мене чутка відношення предвзяте) не люблю сала з самогоном і розпиз-ва буковинський шовінізм)
Так вже це є! Ухилянтів лапають на вулиці і насильно відвозять "куди треба". Хіба це не "по взрослому"? Розстрілювати ухилянтів не варіант - хто ж тобі буде воювати? Так що тут варіантів не багато. Ну можна їх ще батогами шмагати, по-моєму це якось занадто.
ЛАД написав:И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
так він сам все давно розповів, що дуже втомився відпочивати на службі
Ну допустим я був б не в запорізькій коло оріхова а таки справді на буковині. Через який час пан б надав мені право відпочити? чи по вашому чим більше служиш тим більше обовязку виникає? Так я чогось не згоден. Здається тут питали як до таких настроїв ставляться побратими? Ну то зробіть добровільною службу хочаб для тих хто з 22 року. Побачите які настрої в війську)